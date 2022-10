อินโดรามาฯ ร่วมกับ โคคา-โคล่า เปิดโรงงานรีไซเคิล PET ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์

โรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานรีไซเคิล PET ขนาดใหญ่ที่สุดของไอวีแอล เสริมความเป็นผู้นำในฐานะบริษัทปิโตรเคมีแบบบูรณาการชั้นนำระดับโลก และต่อยอดจากการเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PET รีไซเคิลที่ใช้สำหรับขวดเครื่องดื่มรายใหญ่ที่สุดของโลกPETValue Philippines ตั้งอยู่ในเมือง General Trias จังหวัด Cavite ทางตอนใต้ของกรุงมะนิลา เป็นโรงงานแห่งแรกของประเทศที่รีไซเคิลขวดเครื่องดื่มใช้งานแล้วเพื่อนำไปผลิตเป็นขวดใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม (food-grade and bottle-to-bottle recycling) และมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์ ดำเนินการก่อสร้างโดยความร่วมมือระหว่างไอวีแอล และบริษัท Coca-Cola Beverages Philippines สอดคล้องกับโครงการ ‘World Without Waste’ ของเดอะโคคา-โคล่า คัมปะนี ที่ตั้งเป้ารวบรวมและรีไซเคิลขวดเครื่องดื่มให้ได้ในปริมาณเทียบเท่ากับปริมาณที่จำหน่ายออกสู่ตลาด ภายในปี 2573การตั้งกิจการร่วมทุนกับโคคา-โคล่า ในครั้งนี้ ทำให้ไอวีแอลจะสามารถรีไซเคิลขวด PET ใช้งานแล้วในประเทศฟิลิปปินส์ได้เพิ่มขึ้นอีก 20,000 ล้านขวดต่อปี พร้อมสร้างงานให้กับผู้คนในพื้นที่ประมาณ 200 อัตรา โดยโรงงานแห่งนี้จะนำขวดใช้งานแล้วมาผ่านกระบวนการทำความสะอาด ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อผลิตเม็ดพลาสติก PET รีไซเคิลคุณภาพสูงที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องสัมผัสอาหารและเครื่องดื่มภายใต้การบริหารของผู้นำธุรกิจรีไซเคิลระดับภูมิภาคของไอวีแอลอย่าง นายอนิเวช ติวารี โรงงาน PETValue ผสานกำลังทีมผู้บริหารที่มากประสบการณ์ นำโดยนาย Joel Potian ผู้จัดการโรงงาน (Site Manager) ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเคมีและการผลิตมาเกือบ 3 ทศวรรษ ทั้งในประเทศฟิลิปปินส์และเกาหลี และเสริมด้วยนาย Aris Castillo ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer) ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานด้านห่วงโซ่อุปทาน การเงิน และการผลิต ร่วมกับบริษัท Coca-Cola Beverages Philippines มากว่า 10 ปีกล่าวว่า “PETValue เป็นการพัฒนาก้าวสำคัญสำหรับไอวีแอล สำหรับโคคา-โคล่า พันธมิตรของเรา และสำหรับชุมชนในประเทศฟิลิปปินส์ ไอวีแอลในฐานะผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PET รีไซเคิลรายใหญ่ที่สุด ไอวีแอลได้นำประสบการณ์ระดับโลกและองค์ความรู้ของเรา มาใช้ในการเพิ่มกำลังการรีไซเคิลขวดให้ได้มากยิ่งขึ้น และเมื่อผนวกเข้ากับความสามารถในเข้าถึงฐานผู้บริโภคที่ทรงพลังของโคคา-โคล่า ความร่วมมือครั้งนี้ได้ชี้ให้เห็นศักยภาพสำคัญของเรา ในฐานะบริษัทที่ดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างระบบหมุนเวียนสำหรับการรีไซเคิลขวดพลาสติก ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาขยะในประเทศฟิลิปปินส์”ทั้งนี้ ไอวีแอลได้พัฒนาธุรกิจรีไซเคิลจนสามารถบรรลุครึ่งหนึ่งของเป้าหมาย* ในการเพิ่มกำลังการรีไซเคิลเป็น 750,000 