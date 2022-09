Great Wall Motor ฉลองผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในไทยครบ 10,000 คันจากโรงงานอัจฉริยะที่ระยอง

เมื่อวันที่ 2 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยมี เกร็ก ลีรองประธานบริหาร ฝ่ายการผลิตในโรงงาน เกรท วอลล์ มอเตอร์ ภูมิภาคอาเซียน พร้อมด้วย ไมเคิล ฉง ผู้จัดการทั่วไป และ ณรงค์ สีตลายน กรรมการผู้จัดการ เกรทวอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย), คณะผู้บริหาร และสื่อมวลชน ร่วมแสดงความยินดีโรงงานอัจฉริยะของเกรท วอลล์ มอเตอร์ ที่จ.ระยองแห่งนี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ครอบคลุมพื้นที่ 412 ไร่ ได้จัดพิธีเปิดโรงงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2564 โดยมีศักยภาพการผลิตแบบเต็มกำลังอยู่ที่ 80,000 คันต่อปี นับเป็นฐานการผลิตเต็มรูปแบบที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสอง รองจากโรงงานในประเทศจีน และจะเป็นฐานการผลิตหลักสำหรับรถยนต์พวงมาลัยขวาโดยเฉพาะรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (xEV)ของภูมิภาคอาเซียน โดยวางสัดส่วนจำหน่ายภายในประเทศ 60% และส่งออก40%สำหรับรถยนต์คันที่ 10,000 ที่ผลิตออกจากสายการผลิตโรงงานระยอง เมื่อวันที่ 2 ก.ย.ที่ผ่านมา คือ รถ All New HAVAL JOLION Hybrid SUV รุ่น ULTRA ซึ่งเป็นหนึ่งในรถ 2 รุ่นที่ผลิตจากโรงงานในประเทศไทย โดยอีกรุ่นคือ All New HAVAL H6 Hybrid SUV ซึ่งเป็นรถไฟฟ้ารุ่นแรกที่ผลิต และได้เปิดตัวในไทยไปเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2564 โดยสามารถครองยอดขายอันดับหนึ่งในตลาดคอมแพคเอสยูวีอย่างต่อเนื่อง ส่วนรถยนต์ไฟฟ้าอีก 1 รุ่นที่ได้เปิดตัวในไทย เป็นการนำเข้ามาจากจีน คือ รถไฟฟ้า 100% ORA Good Catนับตั้งแต่เริ่มเปิดตัวแบรนด์ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือนก.พ.2564 ล่าสุดจนถึง ณ ต้นเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา เกรท วอลล์มอเตอร์ ได้ส่งมอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั้ง 3 รุ่น (HAVAL H6, HAVALJOLION และ ORA Good Cat ) ให้กับลูกค้าชาวไทยแล้ว รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 11,000 คัน นับเป็นการสร้างปรากฏการณ์แจ้งเกิดในตลาดไทยด้วยยอดขายในระดับที่ไม่ธรรมดา และถือเป็นแบรนด์รถยนต์จากจีนที่เข้ามาปลุกกระแสในตลาดไทย ซึ่งค่ายรถญี่ปุ่นเป็นผู้เล่นรายใหญ่มาอย่างยาวนานเครดิตคลิป TAP TV กล่าวว่า “เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากกับการส่งรถยนต์คันที่ 10,000 ออกจากสายการผลิตของโรงงานของเรา ด้วยความอุตสาหะมุ่งมั่นทุ่มเทของพนักงานของเรา ทำให้เราสามารถผลิตรถยนต์ที่มีคุณภาพออกมาให้ผู้บริโภคชาวไทยได้ขับขี่ความสำเร็จในครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันให้เกรท วอลล์ มอเตอร์ พยายามยกระดับคุณภาพการผลิตของเราเพื่อส่งมอบยานยนต์ไฟฟ้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียนการเปิดโรงงานอัจฉริยะ Smart Factory ของเราสำหรับผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่จ.ระยองนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างปรากฎการณ์ครั้งสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยแล้ว ยังเป็นการประกาศความพร้อมสำหรับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในตลาดอาเซียนอีกด้วยเราได้นำนวัตกรรมของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ มาใช้ในการผลิต การขนส่งโลจิสติกส์ และการปฏิบัติการเชิงดิจิทัล พร้อมทั้งเพิ่มอัตราการจ้างงานพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า และส่งเสริมความเข้าใจด้านเทคโนโลยีที่เป็นส่วนสำคัญในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าคุณภาพให้กับชาวไทยที่สำคัญ นับตั้งแต่การเข้ามาดำเนินธุรกิจในไทยอย่างเป็นทางการ เกรท วอลล์ มอเตอร์ได้ลงทุนในประเทศไปแล้วกว่า 12,000 ล้านบาท ทำให้เกิดการจ้างงานกว่า 3,000 ตำแหน่ง และมีแผนที่จะลงทุนในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 22,600 ล้านบาท โดยเราจะยังคงเดินหน้าวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์และปรัชญาการทำธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งวางแผนที่จะดำเนินกิจการและลงทุนในธุรกิจผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศ 100% ตลอดจนสร้างห่วงโซ่ของระบบนิเวศยานยนต์ โรงงาน ควบคู่ไปกับการขยายศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนกำลังการผลิตของโรงงานแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นฐานการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของภูมิภาคอาเซียน”ด้านกล่าวว่า “ในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยของเกรทวอลล์ มอเตอร์ เรายังคงยึดมั่นใน 3 กลยุทธ์ ได้แก่ การเป็นผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้า การรับฟังเสียงของผู้บริโภคและการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้าขอขอบคุณชาวไทยสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จนทำให้เรามียอดผลิตและส่งมอบรถยนต์จนถึงปัจจุบันทะลุ 10,000 คัน นับตั้งแต่ก้าวแรกของการเปิดตัวรถยนต์รุ่นแรก All New HAVALH6 Hybrid SUV ในเดือนมิ.ย.2564 และเริ่มส่งมอบรถในเดือนก.ค.2564 เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้เดินหน้าสร้างการเติบโตด้านยอดขายอย่างต่อเนื่องโดยครองความเป็นผู้นำในกลุ่มรถยนต์คอมแพคเอสยูวีมาอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับรถยนต์ไฟฟ้า 100% ORA Good Cat ที่ได้สร้างปรากฏการณ์กวาดยอดจองจากลูกค้าชาวไทยที่ให้กระแสตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าผู้หญิงและคนรุ่นใหม่”สำหรับทิศทางก้าวต่อไปเกรท วอลล์ มอเตอร์ จะเดินหน้านำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพตลอดจนประสบการณ์เหนือระดับรูปแบบใหม่ๆให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญ คือการพัฒนาและสร้างระบบนิเวศของรถยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย อาทิ การลงนามความร่วมมือกับ 3 หน่วยงานการไฟฟ้าได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)ในการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าและพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้านอกจากนี้เกรท วอลล์ มอเตอร์ ยังได้รวบรวมสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่มีอยู่ในประเทศเกือบ 600 แห่งมาอยู่ในแผนที่การชาร์จใน GWM Application ครอบคลุมสถานีชาร์จสาธารณะของไทยมากกว่า 50% เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคชาวไทยทุกคนที่ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้บริษัทยังมีเป้าหมายในการขยายสถานีชาร์จประจุไฟฟ้า หรือ G-Charge ให้ได้ 55 แห่งภายในปี 2565 นี้อ้างอิง https://www.tap-magazine.net/blog-th/great-wall-motor-050922