SCGC คว้ารางวัล I-EA-T Sustainable Business Awards 2022 ระดับสูงสุด ครั้งแรกในไทย ตอกย้ำความเป็นผู้นำเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน

ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน โดย SCGC นำประเด็นความยั่งยืนบูรณาการไปกับการดำเนินธุรกิจ ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ บรรษัทภิบาล (Governance) การดูแลชุมชนและสังคม (Community) สิ่งแวดล้อม (Environment) การดูแลพนักงานและคู่ธุรกิจ (Worker) และการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและพัฒนาเศรษฐกิจองค์รวมของประเทศ (Customer) ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมเรื่องความยั่งยืนในองค์กรจากการขับเคลื่อนของผู้บริหาร พนักงานทุกคนในองค์กร ต่อยอดไปถึงคู่ค้าคู่ธุรกิจ โดยมีนายมงคล เฮงโรจนโสภณ รองผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ SCGC และนางสาวน้ำทิพย์ สำเภาประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแบรนด์และกิจการเพื่อสังคม SCGC เป็นตัวแทนรับรางวัลจาก ดร.วีรีศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีนายกฤษดา เรืองโชติวิทย์ Head of ESG Office, SCGC เป็นตัวแทนในการนำเสนอเรื่องราวสู่ความยั่งยืนขององค์กร (ISB Impact Story) แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มาร่วมงานในครั้งนี้กล่าวว่า “ SCGC ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งทุกบริษัทในกลุ่มธุรกิจ SCGC จะมีการควบคุมดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้ดีกว่าค่ามาตรฐาน เริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตภายใน (CSR in process) ไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและดูแลสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR after process) ผ่านโครงการด้าน CSR ที่ตอบโจทย์ในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล ตามแนวทาง ESG รวมถึงการดูแลพนักงานและคู่ธุรกิจ การตอบสนองความต้องการของลูกค้าและพัฒนาเศรษฐกิจองค์รวมของประเทศ ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมเรื่องความยั่งยืนในองค์กรโดยผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงคู่ค้าคู่ธุรกิจ มาตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี”หนึ่งในไฮไลต์โครงการ CSR ที่ SCGC ดำเนินงานเพื่อสร้างความยั่งยืนในชุมชน ได้แก่ โครงการบ้านปลา SCGC โดยผลการประเมินความยั่งยืนที่พิจารณาจาก Social Impact Analysis (พิจารณา Social Return on Investment หรือ SROI) ได้ผลตอบแทนทางสังคม SROI 5.69 เป็นโครงการที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนกลุ่มประมง ช่วยคืนความสมดุลย์ให้ระบบนิเวศของท้องทะเลไทย สร้างความยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มีเป้าหมายในการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ ISB : I-EA-T Sustainable Business) ในปี 2565 เป็นปีแรก เพื่อเน้นการสร้างสมดุลด้านเศรษฐกิจ (Economy) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ที่สอดคล้องการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจที่คำนึงถึงความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการมุ่งพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางสังคมตามมาตรฐานสากล และมีการมอบรางวัล มอบรางวัล I-EA-T Sustainable Business Awards 2022 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ ISB Business Network ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร่วมมือและเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์การส่งเสริมผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง และได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ประกอบการนำร่องทั้ง 15 ราย ในนิคมอุตสาหกรรม 8 แห่ง