MQDC และการบินไทย ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญ ร่วมผลักดันธุรกิจอสังหาฯและการท่องเที่ยวไทย

ทั้งนี้ MQDC และ การบินไทย จะร่วมมือในด้านการตลาดภายใต้กรอบความร่วมมือ 4 ด้าน เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ ทั้งในมุมของพันธมิตรคู่ค้า และ ลูกค้าของทั้งสองฝ่าย โดยมีจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดเป็นไปเพื่อแสวงหาโอกาสให้ลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าในอนาคตที่เป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของทั้ง 2 ธุรกิจให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการทำกิจกรรมทางการตลาดร่วมกันทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันจัดกิจกรรมและงานเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปี โดยทางโครงการ The Forestias by MQDC ในฐานะที่เป็น “Happiness Destination” จะร่วมกับ โครงการ “The Experience” ของ Royal Orchid Plus การบินไทย ส่งมอบประสบการณ์แห่งความสุขให้กลุ่มลูกค้าทุกช่วงวัย ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวนอกจากนี้ ความร่วมมือครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการร่วมกันขยายฐานลูกค้าของทั้ง 2 องค์กร ทั้งกลุ่มลูกค้าชาวไทยในต่างประเทศ และชาวต่างชาติที่สนใจลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยการบินไทยมอบบัตรโดยสารราคาพิเศษ (Corporate Fare) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเพื่อมาท่องเที่ยวและลงทุน ทั้งนี้ MQDC ยังพิจารณามอบสิทธิประโยชน์พิเศษให้กับลูกค้าโครงการที่เดินทางมากับการบินไทยอีกด้วยMQDC และการบินไทย จะเปิดตัวแคมเปญด้านการตลาดร่วมกัน เพื่อส่งมอบสิทธิประโยชน์ “Time to Gold” ระดับบัตรทอง Royal Orchid Plus ให้กับลูกค้าของโครงการอสังหาฯ ของ MQDC ผู้มีสิทธิตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดใน 2 โครงการที่ตั้งอยู่ใน The Forestias คือ The Aspen Tree และ Mulberry Grove The Forestias Villas โดยจะเริ่มแคมเปญนี้ วันที่ 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2565เปิดเผยว่า MQDC มีหลักการดำเนินธุรกิจที่ตั้งอยู่บน ‘ความแตกต่าง’ และ ‘สร้างความเปลี่ยนแปลง’ และมีเป้าหมาย (Purpose-Driven) ในการขับเคลื่อนธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ชัดเจน นั่นคือ เพื่อให้สังคม ความเป็นอยู่ของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมดีขึ้นหรือ For All Well-Being ความร่วมมือกับพันธมิตรสำคัญอย่างการบินไทยจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ MQDC“การที่เราเป็นพันธมิตรกัน ต่างนำจุดเด่นทางธุรกิจมาร่วมกันต่อยอดถือเป็นการทำงานที่ช่วยทำให้เกิดแรงกระเพื่อมในภาคธุรกิจและทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น อีกทั้ง ยังตอบโจทย์ของเราที่ต้องการมอบสังคมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพให้ผู้พักอาศัยใช้ชีวิตในทุกกิจกรรมได้อย่างมีความสุขไม่ว่าจะอยู่ในที่พักหรือนอกที่พัก รวมถึงบริการที่ได้มาตรฐานในทุกครั้งที่ต้องการเดินทาง ขณะเดียวกัน ลูกค้าของการบินไทยก็มีโอกาสในการเข้าถึงโครงการต่างๆ ภายในเดอะฟอเรสเทียส์ ซึ่งในอนาคตอันใกล้จะมีทั้งแคมเปญและกิจกรรม เรามั่นใจว่าจะสร้างความแตกต่างที่น่าจับตามอง” นายวิสิษฐ์ กล่าวปัจจุบัน MQDC เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เน้นนำเทคโนโลยีขั้นสูงและงานวิจัยเชิงลึกจากศูนย์วิจัยภายในกลุ่ม MQDC รวม 7 แห่งพัฒนาโครงการในสองรูปแบบด้วยกันคือ Theme Project และ Mixed Use ซึ่งแม้ในช่วงที่เกิดวิกฤติการณ์โควิด-19 ทาง MQDC ยังสามารถเดินหน้าก่อสร้างและเปิดขายที่พักอาศัยในโครงการขนาดใหญ่มูลค่าโครงการสูงถึง 125,000 ล้านบาท เดอะ ฟอเรสเทียส์” (The Forestias By MQDC) ได้ตามกำหนด รวมทั้งยังได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาด โดยขณะนี้มียอดขายแล้วกว่า 2 หมื่นล้านบาท โครงการนี้ยังถือเป็นโครงการเมืองแห่งแรกของโลกที่ได้รับการออกแบบอย่างครบถ้วนในทุกมิติ ตามเป้าหมายสร้างสังคมแห่งความสุขให้กับทุกชีวิต บนขนาดพื้นที่ 398 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด กม. 7ธุรกิจอสังหาฯมีมูลค่าตลาดประมาณ 8% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบจำนวนมาก เกิดการจ้างงานและรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมไปกับการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่น และอสังหาฯประเภทที่อยู่อาศัยมีสัดส่วนถึง 2 ใน 3 ของมูลค่าตลาดรวมในประเทศไทยขณะเดียวกันกล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อร่วมมือกันขยายช่องทางทางธุรกิจให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น บริษัท การบินไทยฯ มีความยินดีที่ได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ในครั้งนี้ ซึ่ง MQDC ถือว่าเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินการด้านการตลาดของการบินไทยและเป็นประโยชน์ต่อกันในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระดับพรีเมียม พร้อมมอบสิทธิประโยชน์มากมายให้แก่ลูกค้าของทั้ง 2 บริษัทการบินไทยมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์เดินทางที่แตกต่างเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านประทับใจด้วยอัตลักษณ์ไทย พร้อมบริการใหม่ในรูปแบบที่หลากหลายและเทคโนโลยีที่ให้ความสะดวกสบายครบครัน รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ที่ชื่นชอบการเดินทางและมีไลฟ์สไตล์ ลูกค้าของ MQDC ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นลูกค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพสูงและเติบโตอย่างต่อเนื่องสามารถตอบโจทย์นี้ได้และ ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งการขยายฐานลูกค้าด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งในเอเชียและทวีปอื่นๆ ในอนาคต นับว่าความร่วมมือนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอีกทางหนึ่ง กระตุ้นการเดินทาง และตอบรับนโยบายการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบสำหรับสิทธิประโยชน์ที่การบินไทยเตรียมไว้เพื่อมอบให้ลูกค้า MQDC เป็นพิเศษ เช่น บัตรโดยสารราคาพิเศษสำหรับลูกค้าของ MQDC ในต่างประเทศ ที่สนใจเดินทางมาชมอสังหาริมทรัพย์ในโครงการต่างๆของ MQDC เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจของทั้ง 2 องค์กร, แพ็กเกจ “Time to Gold” เครดิตเงินสำหรับการชำระค่าบัตรโดยสารมูลค่า 350,000 บาท เพื่อใช้แลกซื้อบัตรโดยสารของการบินไทยและไทยสมายล์ พร้อมสถานภาพสมาชิกบัตรทอง รอยัล ออร์คิด พลัส นอกจากนี้ สมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส สามารถเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษกับโครงการต่างๆ ของ MQDC แบบเอ็กซ์คลูซีพ และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย