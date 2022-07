บางจากฯ ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ Big Brothers…นำชุมชนสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม...น้ำผึ้งชันโรง

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เครือข่ายองค์กรพี่เลี้ยง ประกอบด้วย บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) กลุ่มเซ็นทรัล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.) บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จังหวัดระยอง และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรงบ้านทับมา ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชันโรงที่มีคุณสมบัติพิเศษและมูลค่าสูงกว่าน้ำผึ้งทั่วไป เพื่อให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่สามารถสร้างรายได้ตลอดทั้งปี เพิ่มโอกาสและรายได้ให้เกษตรกร โดยการนำงานวิจัยภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติมาใช้ประโยชน์ผนวกกับความร่วมมือของสมาชิกที่ร่วมทำหน้าที่พี่เลี้ยงพัฒนาการเลี้ยงชันโรงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า Big Brothers คือ เครือข่าย Social Enterprise ที่ประกอบไปด้วยภาครัฐ เอกชน ซึ่งได้มีการร่วมทำงานเพื่อชุมชนมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 7 ปี ทางกลุ่ม Big Brothers ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชันโรง เพื่อให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่สามารถสร้างรายได้ตลอดทั้งปี โดยการนำงานวิจัยภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มาใช้ประโยชน์ภายใต้ความร่วมมือของสมาชิกเครือข่าย แบ่งตามบทบาทหน้าที่ ได้แก่1) กลุ่มสนับสนุนการวิจัย ประกอบด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรงบ้านทับมา ร่วมกันพัฒนาการเพาะเลี้ยงและพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมกับผึ้งชันโรงในแต่ละสายพันธุ์ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ และพื้นที่ดูงานเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ หรือบุคคลที่สนใจในท้องถิ่นสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว2) กลุ่มพี่เลี้ยงพัฒนาการเลี้ยงชันโรงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อขยายจำนวนเครือข่ายผู้เลี้ยงชันโรง โดยพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงผ่านการฝึกอบรม เพิ่มผลผลิตและติดตามให้คำปรึกษา รวมถึงสนับสนุนการเพาะเลี้ยงชันโรง โดยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (ชุมชนบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง) รับผิดชอบโดย บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พื้นที่จังหวัดระยอง มีบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และบริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิดทรานสปอร์ต จำกัด เป็นผู้ดูแลและพื้นที่จังหวัดลำปางจะดำเนินการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบางจากฯ ในฐานะพี่เลี้ยงส่งเสริมเครือข่ายผู้เลี้ยงผึ้งชันโรงในพื้นที่ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้เริ่มการสนับสนุนมาตั้งแต่เริ่มต้นการรวมกลุ่มในปี 2563 โดยมีอาจารย์สมศักดิ์ สำลีรัตน์ ประธานกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งชันโรง ตำบลบางน้ำผึ้ง และปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จังหวัดสมุทรปราการ สาขาเกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย เป็นผู้ริเริ่มโครงการเลี้ยงผึ้งชันโรงในพื้นที่เพื่อให้คงอัตลักษณ์ให้กับตำบลบางน้ำผึ้งให้มีผึ้งอาศัยอยู่ให้สมกับชื่อตำบล และส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้เกษตรกร เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นเมื่อปี 2563 บางจากฯ เริ่มต้นการสนับสนุนรังผึ้งชันโรงให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่สนใจจำนวน 117 รัง และมีการขยายรังเพิ่มเป็น 300 รัง ในปัจจุบัน และมีจำนวนสมาชิกเพิ่มจาก 8 คนเป็นกว่า 30 คน พร้อมจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ของผู้เลี้ยงผึ้งชันโรง ตำบลบางน้ำผึ้ง เพื่อให้เกษตรกรรวมกลุ่มการผลิตและการบริหารจัดการร่วมกัน ตลอดจนการจัดการด้านการตลาด เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและโอกาสในการแข่งขัน ซึ่งขณะนี้ เริ่มมีผลผลิตออกมาจำหน่ายแล้ว รวมทั้งมีการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น สบู่ ยาสระผม ครีมบำรุงผิว จำหน่ายภายในท้องถิ่นที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งและพื้นที่ใกล้เคียงความร่วมมือในเครือข่าย Big Brothers ในครั้งนี้ จะช่วยต่อยอดการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมชุมชนบางน้ำผึ้งในการเลี้ยงผึ้งชันโรง โดยนำงานวิจัยภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มาใช้ประโยชน์ เพื่อขยายจำนวนเครือข่ายผู้เลี้ยงชันโรง พัฒนาการเพาะเลี้ยงและสูตรอาหารเพื่อให้ชันโรงในทั้ง 3 พื้นที่ สามารถเพิ่มผลผลิตน้ำผึ้งชันโรงให้มีปริมาณมากกว่า 5 