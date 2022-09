คุณหญิงกัลยา เดินหน้าโครงการน้ำฯ หนุนจัดทำหนังสือวิชาศาสตร์พระราชา ในหลักสูตรชลกร

เมื่อวานนี้ (5 ก.ย.2565) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เป็นประธานร่วมฟังการนำเสนอผลงาน การจัดทำหลักสูตรรายวิชา การจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ หรือ วิชาศาสตร์พระราชา โดยอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมจัดทำหลักสูตร อาทิ นายประเชิญ คนเทศ มูลนิธิลุ่มน้ำท่าจีนนครปฐม นายธาดา สุขะปุณพันธุ์ กรมชลประทาน นายจรูญ เลาหเลิศชัย ข้าราชการบำนาญกรมอุตุนิยมวิทยา ผศ.ดร.วาสนา วิรุญรัตน์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นต้น โดยการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำหนังสือเพื่อใช้ประกอบการอบรม Train the trainer แก่อาจารย์วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยี (วษท.) และเพื่อขยายผลองค์ความรู้สู่ชุมชนให้ครอบคลุมพื้นที่นอกเขตชลประทานซึ่งคิดเป็น 80% ของพื้นที่ทั้งหมดกล่าวว่า หลักสูตรชลกรได้รับการพัฒนาขึ้น โดยบรรจุเข้าสู่หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง (ปวส) โดยมีพื้นฐานจากหลักสูตรช่างกลเกษตร แล้วต่อยอด 6 วิชาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ หนึ่งในนั้นคือวิชาศาสตร์พระราชา ซึ่งองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะศาสตร์พระราชานั้นมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้หลักสูตรชลกรสามารถสอนได้อย่างทั่วถึง และ มีมาตรฐาน ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการจัดอบรม Train the Trainer สำหรับอาจารย์จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี โดยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในหลายภาคส่วนอย่างต่อเนื่องดร.คุณหญิงกัลยากล่าวคุณหญิงกัลยา ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและประธานโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ มีเป้าหมายที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ สานต่อศาสตร์พระราชาในเรื่องการบริหารจัดการน้ำให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ผ่านวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั้ง 47 แห่งทั่วประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน ซึ่งคิดเป็น 80% ของพื้นที่ทั้งหมด ให้สามารถพึ่งการจัดการน้ำด้วยชุมชนได้ ซึ่งหลักสูตรชลกรจะมีประโยชน์อย่างมากต่อวงการศึกษาไทย และประเทศชาติ สามารถนำมาประกอบเป็นอาชีพหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว แก้จน ลดต้นทุนน้ำ เพิ่มรายได้ เพราะเรื่อง “น้ำ” ไม่ใช่เฉพาะแต่เกษตรกรเท่านั้นที่จะได้ประโยชน์ แต่รวมถึงผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจประเทศก็จะได้ประโยชน์อย่างมหาศาลคณะทำงานโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ กล่าวว่า โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ ได้จัดทำหลักสูตรชลกร เพื่อจัดการเรียนการสอนให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งการจัดสัมมนาในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำหนังสือประกอบรายวิชาการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ (ศาสตร์พระราชา) เพื่อใช้ประกอบการอบรม Train the trainer แก่อาจารย์ในวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยี รวมไปถึงต้องการขยายผลความรู้ไปสู่ชุมชนดร.ปริเวท กล่าว