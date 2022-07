ส่องภารกิจซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่น ยกระดับการศึกษา ผ่าน “ศูนย์อาชีพเพื่อการท่องเที่ยว”

ทุกวันนี้ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในลิสต์ที่ได้รับการจัดอับดับจากนักเดินทางทุกมุมโลกให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวด้วยเหตุผลนานาประการที่ต่างชาติชอบเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นอาหาร เทศกาลต่างๆ วัฒนธรรมที่งดงาม นอกจากนี้ภาคการท่องเที่ยวยังเป็นฮีโร่ที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจไทย ที่สามารถกระตุ้น และกระจายรายได้ไปในหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร โรงแรม กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจขนส่งเป็น 1 ในกว่า 500 โรงเรียนที่ซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่นให้การสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนผ่านโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED และร่วมยกระดับการศึกษาเพื่อชีวิตที่ดีกว่า (Education for better life) ด้านการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการท่องเที่ยวแบบครบวงจร และได้รับการคัดเลือกให้เป็น CP ALL School Model หรือโรงเรียนต้นแบบเมื่อปี 2563 ที่ผ่านมาโดยนักเรียนทุกคนจะมีโอกาสฝึกทักษะอาชีพประกอบไปด้วย 9 ฐานการเรียนรู้ได้แก่ฐานนวดฝ่าเท้า Foot massage, ฐานผ้ามัดย้อม Tie dye, ฐานมัคคุเทศก์น้อย Junior Tourist Guide โดยนักเรียนสามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ลงพื้นที่ชุมชน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์อาชีพเพื่อการท่องเที่ยวในโรงเรียน, ฐานน้ำดื่มสมุนไพร Herbal juice, ฐานไข่เค็ม Salt egg, ฐานขนมไทย Thai dessert, ฐานอังกะลุง Angklung, ฐานกลองยาว TOM – TOM และฐานมโนราห์ Manora โดยโรงเรียนได้บรรจุ 9 ฐานอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรในรายวิชา แนวทางการสอนในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้นักเรียน เลือกเข้าร่วมตามความสนใจและความถนัด โดยสอนแบบเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Center Learning )บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในพันธมิตรผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) และเป็น 1 ใน 44 องค์กรเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญและตอบรับการมีส่วนร่วมทางการศึกษา โดยขับเคลื่อนโครงการตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” วางเป้าดูแลโรงเรียนในโครงการ CONNEXT ED 5 เฟส จำนวนกว่า 600 แห่งทั่วประเทศ ร่วมสนับสนุนโรงเรียนให้สามารถดำเนินโครงการด้านต่างๆ ทั้งโครงการที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ โครงการพัฒนาคุณภาพคน โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน โครงการส่งเสริมอาชีพ โครงการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้นำรุ่นใหม่ หรือ School Partner ซึ่งเป็นอาสาสมัครจากในองค์กรร่วมลงพื้นที่และคอยให้คำแนะนำในการพัฒนาโครงการของโรงเรียนต่างๆ อย่างใกล้ชิดผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตรณาราม กล่าวว่า เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชน เป็นศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่งไปสู่เเหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดอื่นๆ ในภาคใต้ จึงมีความเหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์อาชีพเพื่อการท่องเที่ยว บริการแก่ผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างประเทศ จึงขอขอบคุณซีพี ออลล์ ที่ได้มอบโอกาสที่ดีที่สุดให้แก่โรงเรียน ในการสนับสนุนงบประมาณสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโรงเรียนในหลายมิติ“นักเรียนได้ฝึกอาชีพผ่าน 9 ฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Active Learning) จนสามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายและนำไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว อีกทั้งนักเรียนยังมีโอกาสสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมภาคใต้ผ่านรำมโนราห์ กลองยาว ผ้ามัดย้อม อังกะลุง ถือเป็นการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้แบบครบวงจร”ด้านผู้นำรุ่นใหม่บมจ.ซีพี ออลล์ หรือ School Partner (SP) กล่าวด้วยความรู้สึกประทับใจว่า ที่ผ่านมาคอยให้คำแนะนำด้านต่างๆ ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวร่วมกับโรงเรียน เพราะจากการสำรวจพบว่าปัจจุบันเด็กๆ บางส่วนจบออกไปเขาไม่รู้จะทำอะไร หรือไม่รู้ว่าจะไปเรียนต่อด้านไหน จึงคิดโครงการที่ปูพื้นฐานอาชีพให้นักเรียนตั้งแต่ระดับต้นๆ ต่อไปในอนาคตข้างหน้า เขาสามารถแตกยอดปรับใช้ความรู้จากตรงนี้ได้ รู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันให้พวกเขามีทักษะติดตัวในด้านต่างๆ เพื่อที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความรู้ ความสามารถทั้งนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้อธิบายถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆ ว่า โครงการนี้ทำให้ตนเองและเพื่อนๆ ได้ลงมือปฎิบัติในการเรียนรู้จริง ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้า ขายสินค้าที่ร่วมกันทำได้แก่ขนมไทย ผ้ามัดย้อม น้ำสมุนไพร ไข่เค็ม นอกจากนี้ยังได้นำความรู้ ความสามารถไปบริการแก่ชุมชนในท้องถิ่นเช่น รำมโนราห์ รำกลองยาว อังกะลุง นวดฝ่าเท้า รวมถึงงานมัคคุเทศก์น้อย จึงอยากให้เพื่อนๆ ผู้ปกครอง และคนในชุมชนมาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนกันเยอะๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและสร้างรายได้ให้กับนักเรียนทุกคน