ทีม "EarthEn" จาก Arizona State University คว้ารางวัลชนะเลิศ แข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ตอัประดับโลก

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) และ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือเอสซีจีซี (SCGC) ประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2022 - Global Competition การแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ตอัประดับโลกสำหรับนิสิตนักศึกษา ภายใต้แนวคิด “Striving for a Sustainable World” โดย ทีม "EarthEn" จาก Arizona State University ประเทศสหรัฐอเมริกา คว้ารางวัลชนะเลิศ รางวัลเกียรติคุณพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (H.M. The King’s Award) พร้อมรางวัลเงินสด 18,000 เหรียญสหรัฐและทีม "Neocycle" จาก University of Calgary ประเทศแคนาดา คว้ารางวัลเกียรติคุณพระราชทาน H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Sustainability Award จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลเงินสด 8,000 เหรียญสหรัฐ โดยการแข่งขันครั้งนี้ คัดเลือกจากผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 124 ทีม จาก 55 สถาบันการศึกษา ใน 19 ประเทศ ครอบคลุมทั้ง 5 ทวีป โดยได้ทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ที่ผ่านมาผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง https://bbc.sasin.edu/2022