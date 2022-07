พีทีจี - กฟผ. ขยายสถานีชาร์จ EV ใหม่ “ไฟแรง 125 kW” เปิดตัวสถานีชาร์จ EleX by EGAT Max สาขา PT Max Park Salaya

เปิดบริการแล้ว สถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT Max สาขา PT Max Park Salaya นับเป็นสถานี EleX by EGAT Max สาขาแรกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบชาร์จเร็ว (DC Fast Charge) ขนาด 125 kW จำนวน 4 ช่องจอด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ EV ที่เดินทางเข้า-ออกกรุงเทพฯสถานีชาร์จแห่งนี้ ออกแบบภายใต้คอนเซปต์ “REST EAT PLAY” เพื่อให้เป็นสถานีรูปแบบใหม่ ที่มีความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน และเน้นความเป็น Clean Energy สะท้อนธรรมชาติของผู้ใช้ EV ที่รักษ์และใส่ใจสิ่งแวดล้อมช่วงที่ผ่านมา พีทีจี และ กฟผ. เปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT Max ไปแล้วจำนวน 17 สถานี และภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2565 พร้อมจะเปิดให้บริการสถานีชาร์จ เพิ่มอีก 18 สถานี รวมทั้งสิ้นจำนวน 35 สถานี ครอบคลุมเส้นทางหลักในการเดินทางทั่วประเทศ โดยทุกสถานีเป็นสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบชาร์จเร็วทั้งหมด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ EV ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้ใช้ EV ที่เดินทางข้ามจังหวัดด้วย เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเดินทางให้กับผู้ใช้ EV ทั่วประเทศทั้งนี้ สามารถติดตามการเปิดให้บริการสถานี EleX by EGAT พร้อมโปรโมชันต่าง ๆ ได้ทาง Facebook Page : EleXA EV Society และ Line Official Account : @EleXAEV ได้ตลอด 24 ชั่วโมง