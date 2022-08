วัน แบงค็อก ร่วมกับเอสซีจี ชูเทคโนโลยีระดับโลก เปลี่ยน"เศษอาหาร" เป็น"ปุ๋ย" แผนล่าสุดเพื่อความยั่งยืน

กล่าวว่า “เรามุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โครงการวัน แบงค็อก ร่วมกับ เอสซีจี จัดการเศษอาหารด้วยเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงในการย่อย แปรรูปเศษอาหาร ขยะอินทรีย์ให้เป็นปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดินเพื่อใช้ปลูกต้นไม้ภายในโครงการ ส่วนที่เหลือจะนำไปแจกจ่ายให้สวนสาธารณะและชุมชนรอบข้าง นอกจากจะเป็นการสร้างประโยชน์ให้ชุมชน โดยการนำวิธีแก้ไขที่ล้ำสมัยมาสู่ประเทศไทย เราหวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้ธุรกิจและชุมชนในท้องถิ่นให้มาร่วมกันตระหนักถึงอนาคต”กล่าวว่า “หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นหลักการที่เอสซีจีให้ความสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ESG 4 Plus ของเอสซีจี โดยเรามีความร่วมมือกับโครงการวัน แบงค็อก ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนนี้ในหลายๆ ด้านเช่น การบดย่อยเศษหัวเสาเข็มกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบการผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป และการรีไซเคิลเศษอิฐมวลเบาที่เหลือใช้จากการก่อสร้างผลิตเป็นแผ่นอิฐมวลเบาขนาดใหญ่ที่ได้ดำเนินการไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยในครั้งนี้เอสซีจีได้ดำเนินการจัดหาเครื่องจัดการเศษอาหารประสิทธิภาพสูงที่ได้รับการยอมรับและใช้ในสถานที่ชั้นนำทั่วโลกโดยเทคโนโลยีนี้สามารถเปลี่ยนเศษอาหารเป็นปุ๋ยได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่แนวคิดขยะเป็นศูนย์ในไซต์ก่อสร้างและยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต”เครื่องจัดการเศษอาหารประสิทธิภาพสูงที่นำมาใช้ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ ได้รับการยอมรับและใช้ในสถานที่ชั้นนำทั่วโลก เช่น ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการบริสเบน รวมถึงศูนย์การค้า Burwood Brickworks ของ Frasers Property ประเทศออสเตรเลีย และซูเปอร์มาเก็ตชั้นนำในยุโรป เทคโนโลยีนี้สามารถเปลี่ยนเศษอาหารเป็นปุ๋ยอย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลาเพียงแค่ 10 ชั่วโมง ตัวเครื่องเป็นระบบปิด (Closed Circuit System) สามารถป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์จากเศษอาหารขณะเครื่องทำงาน ซึ่งจะสามารถลดปริมาณเศษอาหารได้มากกว่า 80% และได้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุปรับปรุงดินที่ปลอดภัย มีแร่ธาตุตามเกณฑ์ของกรมวิชาการเกษตรทั้งนี้ ระบบกำจัดเศษอาหารในโครงการวัน แบงค็อก จะถูกติดตั้งตั้งแต่ช่วงการก่อสร้างซึ่งจะมีเศษอาหารจากการบริโภคของคนงานก่อสร้างหลายพันคน ไปจนถึงช่วงเปิดดำเนินการของโครงการซึ่งจะถูดนำมาใช้กับทุกส่วนของโครงการวัน แบงค็อก เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านดวามยั่งยืน อันประกอบด้วย การลดปริมาณเศษอาหาร 780 กิโลกรัมต่อวัน หรือ 243 ตันต่อปี ในช่วงการก่อสร้าง และ 12,236 กิโลกรัมต่อวัน หรือ 4,466 ตันต่อปี ในช่วงเปิดดำเนินการแปรรูปเศษอาหารให้เป็นปุ๋ย 156 กิโลกรัมต่อวัน หรือ 49 ตันต่อปี ในช่วงการก่อสร้าง และ 2,447 กิโลกรัมต่อวัน หรือ 893 ตันต่อปี เมื่อโครงการเปิดดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก ปริมาณจำนวน 1.2 ตันคาร์บอนต่อวัน หรือ 367 ตันคาร์บอนเทียบเท่าต่อปี ในช่วงการก่อสร้าง และจะเป็น 6,741 ตันคาร์บอนเทียบเท่าต่อปี เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ จำนวน 40,815 ต้น ในช่วงการก่อสร้าง และจะเป็น 749,035 ต้น เมื่อโครงการเปิดดำเนินการวัน แบงค็อก คือโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่และครบวงจร ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร มีมูลค่าการลงทุนกว่า 1.2 แสนล้านบาท บนเนื้อที่รวม 104 ไร่ หรือ 166,400 ตารางเมตร บนถนนวิทยุและถนนพระราม 4 เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว โครงการ วัน แบงค็อก จะประกอบไปด้วยอาคารสำนักงานแบบพรีเมียมเกรดเอ จำนวน 5 อาคาร พื้นที่รีเทล 4 โซน โรงแรมระดับลักซ์ชัวรี่และไลฟ์สไตล์ จำนวน 5 แห่ง และอาคารที่พักอาศัยระดับลักซ์ชัวรี่อีกจำนวน 3 อาคาร ซึ่งดำเนินงานภายใต้แนวคิดที่คำนึงถึงผู้คน ความยั่งยืน และการใช้ชีวิตแบบเมืองอัจฉริยะ โดยตั้งเป้าเป็นโครงการแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองทั้งมาตรฐาน LEED for Neighborhood Development ระดับ Platinum สำหรับการพัฒนาชุมชนแวดล้อม และมาตรฐานรับรองอาคาร WELL เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้อาคาร ซึ่งเป็นบรรทัดฐานใหม่ของการพัฒนาโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในประเทศไทย โครงการวัน แบงค็อก พร้อมเปิดเฟสแรกในปี ไตรมาสที่ 4 ปี 2566