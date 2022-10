On the Table ต่อยอดโครงการ ‘Silent Talented’ สร้างโอกาสผู้พิการทางการได้ยิน

กล่าวว่า “ทางบริษัทเชื่อว่าการสร้างโอกาสให้ผู้พิการได้ทำงานที่เหมาะสม จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พิการและครอบครัว รวมถึงช่วยยกระดับสภาพสังคมโดยรวม ซึ่งทางบริษัทได้เริ่มโครงการให้ผู้พิการเข้าร่วมทำงานเป็นส่วนหนึ่งของ เซ็น กรุ๊ป ตั้งแต่ปี 2020 โดยจัดสรรให้พนักงานผู้พิการทางการได้ยินร่วมทำงานในร้าน On the Table ในตำแหน่งที่เหมาะสม อาทิ พนักงานบาร์เครื่องดื่มและของหวาน ผู้ช่วยเชฟ เป็นต้น โดยทางบริษัทจัดให้พนักงานผู้พิการทางการได้ยินได้รับสวัสดิการเทียบเท่าพนักงานอื่นๆ และปรับกระบวนการพัฒนาฝึกอบรมให้มีความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานผู้พิการจะมีความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของร้าน ซึ่งจากพนักงานผู้พิการทุกคนที่ร่วมงานกับเรามีความตั้งใจและฝีมือไม่น้อยไปกว่าพนักงานอื่นๆ”“Silent Talented เป็นโครงการที่จัดทำขึ้น เพื่อสนับสนุนและชื่นชมพนักงานผู้พิการทางการได้ยินที่ตั้งใจปฏิบัติงานและพัฒนาตนเอง เป็นตัวอย่างที่ดีและกระตุ้นพนักงานคนอื่นๆ โดยปกติพวกเขาเหล่านี้มักได้รับคำชื่นชมจากหัวหน้างานและเพื่อนพนักงานคนอื่นๆ ในร้านด้วยกันมาตลอด พวกเขาเต็มใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ รวมถึงการมีทัศนคติที่ดี และมีทักษะในการทำงานด้วย”กล่าวว่า “ทางบริษัทมีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พวกเราทุกคนในองค์กรรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังเพื่อการขับเคลื่อนสังคมด้วยความเสมอภาค โดยเฉพาะในเรื่องการให้โอกาสผู้พิการทางการได้ยินได้โชว์ศักยภาพในการทำงานของตัวเองและพัฒนาคุณภาพชีวิตไปพร้อมๆ กับการเติบโตขององค์กร และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าทุกท่านที่มาร้าน On the Table จะได้รับความประทับใจในมื้ออาหารที่น้องๆ พนักงานของเราทุกคนตั้งใจให้บริการ”ชมคลิปสัมภาษณ์พิเศษน้องอร พนักงานผู้พิการทางการได้ยิน ประจำตำแหน่ง พนักงานบาร์เครื่องดื่ม : https://www.facebook.com/OntheTableTokyoCafe/videos/428831059384582