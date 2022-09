เปิดชีวิตบาริสต้า พิการทางหู Café Amazon for Chance รพ.แหลมฉบัง "ไทยออยล์" ร่วมสร้างชีวิต-อาชีพมั่นคง

ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปี ที่และร่วมกันบุกเบิกโครงการโดยเปิดโอกาสให้เข้ามาทำงานในหน้าที่ประจำร้าน โครงการนี้นับว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก สามารถสร้างชีวิตใหม่ให้กับเด็กๆ ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้มีอาชีพที่มั่นคง พึ่งพาตัวเองได้ สามารถสร้างรายได้ช่วยเหลือครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยังสร้างคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ให้ยืนหยัดในสังคมได้อีกด้วยเล่าถึงที่มาของการพัฒนาโครงการวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) โครงการนี้มุ่งเน้น 3 เรื่องหลักคือ– สร้างกำลังใจให้ผู้บกพร่องทางร่างกายและผู้ด้อยโอกาสของสังคมได้เห็นคุณค่าในตัวเอง และเพิ่มศักยภาพการทำงานร่วมกับคนในสังคม- สร้างอาชีพบาริสต้ามืออาชีพ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นการบูรณาการอาชีพให้กับคนพิการอย่างยั่งยืนและมีเกียรติ- ส่งเสริมเศรษฐกิจครอบครัว สร้างรากฐานของความเท่าเทียมในสังคมไทยจึงเกิดโครงการโดยจ้างงานผู้พิการทางการได้ยินจากโรงเรียนโสตศึกษาชลบุรี ที่มีความพร้อมและทักษะที่จะก้าวขึ้นมาเป็นบาริสต้าประจำร้าน โดยผ่านการอบรมตามมาตรฐานของร้านคาเฟ่ อเมซอน ได้ร่วมฝึกฝนปฏิบัติงานจริงกับพนักงานปกติ เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัว ลดปัญหาการสื่อสารบางอย่างที่อาจเป็นอุปสรรคในการทำงาน สามารถสร้างรายได้และถือเป็นการเปิดมุมมองและโอกาสทางอาชีพและเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้พิการทางการได้ยินให้อยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืนด้าน “(นุ๊ก) อายุ 24 ปี บาริสต้าประจำร้าน เล่าให้ฟังว่า ตนทำงานที่นี่ได้ 2 ปี 5 เดือนแล้ว ตอนเรียนหนังสือจะพักที่ รร.โสตศึกษาชลบุรี ส่วนวันเสาร์อาทิตย์ พ่อแม่จะมารับกลับบ้านที่ จ. ฉะเชิงเทรา พ่อแม่มีอาชีพขายไก่ย่าง นุ๊กจะช่วยพ่อแม่เตรียมไก่ เสียบไม้ ไปขายตั้งแต่ 7.00-13.00 น.สาเหตุที่ได้มาทำงานเป็นบาริสต้าประจำร้าน Café Amazon for Chance รพ.แหลมฉบัง เนื่องจาก ทางอาจารย์ ที่ รร. โสตศึกษาฯ แจ้งให้นักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาว่า Café Amazon for Chance รพ.แหลมฉบัง ต้องการรับสมัครพนักงานชงกาแฟ ตนจึงมีความคิดอยากช่วยพ่อแม่แบ่งเบาภาระของครอบครัว สร้างรายได้ของตนเอง จึงมาสมัคร สำหรับการปรับตัวในการทำงานนั้น เธอเล่าว่า ในเรื่องการฝึกงาน ช่วงแรกๆ มีอุปสรรคบ้าง คือต้องเรียนหนังสือด้วย พอวันเสาร์อาทิตย์ต้องมาฝึกงานที่อเมซอน สกายเลน ช่วงนั้นจึงต้องอดทนและต้องตื่นแต่เช้า “ก่อนจบ ได้ไปฝึกงานที่สาขามหิดล มีพี่ๆ พิการทางหูเช่นกัน มาช่วยสอนเพิ่มเติม ทำให้เข้าใจมากขึ้น และฝึกนาน 3 เดือนก่อนมาทำงานที่สาขาโรงพยาบาลแหลมฉบัง ได้รับการอบรมเต็มที่ทั้งการโรงแรม มีเทรนนิ่งเข้ามาช่วยสอนเพิ่มมากขึ้น”เมื่อถามว่าได้อะไรจากการเข้ามาทำงาน เธอเล่าว่า ทำให้มีความรู้เรื่องกาแฟและประสบการณ์การทำงาน ทำให้เข้าใจงานบริการมากขึ้นได้พบลูกค้าหลากหลาย ลูกค้าบางท่านสนใจภาษามือ เราได้สอนลูกค้าไปด้วยทำให้การทำงานสนุกสนานเธอเล่าต่อว่า “ดีใจมากๆ ตอนนี้มีรายได้ช่วยเหลือตัวเองและครอบครัว มีเงินเก็บซื้อของที่อยากได้ มีเงินส่งไปให้พ่อแม่เดือนละ 2,000 บาท ตอนนี้มีเงินฝาก 10,000 บาทแล้ว”“ครอบครัวภูมิใจมาก มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ดูแลตัวเองได้ อนาคตอยากมีร้านกาแฟเป็นของตัวเอง ลองปรึกษาครอบครัวดู เห็นว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีมีลูกค้าน้อยลง เลยคิดอยากทำงานที่นี่นานๆ เพราะคิดว่ามั่นคงดี ครอบครัวภูมิใจมาก และเห็นเรามีงานที่มั่นคง มีรายได้ดี อยากขอบคุณไทยออยล์ที่มีโครงการนี้ เพื่อช่วยเหลือและผลักดันให้เรามีรายได้ ได้มีงานทำ ได้มีอนาคตที่ดี ให้เราเติบโตมาถึงทุกวันนี้” เธอเล่าด้วยความปลื้มใจส่วน(บีม)บาริสต้าสาววัย 23 ปี ได้เล่าเรื่องราวชีวิตของเธอก่อนจะเป็นบาริสต้าให้ฟังว่า จบ ปวส.