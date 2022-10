เคทีซี แท็คทีมพันธมิตรเตรียมโชว์นวัตกรรม MAAI by KTC ในงาน BOT Digital Finance Conference 2022

เคทีซี ผนึกพันธมิตรธุรกิจ ชูคอนเซ็ปท์ “Digital CRM Platform” นำเสนอลอยัลตี้ แพลตฟอร์มครบวงจร “MAAI by KTC” มุ่งตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่กำลังมองหาเครื่องมือคุณภาพในการทำ CRMหรือผนึกพันธมิตรธุรกิจ เตรียมออกบูธในงานระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2565 นี้ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ชูคอนเซ็ปท์นำเสนอลอยัลตี้ แพลตฟอร์มครบวงจรที่มาพร้อมกับระบบบริหารจัดการข้อมูลสมาชิก การจัดการคะแนนสะสมและการจัดการคูปองอิเล็กทรอนิกส์ (E-Coupon) ตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่กำลังมองหาเครื่องมือคุณภาพในการทำ CRM (Customer Relationship Management) เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้บริโภคสมาชิกในยุคดิจิทัลนอกจากนี้ เคทีซียังได้ร่วมกับพันธมิตรการตลาด อาทิ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร้านขนมเบื้องหวานผึ้งน้อย ขนมเบื้องมิชลิน ภายใต้เครือ Kouen Group และ KTC U SHOP จัดโปรโมชันสุดพิเศษ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมบูธ MAAI by KTC ได้สัมผัสประสบการณ์ตรงจากสิทธิประโยชน์ที่คัดสรรมาสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ เพียงดาวน์โหลดแอปฯ MAAI by KTC และใช้คะแนนเริ่มต้น 350 MAAI Points ก็สามารถแลกซื้อสินค้าต่างๆ ได้