ลิตรต่อวันต่อพื้นที่ตามเป้าหมายของเครือข่ายพร้อมขยายผลไปสู่การผลิตสินค้าที่มีความหลากหลายและมีมาตรฐานที่จะสามารถส่งออกได้ พร้อมสร้างให้เกิดการพัฒนาอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชน ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของและด้านประธานกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งชันโรง ตำบลบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ขอขอบคุณบริษัท บางจากฯ ที่ได้อยู่เคียงข้างชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติการมาโดยตลอด สำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งชันโรงตำบลบางน้ำผึ้งนั้น ได้รับการสนับสนุนการจัดหาแม่พันธุ์ผึ้งชันโรงจากบางจากฯ ในช่วงเริ่มต้น นำมาเพาะเลี้ยง จนขณะนี้มีผลิตภัณฑ์ คือ น้ำผึ้งชันโรงที่มีราคาสูงราว 2,000 บาทต่อลิตร (เทียบกับน้ำผึ้งทั่วไปที่มีราคาเริ่มตั้งแต่ 150 บาท ถึง 1,000 บาทต่อลิตร) สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น สบู่ ครีมอาบน้ำ แชมพู โลชั่น และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในอนาคต เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้ครัวเรือนในพื้นที่บางน้ำผึ้ง โดยอาหารของผึ้งชันโรงคือน้ำหวานและเกสรจากดอกไม้ ซึ่งในช่วงฤดูฝนมีพืชออกดอกน้อย อาจก่อให้เกิดการขาดแคลนพืชอาหารในธรรมชาติ หากได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาสูตรอาหารผึ้งจากผลการวิจัยของ วช. จะช่วยรักษามาตรฐานผลผลิตได้และเพิ่มผลผลิตผึ้งชันโรงได้มากขึ้นอนึ่ง น้ำผึ้งชันโรง มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าน้ำผึ้งพันธุ์ทั่วไปหลายเท่า เป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ สรรพคุณโดดเด่นคือ มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมาก ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตยารักษาเกี่ยวกับระบบโลหิต ช่วยบรรเทาอาการนอนไม่หลับ สามารถนำไปดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงได้หลายผลิตภัณฑ์ เช่น เซรั่มบำรุงผิว ยา เครื่องสำอาง อาหารเสริม ฯลฯ“บางจากฯ ไม่เพียงมุ่งพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงผึ้งชันโรงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (ชุมชนบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง) ให้เติบโตได้อย่างสมบูรณ์และให้ผลผลิตต่อเนื่องตลอดทั้งปี แต่ยังดำเนินการสนับสนุนตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ พร้อมศึกษาโอกาสในการขยายตลาดผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงโอกาสการนำไปใช้ในธุรกิจร้านกาแฟอินทนิลของบางจากฯ และเป็นส่วนหนึ่งของเมนูเครื่องดื่ม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตามความเหมาะสม ด้วยคุณสมบัติที่สามารถนำไปดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงได้หลายผลิตภัณฑ์ พร้อมร่วมกับพี่เลี้ยงทุกองค์กร ให้คำปรึกษา และร่วมกันสื่อสารคุณสมบัติอันโดดเด่นของน้ำผึ้งชันโรงให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างต่อไป และพร้อมต่อยอดสนับสนุนชุมชนอื่น ๆ ตามความเหมาะสมในอนาคตทั้งนี้ บางจากฯ ได้วางแนวคิดดูแลสังคมและชุมชนร่วมกับพันธมิตรทั้งในพื้นที่ปฏิบัติการของกลุ่มบริษัทฯ และพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศด้วยโมเดล Bangchak WOW (Well Being Improvement/Oxygen Enhancement /Water Management) ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต (W - Well Being Improvement) ผ่านโครงการสนับสนุนด้านต่าง ๆ ทั้งเรื่องวิชาชีพ สุขภาพ การศึกษา เศรษฐกิจ พร้อมปรับปรุงคุณภาพอากาศ O - Oxygen Enhancement เพิ่มพื้นที่สีเขียว ร่วมดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางอากาศ และ W - Water Management ให้ความสำคัญกับการจัดการน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ดูแลรักษาแหล่งน้ำ เช่น โครงการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้ว เป็นต้นพื้นที่บางน้ำผึ้ง ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยากับโรงกลั่นน้ำมันบางจาก เป็นพื้นที่ที่บริษัทฯ ได้ร่วมทำกิจกรรมกับชุมชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการ จึงมีความคุ้นเคยกับชุมชนในพื้นที่เป็นอย่างดี โดยเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันหิ่งห้อยโลก จากการที่มีการกำหนดวันหยุดสุดสัปดาห์แรกเดือนกรกฎาคมของทุกปี ให้เป็น "วันหิ่งห้อยโลก" เพื่อให้คนทั่วโลกได้เห็นความสำคัญของหิ่งห้อยที่กำลังลดจำนวนลงเรื่อย ๆ ซึ่งบางจากฯ เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดกลุ่มคน "สำรวจหิ่งห้อย" ครบทั้ง 6 ตำบลของพื้นที่บางกะเจ้าอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 6 ปีแล้วสำหรับผึ้ง ก็มี “วันผึ้งโลก” เช่นกัน โดยองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 20 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันผึ้งโลก ซึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา บางจากฯ ก็ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันผึ้งโลกที่บางน้ำผึ้ง และมีการทำงานร่วมกับกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งชันโรง ตำบลบางน้ำผึ้ง ตามที่ได้เอ่ยไว้เบื้องต้นนางกลอยตา กล่าวทิ้งท้าย