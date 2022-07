GULF รับรางวัล Best CEO จากงาน IAA Awards 2021

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF นำโดย นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับรางวัล Best CEO กลุ่มทรัพยากร จากงาน IAA Awards for Listed Companies 2021 จัดขึ้นโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) โดยได้รับเกียรติจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยงาน IAA Awards for Listed Companies 2021 จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่ CEO, CFO และ IR ยอดเยี่ยมของบริษัทจดทะเบียน ใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้น 24 รางวัล ทั้งนี้มีผู้บริหารที่ได้รับรางวัล Best CEO ได้คัดเลือกจากการเสนอชื่อและการให้คะแนนของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน โดยพิจารณาจากความสามารถในการบริหารงานดีเด่น มีความรอบรู้ในธุรกิจที่บริหารและนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ตรงประเด็นและชัดเจน มีจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ให้ความสำคัญและความร่วมมือในกิจกรรมของนักวิเคราะห์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนในเชิงลึกและสม่ำเสมอ รวมทั้งคุณสมบัติอื่น ๆ ที่จะทำให้บริษัทประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยืน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการเติบโตของตลาดทุนไทย และเศรษฐกิจไทยโดยรวม