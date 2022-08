GC ผนึกพันธมิตรจัด “GC Circular Living Symposium 2022 : Together to Net Zero” ชู 3 ไฮไลท์

การประชุมระดับนานาชาติครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ และกิจกรรมที่น่าสนใจในงาน สำหรับปีนี้ GC ฉลองการจัดการประชุมด้านความยั่งยืนระดับโลกปีที่ 3 ด้วย 3 ไฮไลท์หลัก ประกอบด้วยงานเดียวที่รวมพลังผู้นำทางความคิดระดับท็อปของเมืองไทย ซีอีโอบริษัทชั้นนำระดับโลก สตาร์ทอัพชั้นนำ และคนดังหัวใจสีเขียว มาร่วมแชร์ประสบการณ์และไอเดียสู่เป้าหมาย Together To Net Zeroชวนคนกรุงมาครีเอทปลูกผักในเมือง อิ่มได้ ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยNet Zero City จำลองการใช้ชีวิตในเมืองแห่งอนาคต ที่จะได้สัมผัสกับไลฟ์สไตล์การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เมืองที่วิถีชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างบูรณาการการจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานแบบปลอดคาร์บอน (Carbon Neutral) ผ่านการชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ตามแนวทางขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมตามเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ของ GC มีส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ เพื่อต่อสู้กับปัญหาภาวะโลกร้อนอันจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิลง และก้าวไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตกล่าวว่า “การจัดการกับวิกฤตโลกร้อนในทุกมิติ เป็นสิ่งสำคัญที่ประเทศไทยต้องจัดการ ขณะนี้รัฐบาลกำลังพิจารณาการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC Nationally Determined Contributions) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 โดยเพิ่มเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็น 40% ภายในปี 2573 แบ่งส่วนสัดการจัดการภายในประเทศเป็น 30% และจากความร่วมมือระหว่างประเทศ 10% และได้นำเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเร่งกำลังพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy (BCG) อย่างจริงจัง รัฐบาลได้ริเริ่มระบบการเงินสีเขียว (Green Finance) เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนในนวัตกรรมและธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสรรค์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ภาคสังคมธุรกิจต่อไป”กล่าวว่า “ภาวะโลกร้อนเป็นความท้าทายเร่งด่วนที่โลกต้องเผชิญ GC ในฐานะผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ในระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต เราเล็งเห็นถึงความสำคัญเร่งด่วนของการแก้ปัญหาโลกร้อนเพื่อให้เผ่าพันธุ์มนุษย์สามารถอยู่รอดได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ GC จึงได้จับมือกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกันจัดงาน GC Circular Living Symposium 2022: Together to Net Zero” เพื่อเป็นเวทีแบ่งปันความรู้และต่อยอดแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนและการลดการปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์ เราเชื่อว่า งานในครั้งนี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนแนวคิด นโยบาย แนวทางการดำเนินงานในระยะสั้นและระยะยาว และที่สำคัญคือ สร้างแรงบันดาลใจและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในฐานะพลเมืองของโลกที่มีเป้าหมายเดียวกัน Together to Net Zero ภายในปี 2050 เพื่อส่งต่อโลกที่ดีกว่าไปสู่คนรุ่นต่อไปGC ได้นำหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ESG รวมถึงแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน มาเป็นหลักในการดำเนินงานทุกขั้นตอนของ GC อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลก ตลอดจนริเริ่มโครงการและนวัตกรรมด้านโซลูชั่นที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนมากมาย แม้จะมีความท้าทายจากโรคระบาดและการค้าในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา แต่ภาวะโลกร้อนยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข สำหรับปีนี้ GC จึงได้ยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ด้วยการตั้งเป้าหรือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2050 ตามข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการลดคาร์บอนต่ำ ซึ่ง GC ขับเคลื่อนการทำงานด้าน Climate Actions อย่างยั่งยืนในหลายมิติพร้อมทั้ง มีการพัฒนานวัตกรรม และนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายที่ท้าทาย มุ่งสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ ด้วยแนวคิดGC พร้อมทำหน้าที่เป็นเสมือนพี่เลี้ยง เพื่อร่วมแชร์ประสบการณ์ มีการสร้าง Platform เพื่อให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์เป็นทางเลือกที่จับต้องได้ อาทิ ผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล และอัพไซเคิลเพื่อต่อยอดการทำงานร่วมกับพันธมิตร”ทั้งนี้ ไฮไลท์การเสวนาภายใต้หัวข้อ “ปลดล็อกวิถีธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืน” โดยซีอีโอบริษัทชั้นนำในไทย นำโดย ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง CEO GC , วิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่อินโดไชน่า , อาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด และ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มาร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์สู่ Net Zeroภายในงานมีการจัดโซนนิทรรศการ “Net Zero City” แห่งอนาคต จำลองการใช้ชีวิตในสังคมคาร์บอนต่ำ เมืองที่วิถีชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมจะอยู่ร่วมกันแบบบูรณาการ ประกอบด้วย1. Net Zero Farm & Café: ฟาร์มคาเฟ่สายกรีนสุดอินเทรนด์สำหรับคนยุคใหม่2. Net Zero Avenue: สัมผัสประสบการณ์ใน “Betterlivingland” และเปิดตัวครั้งแรกกับร้านค้ารักษ์โลก UPTOYOU Virtual Store ที่จำลองตัวเองเป็น Avartar ผ่าน Metaverse สุดล้ำและร่วมโหวตผลิตภัณฑ์อัปไซเคิลและ low carbon ออกแบบโดย Greyhound และ Pomme Chan3. Net Zero Living: บ้านรักษ์โลกที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์จากพลาสติก และเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม4. Net Zero Industry: โรงงานสีเขียวด้วยพลังงานจากธรรมชาติ พบกับ Clean Energy อาทิ กังหันลม พลังงานจากคลื่นทะเล Solar และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพงาน “GC Circular Living Symposium 2022: Together to Net Zero” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2022 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน หรือดูแบบออนไลน์ได้ที่ Facebook:GC และ YouTube:GC