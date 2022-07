แพคริม เปิดตัว E-Book และ VDO ถอดรหัสความสำเร็จ 30 ผู้นำแห่งยุคดิสรัปชัน

พร้อมด้วยส่วนหนึ่งของทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ ศศยามนต์ ภักดิพงศ์พิชญะ และวิกรม คงสกุลยานนท์ ร่วมเปิดตัว E-Book และ VDO “The Great & Enduring: Wisdom from 30 Leaders” ที่จัดทำจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของพรทิพย์ กับผู้นำที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงจากแวดวงต่างๆ รวม 30 ท่านพรทิพย์กล่าวว่า "รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นำทั้ง 30 ท่าน ที่มาจากองค์กรชั้นนำในหลายภาคส่วน นับตั้งแต่องค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานเกือบแสนคน ไปจนถึงธุรกิจครอบครัว สตาร์ทอัพ องค์กรภาครัฐ และสถาบันการศึกษา ได้ร่วมแบ่งปันภูมิปัญญาและประสบการณ์เพื่อเป็นบทเรียนและแรงบันดาลใจให้กับผู้นำทุกระดับทั้งในปัจจุบันและอนาคต"โดยการเปิดตัว E-Book และวิดีโอในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของงาน “PacRim’s Leadership Forum 2022” เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ซึ่งมีผู้ร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมงานทางออนไลน์ประมาณ 2,500 คนด้านบริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผู้นำระดับโลกและพาร์ตเนอร์ของ “แพคริม” ร่วมไลฟ์สดจาก Salt Lake City, สหรัฐฯ ในหัวข้อเกี่ยวกับเทรนด์และแนวทางการพัฒนาผู้นำในระดับโกลบอล“แฟรงคลินโควีย์และแพคริม เป็นพาร์ตเนอร์กันมา 22 ปี แพคริมได้สร้างผลงานอันน่าทึ่ง ผลสำเร็จที่แพคริมได้ช่วยทำให้กับลูกค้านั้น ไม่เป็นสองรองใคร แฟรงคลินโควีย์คงไม่อาจบรรลุพันธกิจของเราในการสร้างความเป็นเลิศให้กับคนและองค์กรทุกหนแห่งในโลกได้ หากปราศจากพาร์ตเนอร์อย่างแพคริมในประเทศไทย” พอล กล่าวพรทิพย์ กล่าวว่า จากการสัมภาษณ์ผู้นำ 30 ท่าน ทำให้ได้พบคุณสมบัติสำคัญที่มีร่วมกันของผู้นำโดยส่วนใหญ่ คือการมี Purpose หรือเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิต การมี Passion หรือแรงผลักดันในการทำสิ่งที่รับผิดชอบให้สำเร็จ ความอ่อนน้อมถ่อมตน (Humble) รวมทั้งการมองเห็นภาพใหญ่และความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ การมองเห็นโอกาส การมองเห็นศักยภาพของคน การให้ความสำคัญกับการสร้างและส่งต่อความไว้วางใจ (Trust) การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งและวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเลิศด้วยหลักการและคุณสมบัติเหล่านี้ จึงทำให้ผู้นำทุกท่านสามารถนำพาองค์กรฟันฝ่าอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา ในขณะที่มีความเติมเต็มในชีวิต สัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น และสามารถสร้างความเป็นเลิศและความสำเร็จอย่างยั่งยืน (Great & Enduring Success)ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดฟรี E-Book หรือรับชมวิดีโอ “The Great & Enduring: Wisdom from 30 Leaders” ทั้ง 30 ตอนได้ที่ https://www.pacrimgroup.com/30-years หรือจากช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ “แพคริม"สำหรับรายนามผู้นำแห่งยุค 30 ท่านมีดังนี้ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)จีรเศรษฐ บูรณะสัมฤทธิ์ Chief Supply Officer and Managing Director Pandora Production Thailandชาตยา สุพรรณพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัดเภสัชกร ณัฐพล ส่งพรประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 3C กรุ๊ปณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ Founder & CEO Ookbeeรศ.นพ. ดิลก ภิยโยทัย คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝากธีรยุทธ พิทักษ์สิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการและบรรณาธิการบริหาร สำนักข่าว The Standardดร. นาฎฤดี จิตรรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุจิปุลิศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)ปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)ปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊สดร. ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนดร. ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภาคินัย สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตบางนาคุณมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.เวียดนาม คอร์ปอเรชั่นยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การบริหารกลาง SCGวรรณิภา ภักดีบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)วสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกรวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ Country Manager, Amazon Web Services Thailandวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่นสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)สุชาดา ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส-ยู ไลฟ์ จำกัดดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมดร. สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น