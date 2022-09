โลตัส คว้า 2 รางวัลระดับสากล HR EXCELLENCE AWARDS THAILAND 2022 ด้านสรรหาพัฒนาพนักงานบัณฑิตจบใหม่ และบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง

นางสาวอรวลัญช์ สีวลีพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลาง (เอเชีย) โลตัส เข้ารับรางวัล 2 สาขา รางวัลระดับ Gold ด้านการสรรหาและพัฒนาพนักงานที่พึ่งสำเร็จการศึกษาใหม่ (Excellence in Graduate Recruitment and Development) จากการเฟ้นหาคนรุ่นใหม่หรือ young talents เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในโครงการ “เถ้าแก่น้อยโลตัส” ซึ่งมีโปรแกรมฝึกอบรมทักษะพัฒนาศักยภาพ ในการสร้างผู้นำในอนาคตขององค์กร และร่วมขับเคลื่อนให้ก้าวทันธุรกิจยุคใหม่ รวมถึงการสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และรางวัลระดับ Silver ด้านความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงในองค์กร (Excellence in HR Change Management) จากการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงาน ให้พนักงานมีความคิดแบบเถ้าแก่ และมีวิถีการทำงานด้วยค่านิยม SMART