เทคนิคบางแสน ก่อนที่จะมาทำงาน “บาริสต้า” ปกติช่วงปิดเทอม พ่อและแม่จะมารับกลับบ้านที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อไปช่วยทำสวนยางพารา สวนปาล์มช่วงจบ ปวส. ว่างงานไปสมัครงานตามที่ต่างๆ ไม่มีใครรับ หรือเรียกไปสัมภาษณ์เลย เมื่อพนักงานเก่าของร้านลาออก จึงรีบมาสมัคร ยอมรับว่าการเป็นบาริสต้าค่อนข้างยาก มีหลายขั้นตอน มีเมนูใหม่ๆ มาตลอดเวลา ค่อนข้างสับสน แต่ได้เพื่อนๆ พี่ๆ ที่ร้านมาช่วยสอน ทำให้รู้สูตรกาแฟหลากหลาย ขั้นตอนต่างๆ ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดเมื่อก่อนเรียนหนังสืออย่างเดียว ไม่เข้าใจระบบการทำงาน ว่าจะต้องรับผิดชอบการทำงานอย่างไร แต่พอมาทำงานที่นี่ได้ความรู้เรื่องกาแฟสูตรต่างๆ มากมายทำให้เกิดความมั่นใจเวลาพบปะผู้คนที่หลากหลาย กล้าที่จะแสดงออกด้านการบริการ ส่วนลูกค้าก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีรู้สึกภูมิใจที่มีงานทำ ทำให้ครอบครัวไม่ต้องห่วง ดีใจที่มีส่วนแบ่งเบาภาระของครอบครัว จากเดิมครอบครัวต้องส่งเงินมาให้ ตอนนี้ได้ส่งเงินให้พ่อแม่ทุกเดือนๆ ละ 3,000 บาท อยากทำงานที่นี่เรื่อยๆ ไปจนกว่าจะเกษียณอายุ เพราะต้องการเก็บเงินให้ได้มากๆ พ่อแม่มีความภูมิใจมาก ที่มีงานและมีอนาคตที่มั่นคง ไม่มีอันตราย“ต้องขอขอบคุณไทยออยล์มากๆ ที่มีโครงการนี้ขึ้นมา ถ้าไม่มีโครงการนี้ยังไม่รู้อนาคตของตัวเองจะเป็นอย่างไรจะทำงานอะไร อยากให้มีโครงการดีๆ อย่างนี้เพิ่มมากขึ้น เพื่อกระจายให้เพื่อนๆ ที่หูหนวกได้มีงานทำมากขึ้น จะได้มีอนาคตที่ดี เพื่อช่วยเหลือตัวเอง และครอบครัวได้อย่างภูมิใจ” บีมกล่าวทิ้งท้ายสำหรับ บาริสต้าสาวคนสุดท้าย(ตอง)อายุ 22 ปี เล่าว่า เธอมีลุงกับป้าเลี้ยงดูมาตลอด ป้ามีอาชีพตัดเย็บ ส่วนเธอนั้นก็จะช่วยทำความสะอาดบ้าน ดูแลสวน เมื่อมีโครงการนี้จึงสนใจอยากเข้าร่วมงาน เพื่อจะมีรายได้ช่วยเหลือครอบครัว“ตอนช่วงฝึกงาน ในวันเสาร์และวันอาทิตย์จะเหนื่อยมาก เพราะจันทร์ถึงศุกร์ ต้องเรียนหนังสือ ก่อนทำงานจะมีการอบรม ทำให้ได้เรียนรู้สูตรต่างๆ มากมาย รู้วิธีการชงกาแฟ การเป็นบาริสต้ามืออาชีพ ที่ร้านมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบตลอด ทำให้มีความรู้เพิ่ม และได้ทักษะในการใช้ชีวิตมากมาย การรับผิดชอบต่องานที่ทำ และที่สำคัญรู้จักการเข้าสังคม ได้พบปะลูกค้าหลากหลาย ทำให้มีความมั่นใจในการใช้ภาษามือกับลูกค้าในชีวิตประจำได้ ตอนนี้สามารถแบ่งเบาภาระของครอบครัว สามารถมีเงินไว้จับจ่ายใช้สอยได้โดยไม่ต้องรบกวน ป้ากับลุงอีกแล้ว และยังส่งเงินให้ลุงกับป้า เดือนละ 3,000 บาท ทำให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น“อยากทำงานที่ร้านนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าเกษียณ อยากมีเงินเก็บมากๆ ญาติพี่น้องมีความภูมิใจและไม่ต้องเป็นห่วงอีกต่อไป เพราะมีรายได้เป็นของตนเอง เพื่อนๆ หลายคนก็อยากมาทำงานนี้ เนื่องจากมีความมั่นคง ขอบคุณไทยออยล์ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ หูหนวกมีงานทำ มีความรู้เรื่องกาแฟ ขอบคุณที่ช่วยเหลือทุกด้าน ให้มาถึงทุกวันนี้” ชนิดาภา กล่าวทิ้งท้ายด้วยความประทับใจความสำเร็จของ Café Amazon for Chance สาขาโรงพยาบาลแหลมฉบัง เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของไทยออยล์ ที่ได้มีส่วนสร้างชีวิตใหม่ให้กับสาวๆ บาริสต้าผู้บกพร่องทางการได้ยิน ให้มีความภูมิใจในตัวเองและมีชีวิตที่ดีขึ้น