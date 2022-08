ไทยประกันชีวิต เปิดตัวแคมเปญโฆษณาชุด “เชื่อในความดี” สะท้อนแนวคิด “ให้รักดูแลชีวิต”

เปิดเผยว่า แบรนด์ไทยประกันชีวิตนับเป็นแบรนด์ประกันชีวิตที่มีความแข็งแกร่ง เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค โดยเฉพาะภาพยนตร์โฆษณาที่มีเอกลักษณ์ ขณะเดียวกันไทยประกันชีวิตเป็นแบรนด์ที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้คนในสังคม โดยเป็นแบรนด์ที่เชื่อในเรื่อง “การทำความดี” อันเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ตนเองและสังคม เห็นได้จากการถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์โฆษณาหลายเรื่อง อาทิ Unsung Hero หรือแคมเปญ Thai Good Storiesขณะเดียวกันบริษัทฯ เชื่อว่าคนไทยยังเชื่อมั่นในการทำความดีเช่นกัน โดยเฉพาะการทำความดีเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เข้มแข็งของคนไทยในเรื่องของน้ำใจ ในปีนี้บริษัทฯ จึงสร้างสรรค์แคมเปญโฆษณาชุดใหม่ “เชื่อในความดี” เพื่อค้นหาคำตอบของการทำความดี ความหมายของคุณค่าชีวิต และถ่ายทอดความรู้สึกของการเป็นผู้ให้ พร้อมยังคงเอกลักษณ์อันโดดเด่นในแง่อารมณ์ เเละความรู้สึกของผู้ชม (Emotional) ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภาพยนตร์โฆษณาไทยประกันชีวิตแคมแปญโฆษณาชุดประกอบด้วยนำเสนอเรื่องจริงของนายแพทย์สมเกียรติ กิจธรรมเชษฐ์ เจ้าของคลินิกหมอสมเกียรติ จังหวัดกระบี่ หรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในนามคลินิกหมอศูนย์บาท เปิดรักษาผู้ป่วยที่ยากไร้โดยไม่มี รวมถึงยังเปิดศูนย์รับบริจาคของ และให้ความช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดอีกด้วย โดยภาพยนต์โฆษณาชุดนี้ถ่ายทอดความรู้สึกของนายแพทย์สมเกียรติที่อุทิศตนทั้งชีวิต ช่วยเหลือผู้ป่วย จนค้นพบความหมายของชีวิต ซึ่งไม่ว่าจุดมุ่งหมายของชีวิตจะเป็นอย่างไร หากคุณทำด้วยหัวใจ ทำด้วยความรู้สึกและทำให้ดีที่สุด สิ่งนั้นจะทำให้คุณทำอย่างเป็นสุขเรื่องนำเสนอเรื่องจริงของคุณโบ๊ท - อาทิตย์ โพธิ์ทอง พนักงานเสิร์ฟร้านอาหารริมน้ำ ที่กระโดดน้ำลงไปช่วยคนที่จมน้ำในเวลาอันรวดเร็ว และคุณติ๊ก - อิทธิพล เพชรพิบูลย์พงศ์ ที่ช่วยนำเด็กที่มีอาการช็อกขึ้นรถบิ๊กไบค์ไปส่งที่โรงพยาบาลได้ทันเวลา ขณะที่การจราจรติดขัด โดยภาพยนต์โฆษณาถ่ายทอดความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการทำความดี เป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้ แต่เป็นความสุขที่ทุกคนรับรู้ได้ สามารถสัมผัสได้ด้วยหัวใจ โดยไม่ต้องออกตามหา ไม่ต้องใช้เงินทองเพื่อให้ได้มา ความสุขนี้ใช้เพียงแค่ความรัก และการดูแลชีวิตกันและกันไทยประกันชีวิตมุ่งสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาที่มีเนื้อหามุ่งจุดประกายความคิดให้แก่คนในสังคม และมีวิวัฒนาการของรูปแบบการนำเสนอ และช่องทางการสื่อสารให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โฆษณาของไทยประกันชีวิตเข้าถึงและได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยโฆษณาชุดนี้เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ทั้ง Offline และสื่อ Online ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคมเป็นต้นไป เพื่อให้การสื่อสารเข้าถึงคนทุกเจเนเรชัน โดยสามารถติดตามชมโฆษณา คลิก https://www.youtube.com/watch?v=VIGX2OvMa78 “แบรนด์ไทยประกันชีวิตเป็นแบรนด์ที่ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต คุณค่าของความรัก และคุณค่าของมนุษย์ (Value of Life & Value of Love & Value of People) ในหลากหลายมิติ ตามเจตนารมย์ของแบรนด์ (Brand Purpose) ในการเป็นแบรนด์ที่ได้รับการชื่นชม ความไว้วางใจ และมุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในสังคม โดยสื่อสารผ่านภาพยนตร์โฆษณาที่สะท้อนแนวคิด “ให้รักดูแลชีวิต” เพื่อจุดประกายความคิดให้กับคนในสังคมมาอย่างต่อเนื่อง” นางสาวฐิติมากล่าวพร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้ต่อยอดจากภาพยนตร์โฆษณา เป็นสื่อกลางในการส่งต่อพลังการให้สู่สังคมไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคสิ่งของจำเป็นเพื่อการศึกษา นำไปส่งมอบให้นักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ โดยเปิดรับบริจาคชุดนักเรียนใหม่ หรือใช้แล้วสภาพดี เช่น เสื้อ / กระโปรง / กางเกง / ถุงเท้า / รองเท้านักเรียน / รองเท้าพละ รวมถึงอุปกรณ์การเรียนใหม่ หรือใช้แล้วสภาพดี เช่น กระเป๋า / สมุด / ปากกา / ดินสอสี / ยางลบ / ไม้บรรทัด และงดรับบริจาคหนังสือทุกประเภท ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคผ่านไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ ศูนย์บริการลูกค้า (CSC) และสาขาไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 22 กันยายน 2565