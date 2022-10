SCGC ยกทัพนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน บุกเวทีโลก K 2022 เยอรมนี โชว์ Green Innovation รับเมกะเทรนด์

นำโดยตอกย้ำการเป็นผู้นำนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืนรายใหญ่ของไทยและภูมิภาคอาเซียน ประกาศความพร้อมบินลัดฟ้าเข้าร่วมงานระหว่างวันที่ 19 - 26 ตุลาคมนี้ ณ เมืองดุสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกและองค์กรสถาบันชั้นนำระดับโลกกว่า 3,300 ราย มาร่วมจัดแสดง ซึ่งงานดังกล่าวถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการกำหนดแนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรมพลาสติกและยางของโลกในปีนี้ SCGC นำเสนอนวัตกรรมพลาสติกเพื่อความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “INNOVATION THAT’S REAL” นำทัพด้วย Green Innovation ที่พร้อมขับเคลื่อนโลกด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับประเด็นสำคัญของงาน K 2022 ในปีนี้ ได้แก่ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Protection) และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digitalization)สำหรับไฮไลต์ที่ SCGC นำมาจัดแสดง เน้นนำเสนอนวัตกรรมมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added Products and Services - HVA) จาก 5 อุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง ตอบรับเมกะเทรนด์โลก ได้แก่1)นวัตกรรมพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์ SCGC GREEN POLYMER™ ครอบคลุม 4 โซลูชัน ได้แก่ REDUCE, RECYCLABLE, RECYCLE และ RENEWABLE ตอบรับเทรนด์การใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม2)นวัตกรรมพลาสติกเพื่อชิ้นส่วนรถยนต์น้ำหนักเบา และวัสดุคอมโพสิต ตอบเทรนด์ยานยนต์ยุคใหม่ ลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG)3)นวัตกรรมเม็ดพลาสติก PE สำหรับผลิตท่อที่แข็งแรงทนทาน และเม็ดพลาสติก HDPE สำหรับผลิตเปลือกหุ้มสายเคเบิล ขึ้นรูปได้ง่าย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตอบโจทย์เทรนด์ความเป็นเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน4)นวัตกรรมพลาสติกเพื่อการแพทย์ ได้แก่ เม็ดพลาสติก PP และ PVC เกรดพิเศษสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการพัฒนาโซลูชันจากความร่วมมือเพื่อตอบโจทย์บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย อาทิ รถเข็นจ่ายยาอัจฉริยะ รถเข็นผู้ป่วย และหน้ากากอนามัย ภายใต้แบรนด์ VAROGARD ตอบรับเทรนด์การดูแลสุขภาพ และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ5)นวัตกรรมโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ SCGC Floating Solar Solutions และนวัตกรรม emisspro® สารเคลือบเตาเผาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางความร้อน สำหรับเทรนด์การใช้พลังงานทดแทน และการลดใช้พลังงานนอกจากนี้ ยังมีการแนะนำศูนย์พัฒนานวัตกรรมและสินค้า i2P Center (Ideas to Products) และเรื่องราวการเติบโตในภูมิภาคอาเซียนของ SCGC เช่น Long Son Petrochemicals (LSP) คอมเพล็กซ์ปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกของประเทศเวียดนามอีกด้วยพร้อมทั้ง จัดสัมมนาในหัวข้อ Circular Packaging for Real ที่ทาง SCGC ร่วมกับ Norner ประเทศนอร์เวย์ และ Alliance to End Plastic Waste (AEPW) องค์กรความร่วมมือระดับโลกเพื่อลดปัญหาพลาสติกใช้แล้ว โดยจะร่วมพูดคุยถึงเทรนด์และโซลูชันของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 21 ตุลาคม เวลา 10:00 - 12:30 น. ณ ห้อง 14 A Hall 1 K 2022 Messe Düsseldorf ประเทศเยอรมนีสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมนวัตกรรมพลาสติกเพื่อความยั่งยืนได้ที่ Hall 6 D79 หรือ ที่ SCGC Microsite K 2022 เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของนวัตกรรมจาก SCGC และนวัตกรรมที่น่าสนใจภายในงานได้ที่ https://www.scgchemicals.com/kfair/k2022 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ที่เพจเฟซบุ๊ก www.facebook.com/SCGCOfficial