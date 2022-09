เดลต้าฯ ออกแคมเปญแบรนด์วิดีโอปี 2565 ร่วมกันเปลี่ยนแปลง เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

วิดีโอเรื่องใหม่ของเดลต้า ประเทศไทย แสดงให้เห็นว่าบริษัทประยุกต์ใช้นวัตกรรมประหยัดพลังงานเพื่อจัดการกับความท้าทายระดับโลกในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น โรคระบาด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วในปี 2562 เดลต้า ประเทศไทย ได้เปิดตัววิดีโอแบรนด์ครั้งแรกภายใต้คอนเซปต์ “Life Gets Better by Change” เพื่อแนะนำเกี่ยวกับบริษัทด้านการวิจัยและพัฒนา ศูนย์การผลิต และธุรกิจสาขาทั่วโลกของเดลต้า ซึ่งนำเสนอโซลูชันประหยัดพลังงานอัจฉริยะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นสำหรับประเทศไทยนับตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 ได้เร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ สภาวะโลกร้อนได้กระตุ้นให้เกิดความต้องการรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ทั่วโลก วิดีโอเรื่องใหม่ของเดลต้ากล่าวถึงเมกะเทรนด์ทั่วโลกในเนื้อหาปัจจุบัน พร้อมอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับโซลูชันล่าสุดของบริษัทที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของประเทศไทยเข้าสู่ยุค New Normalโซลูชันและแอปพลิเคชันเด่นของเดลต้า ประเทศไทย ได้แก่:ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ: ระบบอัตโนมัติประสิทธิภาพสูงสำหรับการผลิตอัจฉริยะและสมาร์ทฟาร์มอาคารอัตโนมัติ: แอปพลิเคชันสำหรับอาคารสีเขียว ประหยัดพลังงาน เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพต่อผู้อาศัยดาต้าเซ็นเตอร์: กรีนโซลูชันสำหรับแอปพลิเคชันด้านดิจิทัล IoT และ IIoTพลังงานโทรคมนาคม: พาวเวอร์โมดูลประสิทธิภาพเยี่ยมสำหรับงานโทรคมนาคมที่น่าเชื่อถือและยืดหยุ่นพลังงานอัจฉริยะ: การอนุรักษ์พลังงาน จัดเก็บ และจัดการพลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพจอแสดงผลและมอนิเตอร์: สำหรับการตรวจสอบ ความปลอดภัย การโฆษณาและการแสดงภาพด้านความบันเทิงสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV: สำหรับชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ที่ปลอดภัย รวดเร็วและสะดวกสบายสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์EVแคมเปญวิดีโอแบรนด์ใหม่ที่จัดทำขึ้นนี้ เดลต้ามุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยใช้ชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ๆ ในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลและระบบนิเวศน์สีเขียวแห่งอนาคต โซลูชันพลังงานหมุนเวียนและที่ชาร์จไฟฟ้า EV ของเดลต้าจะทำให้ประเทศไทยมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำและลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อความสะดวกสบายหรือให้เกิดความยุ่งยากในการดำเนินชีวิตเดลต้ามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับพันธมิตรในท้องที่เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจที่หลากหลายและยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งจะช่วยคนไทยเติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์ ยั่งยืน และเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ เดลต้ามองถึงอนาคตที่สดใสและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับทุกคน ดั่งคำมั่นสัญญาของแบรนด์: Smarter. Greener. Together.สามารถชมวิดีโอใหม่นี้ได้ที่ลิงก์: YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=9JdvBP1P5d4