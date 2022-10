ส่องเซเลปรักษ์โลก “ทราย-สก๊อต” มนุษย์เงือกที่เห็นคุณค่าของทุกน้ำใจ กับภารกิจ ‘เก็บกู้ซากอวน-ขยะ’ ชวนรักษ์ทะเลและสิ่งแวดล้อมที่เกาะราชา ภูเก็ต

อ้างอิง : จากบทสัมภาษณ์ตอนหนึ่งในรายการเจาะใจ

เช่นเดียวกับที่นอกจากจะเป็นเซเลปที่มีใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นที่รักของน้องๆ เยาวชนและชุมชุนติดทะเลอีกด้วย นั่นเป็นเพราะ “ท้องทะเล” เป็นสิ่งที่ทรายรัก หวงแหน ดังนั้นเมื่อใดที่สิ่งที่รักโดนคุกคาม คุณทรายและทีมอาสาพร้อมลงพื้นที่เพื่อคืนความเท่าเทียมให้กับธรรมชาติผ่านการลงมือทำจริงอย่างต่อเนื่องมามากกว่า 2 ปี จากจุดเริ่มต้นที่มองเป็นภารกิจเสริมพลังใจ และกำลังใจที่เปลี่ยนเป็นพลังสำคัญจากคนในพื้นที่“เพราะธรรมชาติเมื่อถูกคุกคามจะไม่สามารถเรียกร้องเพื่อตัวเองได้งานนี้ทรายเลยขอสู้เต็มกำลังพร้อมทั้งขอแรงสนับสนุนจากพี่ๆ เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ โครงการอุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ 36 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ลงพื้นที่เก็บกู้ที่เกาะราชา จ.ภูเก็ต เพราะงานนี้ไม่ใช่แค่ว่ายน้ำเป็นแต่ต้องอาศัยความแข็งแรงในการลากอวนที่มีน้ำหนักมากกว่าร้อยกิโลกรัมขึ้นมาบนผิวน้ำ นอกจากนั้นยังมีทีมอาสาสมัครที่มีใจอนุรักษ์อยากปกป้องทะเลกว่า 30 ชีวิตร่วมภารกิจครั้งนี้ด้วย แต่ก่อนที่เราจะลงไปเก็บกู้กันนั้น ทรายได้นัดประชุมพี่ๆ นักอาสาสมัครเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทราบถึงแนวทางการทำงานอนุรักษ์ ข้อควรระวังในการทำงาน ฯลฯ ซึ่งภารกิจครั้งนี้ใช้เวลากว่า 48 ชั่วโมงในการเก็บกู้อวนและเศษขยะที่มีน้ำหนักมากกว่า 5 ตันเลยครับ”“นอกเหนือจากการลงพื้นที่เก็บกู้ขยะใต้ท้องทะเลแล้ว ทรายพร้อมทีมอาสา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เพื่อสำรวจปัญหาต้นทางในพื้นที่พร้อมให้กำลังใจคนทำงานต้นทาง นับตั้งแต่การกอบกู้ขยะจากท้องทะเล เดินเก็บขยะพลาสติกและขยะเปียกบริเวณชายหาด รวมไปถึงแนวถนนเลียบชายหาด สู่กระบวนการคัดแยกของเทศบาลร่วมกับพี่ๆ พนักงานเก็บขยะ และจากการพูดคุยพบว่าแต่ละวันจะพบขยะจำนวนมาก ทั้งนี้หากเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือ Long Weekend ปริมาณขยะจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ทรายนับถือหัวใจของพี่พนักงานอาชีพนี้มากๆ ทั้งที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดอื่นๆ ที่ต้องทำงานหนักแบบนี้ทุกวันครับ”“ปัญหาสิ่งแวดล้อมมาจากการเบียดเบียน ที่ไม่นึกถึงธรรมชาติ ว่าเค้าทำอะไรให้เราบ้าง และความเบียดเบียนนี้ก็แพร่หลายเป็นวงกว้างต่อ ๆ กันไปเรื่อย ๆ ในมุมของสิ่งแวดล้อม เราไม่ควรยึดตัวเอง (มนุษย์) เป็นหลัก จนเบียดเบียน หรือทำร้ายคนอื่น ทรายเชื่อเสมอว่าสำหรับสังคม ความรักและความสุขของเราเป็นสิทธิ์ของเรา โดยไม่ต้องเบียดคนอื่น ทรายอยากให้ความรักเป็นพลังในการสู้ จึงทำให้ออกมาเป็น Love Conquers All ในที่สุด โดยมนุษย์เงือก ‘ทราย สก๊อต’ ร่วมผจญภัยไปกับทรายและภารกิจต่าง ๆ ได้ทุกเดือนผ่าน YouTube: Psi Scott – ทราย โดย Episode แรกนี้เริ่มต้นที่จังหวัดภูเก็ต จากความบังเอิญที่ทรายเจอกลุ่มพี่ๆ ทีมดูแลความสะอาดที่กำลังเดินเก็บขยะริมหาด และได้มีโอกาสร่วมช่วยเหลืออยู่หลายครั้งจนคุ้นเคยกัน ทรายเห็นความสำคัญของงานที่พี่ๆ เค้ากำลังทำ และสำคัญที่สุดทรายอยากให้สังคมได้เห็นสิ่งที่คนกลุ่มเล็กๆ นี้กำลังทำ คนกลุ่มเล็กๆ ที่ใจยิ่งใหญ่ ที่กำลังทำหน้าที่ด่านหน้าของนักอนุรักษ์โดยไม่รู้ตัวครับ”“อย่างไรก็ตาม ทรายเชื่อว่า เราทุกคนควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็น ‘สัตว์ทะเล’ ทั้งที่อยู่บนหาดทราย ใต้ท้องทะเล หรือแม้กระทั่งมนุษย์เราเอง ซึ่งในมุมเราเองหากอยากได้รับการปฏิบัติที่ดีจากใคร ตัวเราเองก็ต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียมด้วย ซึ่งธรรมชาติเองไม่เคยทำร้ายใครแล้วทำไมเราต้อง ทิ้งขยะหรือทำอะไรที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทราย ในวันนี้ในฐานะ ‘นักอนุรักษ์’ จึงไม่หยุดเดินหน้าทำงานอนุรักษ์เพื่อสร้างทะเลบ้านเราให้สวยขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป ผ่านการสร้างความตระหนักรู้และปลูกฝังเยาวชนด้านการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย ซึ่งส่วนตัวมองว่าสิ่งที่ทำอยู่ถือเป็นการ ‘โอบกอดทะเลไทย’ อีกทางหนึ่งเป็นกำลังใจให้กับ นักอนุรักษ์หนุ่มลูกครึ่งทายาทธุรกิจสิงห์อนาคตไกลคนนี้ “ทราย-สก๊อต” ในการทำหน้าที่ “Merman” หรือ “มนุษย์เงือก” ผ่านการตะลุยทำอีกหลายต่อหลายโปรเจกต์เพื่อคืนความสวยงามให้กับผืนน้ำและท้องทะเลไทย สำหรับใครที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของมนุษย์เงือกคนนี้ได้ที่เพจเฟซบุ๊ก https://web.facebook.com/PsiScottเขาเป็นทายาทสิงห์รุ่น 4 ลูกชายคนเล็กของคุณน้อง-จีรานุช ภิรมย์ภักดี มีพี่ชาย 1 คน คือ คุณพาย-สุนิษฐ์ สก็อต นอกจากงานประจำแล้ว คุณทราย-สิรณัฐ สก็อต หนุ่มลูกครึ่งไทย-สกอตแลนด์ยังเป็นคนรุ่นใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์ เขาคือนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลที่มีบทบาทในการก่อตั้งกลุ่ม Sea You Strong เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ท้องทะเลไทย โดยลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนและชาวบ้าน พร้อมนำเก็บขยะริมหาดและในทะเลก่อนนำไปไปคัดแยกและรีไซเคิล ด้านการศึกษา คุณทรายจบปริญญาตรี ด้านแอนนิเมชั่น ภาพยนตร์และวิดีโอ จาก California Institute of the Arts สหรัฐอเมริกา ส่วนงานอดิเรกชอบกิจกรรมเอาต์ดอร์โดยเฉพาะกีฬาทางน้ำ