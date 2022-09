สุดยอด CEO ธุรกิจประกันภัย “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022”

เข้ารับรางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022 ประเภทอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย จาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022” โดยรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้บริหารรุ่นใหม่ อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ด้วยวิสัยทัศน์ที่โดดเด่น บริหารจัดการและกำหนดกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