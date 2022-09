Translucia ขยายพันธมิตรบริษัทชั้นนำจากทั่วโลก มุ่งพัฒนาศูนย์รวมเมทาเวิร์ส มูลค่าแสนล้านบาท

กล่าวว่า การจับมือกับพาร์ทเนอร์ ซึ่งเป็น ผู้เชี่ยวชาญระดับแถวหน้าของโลกในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมทาเวิร์ส เพิ่มเติมในครั้งนี้ ถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการออกแบบโครงสร้างของ Translucia ให้พร้อมรองรับ metaverse ต่างๆ ที่พัฒนาโดยพันธมิตรและคู่ค้าที่จะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน Translucia ได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งนี้ Translucia มุ่งพัฒนาจักรวาลโลกเสมือนที่เป็นมากกว่า metaverse ทั่วไป แต่เป็นศูนย์รวมเมทาเวิร์ส (Interconnected Metaverses) ที่มีโครงการ metaverse ในรูปแบบต่างๆ อยู่ร่วมกันและเชื่อมต่อกันได้ โดย Translucia ทำหน้าที่สร้างระบบเศรษฐกิจ สังคม ระบบสาธารณูปโภค เทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์โปรแกรม เพื่อรองรับทุกๆ metaverse ให้สามารถมอบประสบการณ์การเชื่อมต่อการใช้ชีวิตระหว่างโลกเสมือนและโลกจริงแบบ 360 องศา“Translucia รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับเหล่าพันธมิตรชั้นนำในสาขาต่างๆจากทั่วโลกเพิ่มเติม ในการผนึกกำลังพัฒนาโครงการ Translucia และยิ่งมั่นใจมากขึ้นว่า ความเชี่ยวชาญ ความสามารถและเทคโนโลยีขั้นสูงของเหล่าพันธมิตรที่เข้ามารวมตัวกันในโครงการนี้ จะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ผลักดันให้ Translucia สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้”สำหรับล้วนเป็นบริษัทระดับชั้นนำของโลกที่เป็นกำลังสำคัญ เพื่อร่วมพัฒนาโครงการนี้ ได้แก่ซึ่งจะร่วมออกแบบประสบการณ์ โลกเสมือนแบบ 3 มิติให้กับ Translucia นี้ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน creative technology (เทคโนโลยีสร้างสรรค์) จากประเทศอินเดีย มีความเชี่ยวชาญการออกแบบ 3D Modeling & Rendering ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 3D assets และ environment สำหรับ Translucia ที่สำคัญ Sunovatech ยังนับเป็นสตูดิโอแถวหน้าของโลกที่สร้าง Visualization โดยใช้เทคโนโลยี Unreal Engine (อันเรียล เอนจิ้น) และมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีนีซึ่งจัดว่าหาได้ยากธนาคารสินทรัพย์ดิจิทัล รายแรกของโลก จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และยังเป็นธนาคารแห่งแรกของโลกที่ให้บริการระบบดิจิทัลแบงค์กิ้งความปลอดภัยสูงที่เรียกว่า "Custody" นอกจากนี้ Sygnum ยังให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับธนาคารดิจิทัล ทั้งตัวแทนจำหน่าย ระบบโทเคน ระบบกู้ยืมและบริหารสินทรัพย์ โดย Translucia จะร่วมงานกับ Sygnum สาขาสิงคโปร์ ในฐานะของหนึ่งในผู้วางโครงสร้างระบบการเงินให้กับ Transluciaอีกหนึ่งพันธมิตรที่จะทำงานร่วมกับ Sygnum ในการวางรากฐานโครงสร้างเศรษฐกิจให้กับ Translucia โดยจะเป็นที่ปรึกษาด้านการวางรากฐานโครงสร้าง Tokenomics หรือ กลไกการควบคุมปริมาณเหรียญในระบบอีโคซิสเต็ม ไปจนถึงพัฒนาโปรเจค Web 3.0 DeFi GameFi และระบบ Metaverse จากประเทศสิงคโปร์พันธมิตรใหม่อีกรายที่เปิดตัวรวมกันในครั้งนี้ ได้แก่บริษัทครีเอทีฟชั้นนำจากประเทศจีน ที่เชี่ยวชาญการออกแบบงาน Visual Design จะมามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ ทัศนียภาพ อวตาร สถาปัตยกรรม และ สิ่งแวดล้อม และคอนเซ็ปต์องค์รวมและร่วมพัฒนาการสร้างเรื่องราวให้กับ Translucia โดย Black Flame มีผลงานการออกแบบมากมาย อาทิ งานภาพยนตร์ NeZha และ The Monkey King 2ก่อนหน้านี้ Translucia ได้ประกาศความร่วมมือกับ 3 พันธมิตรระดับโลกผู้มาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาโครงการ Translucia ได้แก่ Pellar Technology (เพลลาร์ เทคโนโลยี) ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผู้ออกแบบอีโคซิสเต็ม ของระบบเศรษฐกิจบนเทคโนโลยีบล็อคเชนให้กับ Translucia ส่วน ITEC Entertainment (ไอเทค เอ็นเทอร์เทนเมนท์) รับหน้าที่การออกแบบประสบการณ์และเทคโนโลยีด้านความบันเทิงส่วนรายที่สาม Two Bulls (ทูบูลส์) บริษัทด้านพัฒนาเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์จากประเทศออสเตรเลีย นอกจากเป็นหนึ่งในผู้ออกแบบประสบการณ์การใช้งาน ของ Translucia เพื่อเชื่อมประสบการณ์ผู้ใช้ระหว่างโลกจริง และ โลกเสมือนแล้ว ยังเป็นพันธมิตรที่ร่วมทำการวิจัยในศูนย์วิจัย Metaverse R&D Center ที่มีมูลค่าการลงทุนเบื้องต้นสูงถึง 100 ล้านเหรียญสหรัฐ อีกด้วย ซึ่งในขณะนี้ Two Bulls ได้เป็นส่วนหนึ่งของ DEPT บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการด้านเทคโนโลยีและการวางแผนการตลาดอันดับต้นๆ ของโลก สู่การขยายฐานตลาดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ขณะนี้ การทำงานร่วมกับสามพันธมิตรดังกล่าวในการออกแบบรูปแบบและโครงสร้างของโครงการก็มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วหลังจากนี้ Translucia คาดว่าจะเปิดตัวพันธมิตรใหม่อีกอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างเจรจากับบริษัทระดับโลกในสาขาต่าง ๆ อีกหลายรายทั้งนี้ ดร. ชวัลวัฒน์ กล่าวว่า การผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรระดับโลกเหล่านี้ จะทำให้โครงการ Translucia เป็นส่วนสำคัญในการสร้างและพัฒนาเมกาเทรนด์ของโลก และเนรมิตการใช้ชีวิตในทุกๆ แง่มุมในโลกจริง โดยดำเนินควบคู่กับโลกเสมือนกันได้อย่าง ไร้รอยต่อและสมบูรณ์แบบรวมไปถึงการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคม ขับเคลื่อนธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ สอดรับกับการใช้ชีวิตของมนุษย์ในอนาคตอย่างยั่งยืน“ต้นปีหน้า เราจะเผยให้เห็นรูปแบบที่โดดเด่นและเป็นรูปธรรมของ Translucia ชัดเจนยิ่งขึ้น ในงาน Virtual Experience กำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาสัมผัส Translucia ศูนย์รวมเมทาเวิร์ส เป็นครั้งแรก” ดร. ชวัลวัฒน์ กล่าว