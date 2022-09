เอสซีจี คว้ารางวัลธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนระดับโดดเด่น ประจำปี 2565

โดยรับจัดขึ้นโดยหรือโดยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากซึ่งรางวัลนี้มอบให้กับองค์กรธุรกิจที่มีการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเอสซีจีในการดำเนินการตามแนวทาง ESG 4 Plus “มุ่ง Net Zero by 2050 – Go Green – Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือ” โดยเอสซีจีได้ดำเนินการจัดทำ Net Zero Transition (การเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่เป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์) อย่างต่อเนื่องและมีผลเป็นรูปธรรม อาทิ การปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน เช่น พลังงานชีวมวล (Biomass) จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและเชื้อเพลิงจากขยะ RDF พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ฉลาก SCG Green Choice ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยประหยัดพลังงานและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี ซึ่งถือเป็นบริษัทเอกชนรายแรกๆในไทย ที่ออกฉลากเพื่อรับรองสินค้าและบริการเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน