“เดอะ ปาร์ค” คว้ารางวัล Thailand Energy Awards 2022 สุดยอดความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอาคารสีเขียวของไทย

กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ เดอะ ปาร์ค ได้รับรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ในประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน หรือ “อาคารเขียว” จากการประกวด “Thailand Energy Awards 2022” อีกทั้งยังได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันในระดับอาเซียน ASEAN Energy Awards 2022 ในประเภทอาคารเขียว ที่ผ่านมา เดอะ ปาร์ค ได้รับประกาศนียบัตรการรับรอง LEED เวอร์ชั่น 4 BD+C: Core and Shell ซึ่งเป็นมาตรฐานล่าสุดสำหรับการออกแบบและก่อสร้างอาคารสีเขียว ทั้งนี้การได้รับรางวัล “Thailand Energy Awards 2022” นับเป็นการตอกย้ำจุดยืนของ เดอะ ปาร์ค อีกครั้ง ในฐานะอาคารอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ด้านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังเป็นผู้บุกเบิกสร้างมาตรฐานใหม่ของการพัฒนาอาคารเขียวที่ยั่งยืนในประเทศไทย”องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้มีความโดดเด่นและคว้าในประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน หรือ “อาคารเขียว” ประกอบด้วยออกแบบสถาปัตยกรรมของอาคารและผนังอาคารที่มีฉนวนและกระจกอินซูเลทกรองแสงสามชั้น ช่วยกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้มากถึง 75% และเปิดรับแสงธรรมชาติ อีกทั้งมีระบบ Smart Connected Lighting ที่ช่วยปรับแสงสว่างภายในสำนักงานให้เหมาะสมในขณะที่แสงธรรมชาติเพียงพอหรือเมื่อไม่มีผู้ใช้งานในพื้นที่นั้น ทำให้ประหยัดไฟมากขึ้น นอกจากนี้มีระบบควบคุมความเย็นในเครื่องปรับอากาศ ซึ่งสามารถปรับลดปริมาณลมโดยอัตโนมัติ ระบบดังกล่าวทำงานร่วมกับ Chiller Plant ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงจึงทำให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นติดตั้งอุปกรณ์ที่ลดการใช้น้ำประปาในพื้นที่อาคาร อาทิ สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ ซึ่งประหยัดการใช้น้ำลงได้ถึง 40% อีกทั้งมีมิเตอร์ควบคุมการใช้น้ำในหอระบายความร้อนของระบบปรับอากาศ (Cooling Tower) นอกจากนี้ยังนำน้ำเสียจากอาคารมาบำบัด เพื่อนำกลับมาใช้ในการรดต้นไม้ผ่านระบบน้ำหยด ซึ่งลดการสูญเสียน้ำได้ดีกว่าการรดน้ำทั่วไปออกแบบให้มีพื้นที่เปิดโล่งมากกว่า 30% ของพื้นที่โครงการ โดยจัดเป็นพื้นที่สีเขียวมากกว่า 3,300 ตารางเมตร กระจายทั่วทั้งโครงการ นอกจากนี้ในช่วงก่อสร้างโครงการที่ผ่านมา ยังมีมาตรการการก่อสร้างเพื่อควบคุมมลพิษ โดยนำขยะก่อสร้างกลับมาใช้หรือรีไซเคิลได้มากกว่า 80%– ติดตั้งระบบหมุนเวียนอากาศสูงกว่าระดับมาตรฐานสากลถึง 30% ตลอดจนระบบกรองอากาศสองชั้นเพื่อป้องกันฝุ่น PM2.5 และ PM10 และยังติดตั้งหลอด UVC Emitters ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเปล่งรังสีที่มีความเข้มสูง สามารถกำจัดแบคทีเรีย เชื้อรา ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่าง ๆ ที่ติดต่อผ่านทางอากาศ มอบคุณภาพอากาศบริสุทธิ์ในทุกพื้นที่ของอาคารและมีการตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับการไหลเวียนของอากาศและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อีกทั้งยังมีระบบไร้สัมผัส (Touchless) ณ จุดเข้าออกอาคาร ลิฟท์ ห้องน้ำ และในพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ– ติดตั้งระบบจัดการขยะ ซึ่งประกอบด้วย Dust Drum เครื่องเก็บขยะที่ช่วยลดพื้นที่ในการจัดเก็บและขนย้ายขยะด้วยการบีบอัดในระบบปิด อีกทั้งเครื่องย่อยเศษอาหารเป็นปุ๋ย (Food Waste Composter) และห้องแยกขยะรีไซเคิล ที่ช่วยลดปริมาณขยะและเพิ่มสุขอนามัยภายในอาคารก่อนหน้านี้คว้ารางวัลต่างๆ จากเวทีประกาศรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับแวดวงอสังหาริมทรัพย์มากมายได้แก่ รางวัล Best Office Development Award รางวัล Best Office Green Development Award จากเวทีประกาศผลรางวัล Asia Property Awards 2020 และ รางวัล Best Office Architectural Design Award จากเวทีประกาศผลรางวัล PropertyGuru Thailand Property Awards 2020 รวมทั้งรางวัล “Special Recognition Award, Green Innovation” จากงานประกาศรางวัลประจำปี Dot Property Thailand Awards 2020 นอกจากนี้ เดอะ ปาร์ค กำลังมุ่งสู่การรับรอง WELL Certification ซึ่งรับรองมาตรฐานอาคารเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้ใช้อาคารอย่างยั่งยืน