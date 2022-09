“เกาะหมาก” ขึ้นชั้นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก

และ ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ อพท. เข้าร่วมพิธีและรับมอบประกาศณ กรุงเอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก (ประเทศกรีซ) จัดโดย Green Destinations Foundation และหน่วยงานพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว เช่น ITB Berlin, Travellife, ASEAN Ecotourism Network และ Ecotourism Australia เป็นต้น ซึ่งในปีนี้ เกาะหมาก จังหวัดตราด จากประเทศไทย และอยู่ในการดูแลพัฒนาและยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอพท. ได้รับเลือกให้เป็น 1 ในแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก โดยมีการเสนอชื่อเพื่อให้คณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนจากทั่วโลกพิจารณาตามเกณฑ์สากล และอพท. ได้จัดทำรายงานสถานะการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์ของ Green Destinations Standard จำนวน 15-30 ข้อ ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวพัฒนามาจากเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)การที่เกาะหมาก ได้เข้ารับเป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ อพท. วางไว้ตั้งแต่ต้นปี จึงถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จตามที่ อพท. วางเป้าหมายให้เกาะหมากเป็นแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ Circular Economy ของประเทศไทย และการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ อพท. ได้ส่งเรื่องราวเกี่ยวกับแนวทางการจัดการที่ดีที่สุด หรือ Best Practice ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนของตนที่เรียกว่า Sustainability Story เพื่อให้หน่วยงานบริหารแหล่งท่องเที่ยวทั่วโลกได้มีการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วย สำหรับพื้นที่เกาะหมาก ได้ส่งเรื่อง "The journey to become the first low carbon destination in Thailand" เป็นเรื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามเกณฑ์สากลทั้งนี้ ในปี 2022 ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทั่วโลกที่ได้รับเลือกเป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก ในปีนี้ เช่น บ้านห้วยปูแกง (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวสาปยา (จังหวัดชัยนาท) เกาะเซนโตซา (ประเทศสิงคโปร์) เมืองไนเมเก้น (ประเทศเนเธอร์แลนด์) เมืองฮากาเนะและเมืองโอสึ (ประเทศญี่ปุ่น) เมืองนอมังดี (ประเทศฝรั่งเศส) โดยแต่ละแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับเลือกมีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว