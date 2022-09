เซเว่น อีเลฟเว่น ชวนชาเลนช์ #ตอบแทนโลก2เมตรx7GoGreen ทำได้ง่ายๆใกล้ๆตัว

เรามาลดโลกร้อนกันเถอะ คำเชิญชวนง่ายๆ ได้ยินกันบ่อยๆ

แต่จะทำอะไรเพื่อลดโลกร้อนได้บ้าง... เราต้องเริ่มจากอะไร...

แล้วเราจะช่วยให้โลกของเรา..ร้อนน้อยลงได้อย่างไร?





ปัจจุบันหลายๆหน่วยงานก็ต่างตั้งเป้าในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน และเซเว่น อีเลฟเว่น ก็หนึ่งในภาคเอกชนที่เดินหน้าเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ภายใต้นโยบาย 7 GO Green เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง“ซีพี ออลล์ หรือ เซเว่น อีเลฟเว่น สานต่อนโยบายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มุ่งเป้าลดโลกร้อน ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี 2050 และลดขยะเป็นศูนย์ในปี ค.ศ.2030 โดยล่าสุดได้เปิดตัวแคมเปญ #ตอบแทนโลก 2 เมตร” รณรงค์ให้พนักงานเครือซีพีและบริษัทในเครือฯและคนไทย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ได้ตระหนักรู้ถึงปัญหาโลกร้อน ผ่านแนวคิดการตอบแทนโลกเชื่อมต่อกันได้ และเพื่อให้สอดรับกับนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเป็นการขับเคลื่อนนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของซีพี ออลล์ จึงได้ต่อยอดโครงการ ผ่านแคมเปญ #ตอบแทนโลก2เมตร x7GoGreen ตามนโยบาย 7 Go Green เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง”ของซีพี ออลล์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ เล่าถึงที่มาของแคมเปญฯไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น ฝนตกหนักอย่างที่เราไม่เคยเจอมาก่อน น้ำท่วมที่ส่งผลให้ความเสียหายมากขึ้นทวีคูณสิ่งเหล่านี้เราได้รับรู้ผ่านข่าวสารที่มีรายการงานถึงความรุนแรงมากขึ้นและได้ยินบ่อยๆขึ้นทางเซเว่น อีเลฟเว่น ขอเชิญชวนคนไทยมาตอบแทนโลกและย่อโลกให้เหลือแค่คนละ 2 เมตร เริ่มดูแลโลกของเราให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะลดการใช้พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ลดขยะอาหารเหลือทิ้ง ใช้พลังงานสะอาด หรือ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เริ่มจากเรื่องง่ายๆใกล้ตัว ดูแลโลกในแบบของคุณ โพสต์ลงบนโซเชี่ยลมีเดียร์ พิมพ์ข้อความ #ตอบแทนโลก2เมตร x 7 Go Green ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 กันยายนนี้ เพื่อเราจะมาเชื่อมต่อและตอบแทนโลกพร้อมกันๆ สามารถเข้าไปชมและร่วมสนุกได้ที่หรือ