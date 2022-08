ธนาคารกรุงเทพ ประกาศผลรางวัล “ผู้กำกับน้อย” คนแรกของไทย โครงการ “จานโปรด Episode ลับ” ได้เสียงตอบรับดี

กล่าวว่า ธนาคารขอขอบคุณและขอแสดงความยินดีกับน้องๆคนรุ่นใหม่ ผู้ชนะเลิศรางวัล “ผู้กำกับน้อย” คนแรกของประเทศไทย และผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน ตลอดจนทุกทีมที่ได้สร้างสรรค์ผลงานส่งเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “จานโปรด Episode ลับ” จนประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี ซึ่งเชื่อมั่นว่าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการฯจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ หรือประกอบอาชีพในอนาคต โดยเฉพาะในด้านการสื่อสารและการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ และที่สำคัญ ด้วยพลังของทุกท่านยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชน ด้วยการช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยวและการแนะนำอาหารจานโปรด รวมถึงร้านเด็ดในพื้นที่ของชุมชนต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพราะวันนี้เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว ความร่วมมือร่วมแรงผลักดันของทุกคน จะช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ ข้ามผ่านอุปสรรคกลับมาเดินหน้าได้อย่างแข็งแรงอีกครั้งเปิดเผยว่า หลังจากธนาคารกรุงเทพ ได้จัดโครงการ “จานโปรด Episode ลับ” โดยเชิญชวนคนไทยร่วมกันแนะนำ “อาหารจานโปรด” และ “ร้านเด็ดโดนใจ” ผ่านการบอกเล่าด้วยคลิปวิดีโอ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งประเภทนักเรียน-นักศึกษา และประเภทบุคคลทั่วไปรวมมากกว่า 300 ทีม คณะกรรมการได้คัดเลือก 50 ทีมมาร่วมอบรมพร้อมรับเกียรติบัตร หลักสูตร “ผู้กำกับน้อย” ที่มี 5 ผู้กำกับมือทองมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำภาพยนตร์สั้น ซึ่งแต่ละทีมจะต้องจัดทำภาพยนต์สั้นตามโจทย์ที่กำหนด เพื่อร่วมชิงตำแหน่ง “ผู้กำกับน้อย” คนแรกของประเทศไทย ล่าสุด คณะกรรมการตัดสินใจได้พิจารณาผลงานภาพยนตร์สั้นและมีมติตัดสินรางวัลต่าง ๆ ในโครงการ “จานโปรด Episode ลับ” เพื่อรับโล่เกียรติยศ “บัวหลวงทองคำ” พร้อมเงินรางวัลเป็นกำลังใจ รวมกว่า 400,000 บาท ดังนี้จำนวน 2 รางวัลได้รับโล่เกียรติยศ “บัวหลวงทองคำ” พร้อมเงินรางวัลๆ ละ 50,000 บาท- ประเภทนักเรียน-นักศึกษา ได้แก่ เรื่อง ‘ชามสุดท้ายก่อนบายเธอ’โดยทีม Ironmey (ไอรอนเมย) เมนูก๋วยจั๊บน้ำข้น ร้านป้าเล็กคลองหลวง กรุงเทพ- ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ เรื่อง ‘ผ่าสูตรลับแกงหน่อไม้ยายคำ’โดยทีม สังกะลี เมนูแกงหน่อไม้ ร้านสวนยายคำ อุดรธานีจำนวน 2 รางวัลได้รับโล่เกียรติยศ “บัวหลวงทองคำ” พร้อมเงินรางวัลๆ ละ 50,000 บาท- ประเภทนักเรียน-นักศึกษา ได้แก่ เรื่อง ‘ชามสุดท้ายก่อนบายเธอ’โดยทีม Ironmey (ไอรอนเมย) เมนูก๋วยจั๊บน้ำข้น ร้านป้าเล็กคลองหลวง กรุงเทพ- ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ เรื่อง ‘ผ่าสูตรลับแกงหน่อไม้ยายคำ’โดยทีม สังกะลี เมนูแกงหน่อไม้ ร้านสวนยายคำ อุดรธานีจำนวน 4 รางวัลได้รับโล่เกียรติยศ “บัวหลวงทองคำ” พร้อมเงินรางวัลๆ ละ 30,000 บาท- ประเภทนักเรียน-นักศึกษาได้แก่ เรื่อง ‘ถ้าโตขึ้นจะกลับมากินบะหมี่ด้วยกันไหม’ โดยทีมนักเลงพระนครเมนูบะหมี่เกี๊ยวกุ้งหมูกรอบ ร้านบะหมี่ปราบเซียน กรุงเทพได้แก่ เรื่อง ‘When It’s Late’ โดยทีม NoผังNoแพลน Productionเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือโกบอย ร้านโกบอย ก๋วยเตี๋ยวเรือ คลองสาม ปทุมธานีได้แก่ได้แก่ เรื่อง ‘อุเพี๊ย พ่อ(ของ)สนั่น’ ทีมโฟล์คน้อยเมนูอุ๊เพี๊ย ร้านพ่อสนั่นลาบก้อย ขอนแก่นได้แก่ เรื่อง ‘เมนูพลิกชีวิต’ ทีม Moving Imageเมนู ข้าวจิ๊นลุง ร้าน Eleven Pillar Site Chaingmaiจำนวน 2 รางวัลได้รับโล่เกียรติยศ “บัวหลวงทองคำ” พร้อมเงินรางวัลๆ ละ 10,000 บาท- ประเภทนักเรียน-นักศึกษา ได้แก่ เรื่อง ‘ข้าวฟืนอุ่น อาหารโปรดของคนโปรด’ทีมหนังก๋างแปง เมนูข้าวฟืนอุ่น ร้านข้าวแรมฟืนป้ายอด เชียงใหม่- ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ เรื่อง ‘สิ้นคิด’ ทีมคุณชายถนัดซ้ายเมนูกระเพราเจ้าก้อนปู ร้านกะเพราถนัดซ้ายจำนวน 2 รางวัลได้รับโล่เกียรติยศ “บัวหลวงทองคำ” พร้อมเงินรางวัลๆ ละ 10,000 บาท- ประเภทนักเรียน-นักศึกษา ได้แก่ เรื่อง ‘ชามสุดท้ายก่อนบายเธอ’โดยทีม Ironmey (ไอรอนเมย) เมนูก๋วยจั๊บน้ำข้น ร้านป้าเล็กคลองหลวง กรุงเทพ- ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ เรื่อง ‘Bust of The Dead’ โดยทีม Nine Faceเมนูนมหมูย่าง ร้านลาบชัยภูมิ นนทบุรีจำนวน 10 รางวัลได้รับโล่เกียรติยศ “บัวหลวงทองคำ” พร้อมเงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท- ประเภทนักเรียน-นักศึกษา ได้แก่เรื่อง ‘ถ้าโตขึ้นจะกลับมากินบะหมี่ด้วยกันไหม’ ทีมนักเลงพระนครเรื่อง ‘ชามสุดท้ายก่อนบายเธอ’ ทีม Ironmey (ไอรอนเมย)เรื่อง ‘"พานภพ"ขนมหินฝนทอง’ ทีม 422 Studioเรื่อง ‘ไข่เจียวล่อลวง’ ทีม สาระยำ FILM SS2เรื่อง ‘When it’s Late’ ทีม NoผังNoแพลน Production- ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่เรื่อง ‘Bust of The Dead’ ทีม Nine Faceเรื่อง ‘ผ่าสูตรลับแกงหน่อไม้ยายคำ’ ทีม สังกะลี (สังกะลี แปลว่าเด็กวัด)เรื่อง ‘TRAP ขัง.ตัว.ตน’ ทีม Tester Productionเรื่อง ‘Friendship’ ทีมหนองแคมีดีเรื่อง ‘อัตลักษณ์ อรรถรส’ ทีมไข่ลวกสำหรับร้านเด็ดโดนใจของทีมที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จะได้รับตราสัญลักษณ์ “ร้านโปรด Episode ลับ” เพื่อเป็นอีกหนึ่งรางวัลการันตีความอร่อยโดยธนาคารกรุงเทพอีกด้วย ซึ่งทีมงานจะจัดส่งป้ายตราสัญลักษณ์ให้แก่ทุกร้านต่อไป“ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยให้กิจกรรมในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างดี ทั้งในด้านการแนะนำร้านอาหารจานเด็ดในชุมชนต่าง ๆ มากกว่า 300 ทีม 300 ร้านจานโปรดฯ ซึ่งช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ได้พอสมควร ขณะเดียวกัน เรายังได้ส่งต่อความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านภาพยนตร์ จาก 5 ผู้กำกับมือทองของประเทศ ไปสู่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน และนับเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของธนาคารกรุงเทพ ที่พร้อมจะเป็น “เพื่อนคู่คิด” กับเศรษฐกิจและสังคมไทย” นายกอบศักดิ์ กล่าว