MQDC คว้ารางวัล Thailand’s Best Managed Companies 2022

กล่าวว่า MQDC รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล “Best Managed Companies” จากดีลอยท์ ซึ่งเป็นองค์กรที่ปรึกษาทางธุรกิจระดับโลก โดยรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของ MQDC ที่มีความมุ่งมั่นในการนำองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการ กำหนดนโยบายการทำงานอย่างมีจริยธรรม และมีการกำกับดูแลกิจการและบริหารทางการเงินที่ดี รางวัลนี้ถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญของทีมงานทุกคน“รางวัล Thailand’s Best Managed Companies 2022 สะท้อนถึงความตั้งใจของพวกเราทุกคนในการขับเคลื่อนบริษัทให้เป็นองค์กรแห่ง ‘นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน’ ดังนั้น MQDC จึงมีการตั้งมาตรฐานในการดำเนินงานหรือ MQDC Standard ที่ครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ และระบบนิเวศของที่อยู่อาศัยโดยรอบ เพื่อตอบโจทย์การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุกงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาสำหรับคิดค้นและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่นำไปสู่ความยั่งยืนของการอยู่อาศัย รวมถึงมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสังคม พัฒนาการใช้ชีวิตในด้านต่างๆ และสร้างสรรค์กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกโครงการของ MQDC”ทั้งนี้ รางวัล Thailand’s Best Managed Companies 2022 จัดโดยบริษัท ดีลอยท์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำในระดับนานาชาติ ดังนั้นจึงมีกระบวนการคัดเลือกพิจารณาองค์กรที่เข้ารอบและมีขั้นตอนการตัดสินอย่างเข้มงวดโดยมีคณะกรรมการอิสระซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจากภาคธุรกิจและสถาบันการศึกษาเป็นผู้ทำหน้าที่ตัดสินตามแนวทางปฏิบัติสากลของการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล Best Managed Companies ของดีลอยท์โดยบริษัทที่เข้าร่วมการคัดเลือกจะต้องผ่านการประเมินทักษะและแนวทางการบริหาร ซึ่งประกอบไปด้วยการวิเคราะห์กลยุทธ์ วิเคราะห์การดำเนินงานทางธุรกิจ ความสามารถและนวัตกรรม วัฒนธรรมองค์กรและพันธสัญญา ตลอดจนการกำกับดูแลภายในองค์กรและการเงินขององค์กร รวมถึงมีการประเมินเปรียบเทียบกับกรอบการประเมินที่ได้มีการใช้กับบริษัทเอกชนที่มีการจัดการที่ดีที่สุดทั่วโลกกว่า 1,200 แห่งBest Managed Companies เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Deloitte Private โดยการพิจารณารางวัลใช้มาตรฐานและกระบวนการตัดสินเดียวกันทั่วโลก รางวัล Best Managed Companies จัดทำขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 29 ปีตั้งแต่ พ.ศ. 2536 เริ่มจากประเทศแคนาดา และปัจจุบันรางวัลนี้ได้กลายเป็นรางวัลด้านธุรกิจที่สำคัญรางวัลหนึ่งของโลกกล่าวว่า “การมอบรางวัล Best Managed Companies สะท้อนความสำเร็จของบริษัทเอกชนที่ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วย มาตรฐานการบริหารจัดการระดับสูงด้วยนวัตกรรมและประสิทธิภาพระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม และได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ บริษัทผู้ชนะ Best Managed Companies ประจำปี 2565 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในทุกด้านที่กล่าวมาขอแสดงความยินดีกับบริษัทผู้ชนะทุกบริษัท นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมยินดีกับและสนับสนุนพันธกิจที่พวกเขาที่มีต่อบุคลากร ลูกค้า และชุมชนอย่างต่อเนื่อง”