ตันต่อปี ภายในปี 2568 โดยบริษัทฯ กำลังลงทุนจำนวน 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อขยายโรงงานรีไซเคิลและพัฒนากระบวนการผลิตที่ยั่งยืน ซึ่งรวมถึงเป้าหมายใหม่ที่ต้องการเพิ่มขวด PET ใช้งานแล้วที่นำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลให้ได้จำนวน 1,500,000 ตันต่อปี ภายในปี 2573PETValue นำเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ก้าวหน้าที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งจะช่วยพัฒนาอัตราการเก็บและรีไซเคิล อีกทั้งป้องกันไม่ให้รั่วไหลไปยังแหล่งน้ำ โรงงานแห่งใหม่นี้จะเป็นส่วนสำคัญในห่วงโซ่คุณค่าของการจัดการขยะที่ครบวงจรยิ่งขึ้น เพื่อช่วยแก้การจัดการขยะหลังการบริโภคที่กำลังเป็นปัญหามากยิ่งขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งหนึ่งในคุณสมบัติเฉพาะตัวของพลาสติก PET ที่ใช้ผลิตขวดน้ำดื่มและเครื่องดื่ม คือ สามารถรีไซเคิลได้ 100% และเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีการเก็บกลับมากที่สุดในโลก แบรนด์ชั้นนำระดับโลก รวมถึงโคคา-โคล่า จึงหันมาใช้วัสดุรีไซเคิลมากขึ้นในการผลิตขวด เพื่อช่วยให้เกิดการใช้ซ้ำและขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนกล่าวว่า “ภายในสิ้นปีนี้ ไอวีแอลจะสามารถเพิ่มกำลังการรีไซเคิลให้ได้มากกว่า 375,000 ตัน โดยในปี 2564 เราได้เข้าซื้อกิจการรีไซเคิล PET ในรัฐเท็กซัส และประกาศแผนสร้างโรงงานแห่งใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้ เมื่อปี 2563 เราได้บรรลุข้อตกลงร่วมทุนกับโคคา-โคล่า ในการสร้างโรงงานรีไซเคิลอันทันสมัยในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้ และในปีเดียวกันนั้น เราได้เข้าซื้อโรงงานรีไซเคิลในประเทศบราซิลและโปแลนด์ การพัฒนาเหล่านี้นับเป็นเรื่องน่ายินดี ด้วยสภาพแวดล้อมอันท้าทายจากการแพร่ระบาด โดยโรงงานทั้ง 7 แห่งดังกล่าวจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไอวีแอลที่มีโรงงานรีไซเคิลดำเนินการอยู่แล้วในรัฐแอละบามา และอีก2 แห่งในประเทศฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์”กล่าวว่า “ความยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญของตัวตนพวกเราในฐานะส่วนหนึ่งบริษัท เห็นได้จากกว่าทศวรรษของโคคา-โคล่า ที่อยู่ร่วมกับประเทศฟิลิปปินส์เสมือนบ้าน เรามีความภาคภูมิใจอย่างมากทั้งต่อ PETValue Philippines และความร่วมมือกับอินโดรามา เวนเจอร์ส ซึ่งมีความผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านเทคโนโลยีการรีไซเคิล อันจะเป็นสินทรัพย์สำคัญต่อเป้าหมายของประเทศฟิลิปปินส์ที่กำลังร่วมกันพัฒนาการดำเนินงานที่มีความยั่งยืนยิ่งขึ้นและสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนที่แท้จริงสำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ โดยต้องอาศัยนวัตกรรมต่างๆ อย่าง PETValue Philippines และความร่วมมืออันแข็งแกร่งที่เราได้ริเริ่มกับหน่วยงานที่มีเป้าหมายเดียวกันอย่างอินโดรามา เวนเจอร์ส จึงจะทำให้โคคา-โคล่าสามารถอยู่คู่กับชาวฟิลิปปินส์ไปได้อีกนับร้อยปี”*ในปี 2564 ไอวีแอลนำ PET ใช้งานแล้วเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ 317,064 ตัน ซึ่งเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 750,000 ตันต่อปี ภายในปี 2568