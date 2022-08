“YourNextU School of Life” รีแบรนด์ครั้งใหญ่ เป็น “ศูนย์รวมวิชาชีวิต” ให้คนไทยเก่งในชีวิตจริง

เปิดตัวแคมเปญแรก “เพราะทุกเบื้องหลังความสำเร็จ คือทักษะการใช้ชีวิตที่ดี” ตอกย้ำความสำคัญของวิชาชีวิตต่อความสำเร็จในการใช้ชีวิตและการทำงาน นำเสนอการคิดต่าง มองต่าง แต่ช่วยให้เติบโตและประสบความสำเร็จ ช่วงเปิดตัวมาพร้อมกับแพ็กเกจพิเศษ “5 วิชาชีวิต สู่ความสำเร็จในทุกด้าน”ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันที่ทุกคนต้องปรับตัว ซีแอค (SEAC) ผู้นำด้านการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างทักษะวิชาชีวิตให้กับคนไทย จึงรีแบรนด์ทิศทางการดำเนินธุรกิจของ YourNextU by SEAC หลังเปิดตัวมาครบ 3 ปีของการให้บริการ สู่ภาพใหม่เป็น YourNextU School of Life ศูนย์รวมวิชาชีวิต ที่จะทำให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้านกล่าวว่า “ในโลกการทำงานวันนี้ หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากคือ การโฟกัสที่ Hard Skills เพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอเพื่อให้มีความสามารถสูงขึ้นและอยู่รอดได้ จากผลวิจัยระดับโลกเผยว่า กว่า 2 ใน 3 ของทุกอาชีพภายในปี 2030 ต้องการคนที่มีทักษะวิชาชีวิต หรือ Soft Skills เพื่อรับมือความท้าทายของบริบทการทำงานใหม่ นี่คือเหตุผลสำคัญที่ว่า ทำไมคนทำงานยุคนี้เก่งในตำราเรียนอย่างเดียวไม่พอ แต่ต้องเก่งในชีวิตจริงด้วย ดังนั้น SEAC จึงไม่หยุดเดินหน้าในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการ เพื่อรับมือกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน มุ่งเป็นผู้นำทางความคิด (Thought Leader) และต้นแบบของการออกแบบประสบการณ์และหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนและองค์กรธุรกิจในบริบทของสังคมไทย (Design Organization) ที่ผ่านมา เราประสบความสำเร็จในการส่งเสริมทักษะการทำงาน สร้างความเป็นผู้นำ และส่งเสริมความคิดเชิงกลยุทธ์แก่ผู้บริหาร ผู้นำ และบุคลากรมาแล้วกว่า 1.5 ล้านคนในกว่า 1,000 องค์กรภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภาครัฐ และเราเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงของ YourNextU ครั้งนี้ ภายใต้การบริหารของคุณบุณย์ญานุช บุญบำรุงทรัพย์ ในฐานะกรรมการผู้จัดการคนใหม่ ที่จะเข้ามาเสริมทัพพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อพลิกโฉมวงการธุรกิจการศึกษาไทย และสร้างทักษะวิชาชีวิต Soft Skills ให้กับคนไทยจำนวนมากขึ้น ด้วยประสบการณ์การเรียนรู้ที่แตกต่างและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน” อริญญากล่าวย้ำกล่าวว่า “เมื่อการเรียนในตำรา ไม่ได้สอนให้เราเก่งในชีวิตจริง ในขณะเดียวกัน บนความท้าทายของสังคมไทยในการเข้าถึงหลักสูตรคุณภาพดีๆ ที่จำกัดเฉพาะ ‘คนในองค์กร’ และความคิดที่คนไทยยังยึดติดว่า ‘การเรียนรู้เป็นเรื่องน่าเบื่อ’ ในวันนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ YourNextU School of Life ศูนย์รวมวิชาชีวิต ที่พร้อมจะทลายทุกข้อจำกัด เราจะทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมวิชาชีวิตให้กับผู้คน ยกระดับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ “คนในสังคมไทย” ทั่วประเทศ ให้พร้อมพิชิตเป้าหมายการทำงานและการใช้ชีวิตของแต่ละคนด้วยจุดเด่นของเรา นั่นคือ การเป็น “พื้นที่” ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด และเป็นมากกว่าห้องเรียนออนไลน์ เน้นการออกแบบประสบการณ์และเครื่องมือที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงไปสู่ชีวิตจริงนอกห้องเรียน ผ่านเนื้อหาหลักสูตรจากสถาบันระดับโลก ด้วยรูปแบบการเรียนที่เข้าถึงง่าย หลากหลาย ใช้ได้จริงกับโลกปัจจุบัน และตอบโจทย์ทุกเป้าหมายการเรียนรู้ ที่เรียกว่า “4Line Learning” ประกอบด้วยเรียนสดแบบกลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญ เจอกันแบบตัวเป็นๆ โต้ตอบกันได้ ที่ห้องเรียนสุดล้ำที่ Center ของเรา หรือสามารถเรียนสดผ่านทางออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) ก็ได้เช่นกันเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านวิดีโอ สะดวก เมื่อไหร่ก็ได้ ที่ไหนก็ได้เรียนรู้จากเพื่อน กิจกรรม YourNextU Community ได้มาแชร์ประสบการณ์ เรียนรู้จากกันและกัน สร้าง Connection ผ่านกลุ่มเพื่อน และกิจกรรมสุดสนุกที่ใครมาร่วมก็ต้องติดใจเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ รวมคลังความรู้ เคล็ดลับ เทคนิค พร้อมดาวน์โหลด ให้คุณนำความรู้ที่เรียนไปใช้ได้จริงทันทีสำหรับแคมเปญแรกของ YourNextU School of Life เป็นแคมเปญทางการตลาดในรูปแบบการรุกเข้าหากลุ่มเป้าหมาย โดยต้องการสื่อสารให้ทุกคนรู้ว่า “เบื้องหลังความสำเร็จ คือทักษะการใช้ชีวิตที่ดี” เพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของทักษะวิชาชีวิตหรือ Soft Skills ที่โรงเรียนไม่ได้สอน โดยเราวางกลยุทธ์ในการทำการตลาดที่จะมาสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการ (Trendsetter) ไว้มากมายทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ นำร่องด้วย Billboard ใจกลางกรุง และ กิจกรรมโร้ดโชว์ Soft (Skills) Serve Ice-cream รวมถึงกิจกรรมการให้ความรู้ผ่านกลุ่มผู้นำความคิดที่นำเสนอถึงการคิดต่าง มองต่าง เพื่อจุดประกายทัศนคติเชิงบวก ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การขยายฐานผู้เรียนรายใหม่จากปัจจุบันที่มีอยู่เกือบ 50,000 คน เพิ่มเป็น 500,000 คน ภายในสิ้นปี 2568 โดยคาดหวังว่า การเปลี่ยนแปลงสู่ YourNextU School of Life นี้ จะสร้างจุดเปลี่ยนให้กับวงการธุรกิจการศึกษาไทย และก้าวสู่การเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในธุรกิจนี้อย่างแน่นอน”ด้านกล่าวว่า “เอพี ไทยแลนด์ ในบทบาทของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของไทย สิ่งหนึ่งที่เอพียึดถือปฏิบัติมาเป็นเวลายาวนานและเสมอมาคือ การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) ซึ่งในมิติด้านสังคมเอพี ไทยแลนด์ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักในการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ ‘คน’ ด้วยการสร้างทักษะแห่งอนาคต เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนมีชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้ ผ่านโครงการต่างๆ ที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง""และยิ่งทุกวันนี้ Education Gap ยังคงมีอยู่ ซึ่งผมเชื่อว่าด้วยการเรียนรู้ของ YourNextU School of Life จะช่วยปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ของคนไทยให้ตอบความต้องการของตลาดงานมากยิ่งขึ้น ด้วยหลักสูตรต่างๆ ที่ทาง YourNextU School of Life มี จะช่วยให้คนไทยทุกคน เข้าถึงการพัฒนาทักษะวิชาชีวิตได้ง่ายและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางเอพี ไทยแลนด์พร้อมที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการศึกษาไทย ด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถของ ‘ทุกคนในสังคม’ ให้ก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงของโลก และผมเชื่อว่าคุณบุณย์ญานุชจะเข้ามาช่วยสร้างมุมมองใหม่ๆ ที่กระตุ้นให้คนไทยทุกคนไม่หยุดที่จะเรียนรู้”YourNextU School of Life เราเชื่อในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีความมุ่งหวังที่จะยกระดับศักยภาพคนไทย ให้มีทักษะการใช้ชีวิตที่ดี และประสบความสำเร็จ เราจึงไม่หยุดยั้งในการพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์คนไทยอย่างต่อเนื่อง แน่นอนว่า ไม่มีใครแก่เกินเรียนรู้ เพราะยิ่งเรียนรู้มากเท่าไร เราจะค้นพบว่า โอกาสดีๆ ในชีวิตสร้างให้เป็นจริงได้เสมอ สิ่งสำคัญคือการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสำหรับของ YourNextU School of Life ที่มีบทพิสูจน์ความสำเร็จจากคนเก่งๆ มากมาย ที่จะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นในทุกๆ ด้าน ประกอบด้วยการฝึกคิดเพื่อสร้างมายด์เซ็ตให้เชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้ กล้าคิด กล้าทำ กล้าริเริ่มสิ่งใหม่ ลดเงื่อนไขในชีวิต กล้าคิดนอกกรอบ พร้อมออกจากคอมฟอร์ตโซน เพื่อเติบโตอย่างมั่นคงในโลกที่ไม่หยุดนิ่งเข้าใจคนรอบข้างมากขึ้น ผ่านการมองโลกในมุมใหม่ และหาทางอยู่ร่วมกันแบบ Win-Win และแฮปปี้กว่าเดิม เน้นให้เข้าใจคนรอบข้างมากขึ้น ทั้งในที่ทำงานและชีวิตส่วนตัวศาสตร์แห่งการสื่อสารและเข้าใจพื้นฐานของคน โดยหลักสูตรนี้จะแบ่งคนบนโลกเป็น 4 ประเภท และจะสอนให้เราเรียนรู้การอยู่ร่วมกับคน 4 ประเภทนี้ โดยจะทำให้เราเริ่มเรียนรู้ตัวเอง รู้ใจคนอื่นด้วยหลักจิตวิทยาบุคลิกภาพ เข้าใจจุดแข็ง-จุดอ่อน รวมถึงที่มาที่ไปของพฤติกรรมของคน 4 ประเภท ได้เรียนรู้วิธีสื่อสารกับคนหลากหลายสไตล์เพื่อให้เกิดความเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเข้าใจผลกระทบที่เกิดจากอารมณ์ และวิธีควบคุมอารมณ์ภายใต้สถานการณ์ที่กดดัน ช่วยให้คุณรู้เท่าทันตัวเอง และพร้อมพัฒนาทักษะการเข้าสังคมและการโน้มน้าวใจคนอื่นได้เป็นอย่างดีเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ด้วยการปลุกภาวะผู้นำในตัวคุณขึ้นมาให้คุณเป็นคนที่กล้าลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง โดยไม่รอโอกาสหรือความช่วยเหลือจากใครYourNextU School of Life ศูนย์รวมวิชาชีวิต เปิดตัว 5 วิชา สู่ความสำเร็จในทุกด้านลดราคาพิเศษ!!!! ครั้งนี้ครั้งเดียวราคาเดียว เพียงวิชาละ 999.- (จากราคาปกติ 3,900. -) เลือกเรียนได้ทั้ง 2 รูปแบบ คือเรียนสด Online ผ่าน Zoom หรือเรียนสด On-Site แบบเจอตัว ประสบการณ์แบบเฉพาะจาก YourNextU ที่ตึก FYI Center (MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) สมัครรับข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่10 - 31 ส.ค. 65 เท่านั้น