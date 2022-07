"ESG Symposium 2022" โชว์พลังพันธมิตรระดับโลก มุ่งสู่ Net-Zero ชู ESG กู้วิกฤตโลกรวน

โลกกำลังเผชิญความท้าทายกับวิกฤตซ้ำซ้อนและใกล้ตัวมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโลกรวน สังคมเหลื่อมล้ำ และปัญหาอีกมากมายที่จะตามมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกชีวิต ถึงเวลาที่ทุกคนต้องรวมพลัง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้ ครั้งแรกในประเทศไทยที่ภาคเอกชน ภาครัฐ ประชาสังคม และพันธมิตรระดับโลก ผนึกความร่วมมือด้าน ESG ในงาน ESG Symposium 2022: Achieving ESG and Growing Sustainability มุ่งเร่งแก้วิกฤตซ้ำซ้อนกล่าวว่า แม้สถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลายลง แต่ขณะนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญกับวิกฤติเงินเฟ้อและเศรษฐกิจถดถอย ขณะเดียวกันสิ่งสำคัญที่กำลังก่อตัวอยู่คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งวิกฤตที่ซ้ำซ้อนจะเป็นตัวเร่งให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และส่งผลกระทบต่อทุกคนบนโลกใบนี้ ดังนั้น เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมกันแก้ไข เพราะเราต่างเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา โดยในช่วงที่ผ่านมา ได้เห็นความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ใช่แค่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน แต่ข้ามอุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุปทานด้วยเพื่อหาทางออก ซึ่งอาจยังไม่พอ การจัดงาน ESG Symposium 2022 จึงเป็นความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน รวมถึงคนรุ่นใหม่เข้ามานำเสนอความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเพิ่มพื้นที่ให้ผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นในสังคม เพื่อทำให้โลกมีความยั่งยืนอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นพันธกิจสำคัญของการจัดงานครั้งนี้“วิกฤตที่เกิดขึ้นในวันนี้ เป็นวิกฤตใหญ่ที่สำคัญและเร่งด่วน ต้องการความร่วมมือ ระดมความคิด และลงมือทำอย่างจริงจังของทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ดังนั้น การแก้ไขวิกฤติจึงไม่ใช่การทำแบบเดิม ๆ แต่คือการปฏิวัติปรับเปลี่ยน (Evolution) อย่างฉับพลันแบบวิถีใหม่ (Disruption) ผนึกพลังความร่วมมือ (Power of Collaboration) ของทุกภาคส่วนในระบบนิเวศ (Ecosystem) โดยใช้ ESG เป็นตัวขับเคลื่อน (ESG Pathway) ที่สำคัญในปีนี้ ESG Symposium 2022 จะเป็นเวทีของการลงมือทำ เพราะความร่วมมืออย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะนำพาเราไปสู่เป้าหมายการกู้โลกได้” นายรุ่งโรจน์ กล่าวกล่าวปาฐกถาพิเศษ “Towards a resilient ASEAN Community” ว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ทุกประเทศจึงต้องร่วมกันหาความสมดุลเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องผนึกกำลังกัน โดยเฉพาะภาคเอกชนถือว่ามีบทบาทสำคัญมาก ภายใต้วิสัยทัศน์ของอาเซียน 2025 ได้เน้นย้ำเรื่องสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไว้ด้วย และเริ่มนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ เพื่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และลดการเกิดของเสีย สำหรับแผนดำเนินงานในปี 2565 จะพุ่งเป้าไปที่ 3 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยคาร์บอนสูงสุด รวมทั้งเป็นกลุ่มที่มีการขับเคลื่อนเทคโนโลยีใหม่ ได้แก่ การเกษตร พลังงาน และการคมนาคมขนส่ง เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนที่ก้าวหน้าที่สุด และจะขยายผลสู่กลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในอนาคต ทั้งปัจจุบันผู้ผลิตทั่วโลกพากันลดการปล่อยคาร์บอน เพื่อทำให้อุตสาหกรรมและธุรกิจแข่งขันได้ ดังนั้น การเร่งเปลี่ยนกิจกรรมไปทำเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อม แต่เป็นเศรษฐกิจด้วยที่อยู่บนความเสี่ยงด้านกล่าวว่า ESG Symposium 2022 ถือเป็นพื้นที่ให้ผู้นำระดับโลกมาแบ่งปันแนวทางการทำให้ ESG เป็นไปได้จริง ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกให้กับสังคม โดยหลังโควิด-19 โลกเผชิญกับความไม่มั่นคงหลายเรื่อง จึงรอช้าไม่ได้จำเป็นต้องเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้ อย่างไรก็ตาม ในความท้าทาย ยังมีโอกาสที่แฝงอยู่ด้วย หากสามารถปฏิรูปวิธีการผลิต วิธีการสร้างมูลค่า ลดใช้พลังงานที่ปล่อยคาร์บอนสูง การใช้เศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นต้น และเพื่อการปฏิรูปอย่างก้าวกระโดด ภาคธุรกิจจำเป็นต้องร่วมมือกันจึงจะสามารถเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานระดับโลกได้ขณะที่ระบุว่า ESG เป็นเรื่องสำคัญ ที่ช่วยจัดการความเสี่ยงและเป็นโอกาสสำหรับการลงทุน โดยหลายปีที่ผ่านมา โลกได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ต้องเผชิญกับปัญหามากมาย ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน ปัญหาซัพพลายเชน รวมทั้งราคาพลังงานที่สูงขึ้น กดดันต่อเงินเฟ้อ ผู้คนต้องแบกรับราคาสินค้าที่แพงขึ้น ยกระดับความซับซ้อนในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานมากขึ้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเอเชียค่อนข้างมาก จึงมีความพยายามสร้างพันธมิตรและการลงทุน เพื่อการก้าวสู่ Net-Zero อย่างมากด้านกล่าวว่า การลดก๊าซเรือนกระจกเป็นความท้าทายระดับโลก ซึ่งพฤติกรรมของมนุษย์จะเป็นตัวชี้วัดอนาคตของโลก ตอนนี้ถึงเวลาที่คนบนโลกต้องดำเนินการร่วมกัน เพื่อไม่เพียงให้มีชีวิตรอด แต่สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน โดยไมโครซอฟท์มุ่งมั่นที่จะสร้างการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องและทันสมัยในการจัดการกับความท้าทายต่าง ๆ มีการนำพันธกิจด้าน ESG ไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตและเพิ่มคุณค่าของ Value Chain โดยมองว่าการสร้างความยั่งยืนเป็นโอกาสไม่ใช่ความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับพันธมิตรผลักดันให้ทุกภาคส่วนช่วยกันลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นว่า สิ่งสำคัญในอนาคตคือ เรื่องการลดคาร์บอน ซึ่งจะเป็นจริงได้ ต้องมีพันธสัญญาและลงมือทำ โดย GCCA ร่วมมือกันทำงานอย่างจริงจัง มีหลายขั้นตอนที่นำมาใช้ ทั้งการประหยัด การใช้แบบหมุนเวียน และการใช้นวัตกรรม และหากมองในเชิงธุรกิจแล้ว ทั้งหมดนี้มีโอกาสรออยู่ เช่น การรีไซเคิลคอนกรีต การนำพลาสติกกลับมาใช้ซ้ำ ที่ล้วนเป็นโอกาสทางการตลาดสามารถเพิ่มพูนการเติบโตทางธุรกิจและเศรษฐกิจได้ แต่สิ่งสำคัญที่สุดในการไปสู่เป้าหมาย Net-Zero คือ ลงมือทำเสียงจากคนรุ่นใหม่ “สะท้อนว่า ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงมากเกี่ยวกับภัยทางภูมิอากาศ และหลายคนยังเพิกเฉยกับปัญหานี้ เชื่อว่าคนรุ่นใหม่จะเป็นพลังหนึ่งในการขับเคลื่อน ESG ที่สำคัญการจะไปถึง Net-Zero คนรุ่นใหม่มีพลังและความทะเยอทะยานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง ผ่านการเล่าเรื่องและการใช้นวัตกรรมทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้น“การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศเป็นวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่การเมือง แต่เราต้องทำให้เป็นนโยบายการเมืองระดับประเทศ เพื่อแก้ปัญหา และสุดท้ายวิทยาศาสตร์จะทำให้แนวทางของเราเป็นไปอย่างชัดเจน ด้วยการลงมือทำ ซึ่งที่ผ่านมาเรามักเลือกเบี่ยงเบนและปฏิเสธความรับผิดชอบนี้ เราไม่จำเป็นต้องปฏิวัติ แค่ต้องฟื้นฟูความรู้ใหม่ เราไม่จำเป็นต้องสร้างโลกใหม่ แค่หยิบใช้เครื่องไม้เครื่องมือและใช้พลังในมือของเรา” อมินตา กล่าวปิดท้ายที่สตาร์ทอัพที่ใช้ ESG ในการขับเคลื่อนธุรกิจ กล่าวว่า ปัจจุบันแพลตฟอร์มของ Vulcan สามารถสร้างโอกาสการทำงานให้กับคนด้อยโอกาสและผู้พิการได้กว่า 600 งาน สร้างคุณค่าได้ถึง 60 ล้านบาท ทำให้หลายคนมีชีวิตได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นและภูมิใจในตัวเอง รวมทั้งสร้างผลประโยชน์ให้สังคมได้ในฐานะผู้จ่ายภาษี ซึ่งความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งจากองค์กรพัฒนาสังคม และบริษัทชั้นนำในประเทศไทย ดังนั้น หากสตาร์ทอัพร่วมมือกับรัฐบาลและภาคส่วนอื่น ๆ เชื่อว่าจะสามารถสร้างสังคมที่ดีขึ้นได้