ปตท.สผ. แจ้งผล 15 ทีมเข้ารอบสุดท้าย ประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

ประกาศผลทีมนิสิต นักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลครั้งที่2 (The2Young Ocean for Life Innovation Challenge)ในโครงการPTTEPTeenergy ปีที่8ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเพื่อให้ร่วมส่งผลงานสร้างสรรค์ คิดค้นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ผ่านการประกวด 3 หัวข้อ ได้แก่และซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 โดยมีนิสิต นักศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี ทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวดรวม 79 ผลงาน มีผู้เข้าร่วมการประกวดรวมกว่า 300 คน จาก 27 สถาบันการศึกษาสำหรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมพิจารณาและตัดสิน ได้แก่ ผศ.ดร. ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณไพรัตน์ สุทธิพล ผู้อำนวยการกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดร.เพชร มโนปวิตร นักวิทยาศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และที่ปรึกษากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คุณคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ คุณภาคภูมิ เกรียงโกมล บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัดรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กิจการองค์กร และกำกับดูแล กล่าวว่า “ปตท.สผ. ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เยาวชนไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และขอชื่นชมในทุกผลงานของผู้เข้าร่วมประกวดจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ที่แสดงความตั้งใจที่จะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรท้องทะเลไทย โดยเยาวชนที่ผ่านการเข้ารอบทั้ง 15 ทีม จะได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รูปแบบไฮบริด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ รับฟังเทคนิคและข้อคิดดี ๆ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมนำมาต่อยอดและพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อนำเสนอผลงานในรอบตัดสินต่อไป”ทีมที่ชนะเลิศในแต่ละหัวข้อ จะได้รับเงินรางวัลทีมละ 130,000 บาท และเงินรางวัลพิเศษสำหรับนำผลงานนวัตกรรมไปพัฒนาต่อยอดอีกทีมละ 40,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลทีมละ 70,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลทีมละ 40,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัลทีมละ 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร รวมมูลค่าเงินรางวัลทั้งสิ้น 900,000 บาท โดยงานประกาศผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัล จะจัดขึ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ เจริญนครฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยามผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานประกาศผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัล พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านค้าชุมชน ได้ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ เจริญนครฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารได้ที่ www.facebook.com/pttepcsr1. ทีม SeaMaj7 ผลงาน หุ่นยนต์สำรวจและช่วยกำจัดอุปกรณ์ล่าสัตว์น้ำที่ถูกทิ้งร้างติดใต้ท้องทะเลผ่านระบบควบคุมขนาดพกพาได้ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2. ทีม NSC ผลงาน การตรวจสอบขยะชายหาดโดยการตีความอัตโนมัติของภาพถ่ายทางอากาศไร้คนขับ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น3. ทีม THE GOLDEN MERMAIDS ผลงาน นวัตกรรมทุ่นดักจับขยะอัจฉริยะบริเวณปากคลองเพื่อสกัดขยะไหลลงสู่ทะเล และเรือสามารถผ่านได้ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย4. ทีม NAMI ผลงาน ทุ่นตรวจการณ์อัจฉริยะ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์5. ทีม JTP ผลงาน เครื่องดูดไมโครพลาสติก จากมหาวิทยาลัยมหิดล1. ทีม STORMY ผลงานการพัฒนาเทคโนโลยียึดติด satellite tag ยางพารา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี2. ทีม A.O.A ผลงานการสร้างอวัยวะเทียมให้สัตว์ทะเลหายากด้วยเครื่องพิมพ์ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกแบบ 3 มิติ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี3. ทีม Merleco ผลงานปกรณ์ไข่เต่า จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง4. ทีม Blue 16 ผลงานกล่องฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล: เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลและเพิ่มพูนการกักเก็บคาร์บอน จากมหาวิทยาลัยมหิดล5. ทีม THE PURIFIER ผลงานระบบปลูกหญ้าอัจฉริยะแก้ปัญหาแพลงก์ตอนบลูมและลดปริมาณไมโครพลาสติก จากมหาวิทยาลัยบูรพา1. ทีม Sea the future ผลงานเพื่อนประมง จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2. ทีม SRTC NEW GEN ผลงานเครื่องคัดขนาดปลาความแม่นยำสูงระบบอัตโนมัติ จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี3. ทีม Fish Exclusive ผลงานการพัฒนาเครื่องมืออิเคจิเมะ (Ikejime) เพื่อยกระดับการเก็บรักษาปลาไทย จากมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรังสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา4. ทีม TNB Class ผลงานการควบคุมการปลดปล่อยปุ๋ยด้วยไคโตซาน จากของเสียและเปลือกสัตว์ทะเล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ5. ทีม Shrimpney ผลงานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเสริมคุณค่าทางโภชนาการจากเปลือกกุ้ง จากมหาวิทยาลัยมหิดล