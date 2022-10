ยูนิโคล่ บริจาคเงินที่ได้จากโปรเจกต์เสื้อยืดการกุศล PEACE FOR ALL

แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลกที่รวบรวมจากการขายเสื้อยืดจากโปรเจกต์การกุศล PEACE FOR ALL ทั่วโลก ช่วงเวลารวบรวมยอดบริจาคนับตั้งแต่การเปิดตัวเสื้อยืดเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2565 โดยการบริจาคเงินในช่วงเดือนกันยายน 2565 ถูกจัดสรรอย่างเท่าเทียมให้แก่ 3 องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความยากจน การเลือกปฏิบัติ ความรุนแรง ความขัดแย้ง รวมถึงภัยธรรมชาติ ได้แก่ สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR), องค์การช่วยเหลือเด็กหรือ Save the Children และองค์การ แพลน อินเตอร์เนชันแนล (Plan International)โปรเจกต์ได้รับความร่วมมือจากผู้มีชื่อเสียงในวงการต่างๆ ระดับนานาชาติ ทั้งด้านศิลปะ ดีไซน์ วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ และกีฬา ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเดียวกันกับโปรเจกต์นี้ ร่วมกันออกแบบเสื้อยืดอันมีเอกลักษณ์ที่แสดงออกถึงความปรารถนาในสันติภาพ คอลเลคชันเสื้อยืดเพื่อการกุศล 5 ลวดลายแรก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์เสื้อยืด UT หรือ UNIQLO T-shirt ที่ให้ผู้สวมใส่ได้เผยเอกลักษณ์ตัวตนผ่านเสื้อยืด ได้เปิดตัวพร้อมกันทั่วโลกในเดือนมิถุนายนปีนี้ และได้รับแรงสนับสนุนจากผู้คนมากมาย และในเดือนกันยายน โปรเจกต์นี้ได้ออกลวดลายเพิ่มเติมอีก 10 แบบ ยูนิโคล่ขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจสำหรับทุกแรงสนับสนุนอันอบอุ่นในอนาคต ยูนิโคล่ยังเดินหน้าร่วมมือกับบุคคลที่สนับสนุนงานสร้างสรรค์เสื้อยืดเพื่อการกุศลและจำหน่ายเสื้อยืดนี้ไปทั่วโลก เสื้อยืดเป็นไอเทมมหัศจรรย์ที่ผู้สวมใส่สามารถเผยเอกลักษณ์ตัวตนและแบ่งปันความคิดของตัวเองให้กับคนรอบตัว ในขณะเดียวกัน ยูนิโคล่จะสานต่อภารกิจการบริจาคเพื่อมุ่งเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไปทีละน้อย เพื่อโลกที่ดีขึ้นและตระหนักถึงอนาคตอันสงบสุข เป็นที่ซึ่งทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้ปลอดภัยและมั่นคง