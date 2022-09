Design Village เกษตร-นวมินทร์ จัดประกวดภาพถ่าย “Colour for Lifegenic” ชิงรางวัล พร้อมนิทรรศการภาพถ่าย สนับสนุน-ส่งเสริมเหล่าศิลปินรุ่นใหม่

ผู้สนใจสามารถชมนิทรรศการ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 21 ก.ย.2565 และติดตามกิจกรรมดีดีจาก Design Village ได้ทาง facebook.com/designvillageth สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line: @dvconnect หรือ facebook.com/designvillageth

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น.

Design Village เกษตร-นวมินทร์ คอมมูนิตี้บนพื้นที่เกษตร-นวมินทร์ ศูนย์รวมแรงบันดาลใจทั้งเรื่อง Design & Lifestyle ไว้ที่เดียว เอาใจสายอาร์ท เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่มีความสนใจการถ่ายภาพได้ถ่ายทอดมุมมองทางศิลปะที่แตกต่าง พร้อมเรียนรู้ประสบการณ์จากวิทยากรผู้มีคุณวุฒิในวงการถ่ายภาพ ร่วมพูดคุยและเล่าประสบการณ์ พร้อมแนะแนวเพื่อเป็นการส่งเสริมเหล่าศิลปินถ่ายภาพรุ่นใหม่Design Village เกษตร-นวมินทร์ จัดการประกวดภาพถ่าย ภายใต้โครงการ per S P A C E tive เป็นโครงการที่ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนนิสิต นักศึกษาภาควิชาถ่ายภาพหรือนักศึกษาที่มีความสนใจการถ่ายภาพในแนวทางวิถีชีวิต (Street & Life Photography) ในหัวข้อ “Colour for Lifegenic” สีสันการใช้ชีวิตย่านเกษตร-นวมินทร์ โดยต้องการให้ผู้เข้าประกวดถ่ายทอดลักษณะภาพถ่ายที่เน้นเรื่องของพื้นที่การดํารงชีวิตของผู้คน ตั้งแต่เช้าจรดคํ่า ผ่านแนวความคิดและมีมุมมองทางศิลปะที่แตกต่างของศิลปินรุ่นใหม่ ทั้งจัดงานประกาศรางวัล และนิทรรศการภาพถ่าย โดยภายในงานยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในวงการถ่ายภาพมาเป็นกรรมการตัดสิน ร่วมพูดคุยและเล่าประสบการณ์ พร้อมแนะแนวเพื่อเป็นการส่งเสริมเหล่าศิลปินถ่ายภาพรุ่นใหม่ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาทนอกจากงานประกวดภาพถ่ายชิงเงินรางวัลแล้ว Design Village เกษตร-นวมินทร์ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย เกี่ยวกับ S P A C E (SONGbook & FILMbook) ตั้งแต่วันที่ 10 – 21 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13:00 – 17:00 น. ณ. Design Village เกษตร-นวมินทร์ โดยภายในงานยังได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิถึง 3 ท่าน อาทิ คุณมินตรา วงค์บรรใจ ช่างภาพอิสระ ผลงานส่วนใหญ่จะใช้แสงเงากับโทนสีเป็นหลัก ได้รับแรงบันดาลใจและแนวคิดจากสิ่งต่างๆรอบตัว, คุณธนัตถ์ สิงหสุวิช ช่างภาพและหนึ่งในผู้ก่อตั้ง YELO House และ คุณศิโรช บ้านกล้วย ผู้จัดการ Design Village พุทธมลฑล โดยวิทยากรทั้ง 3 ท่านได้ให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสินการประกวด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 และมาพูดคุย แนวคิด แลกเปลี่ยนมุมมอง เล่าประสบการณ์ พร้อมแนะแนวเพื่อเป็นการส่งเสริมเหล่าศิลปินถ่ายภาพรุ่นใหม่ ในหัวข้อ “My frame, My life” และสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมาย