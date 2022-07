โลตัส คว้า 3 รางวัล Retail Asia Awards 2022 ด้านแบรนด์ การตลาด และความยั่งยืน

สะท้อนการเป็นผู้นำวงการค้าปลีกไทยที่ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ ครอบคลุมทั้งในด้านการสร้างแบรนด์ การตลาด และความยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาปรับกลยุทธ์ในธุรกิจโลกยุคดิจิทัล ตอบโจทย์ผู้บริโภคและไลฟ์สไตล์ลูกค้าในยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความแตกต่างกัน ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน สร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย กล่าวว่า “โลตัส มีความภาคภูมิใจที่เป็นธุรกิจค้าปลีกของไทยที่ได้รับการยกย่องในเวทีโลกอีกครั้ง โดยเราสามารถคว้า 3 รางวัลจาก Retail Asia Awards 2022 ได้แก่ รางวัล Brand Transformation of the Year จากการเปิดตัว Lotus’s SMART App แอปพลิเคชันใหม่ที่รวมรีวอร์ดโปรแกรมใหม่ “My Lotus’s” และแพลตฟอร์มสั่งซื้อสินค้าออนไลน์อยู่ในที่เดียว ด้วยแนวคิดการช้อปปิ้งที่ SMART และตรงใจกว่าเดิม (Personalization) ผ่านการใช้เทคโนโลยี AI นำเสนอโปรโมชั่นและส่วนลดสินค้าที่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละรายนอกจากจะตอบโจทย์ insight ลูกค้าเฉพาะรายแล้ว ยังใช้งานง่ายขึ้นและสะดวกขึ้นด้วย สะท้อนการทรานส์ฟอร์มแบรนด์โดยใช้เทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับการให้บริการลูกค้า และตอบโจทย์พฤติกรรมการช้อปปิ้งแบบ New Normal ในยุคดิจิทัลด้วย รางวัล Marketing Initiative of the Year จากแคมเปญ “รวมพลังลดครั้งใหญ่ พาไทยฝ่าวิกฤต” โดยการจับมือกับ 40 ซีอีโอ จากหลากหลายแบรนด์ดังในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ลดราคาสินค้าในโลตัสมากกว่า 400 รายการ ลดสูงสุดมากกว่า 50% ยาวนานถึง 2 เดือน ช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ที่นอกจากจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีความท้าทายจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 แล้ว ยังเป็นแคมเปญที่สร้างปรากฏการณ์ไวรัล จากการใช้กลยุทธ์การตลาดแบบ Co-creation โดยร่วมกับแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของไทย ตั้งรูปหน้าปกแฟนเพจและตั้งค่าสถานะ in a relationship with Lotus’s บนแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก สร้างกระแสในโลกออนไลน์รางวัลที่เราได้รับในครั้งนี้ช่วยการันตีความสำเร็จในการที่โลตัสบรรลุเป้าหมายไปอีกก้าว ในด้านการออกแบบแคมเปญการตลาดที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด เหมาะสมกับสถานการณ์ และได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากลูกค้า ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการดำเนินธุรกิจของโลตัสที่เรายึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง”นอกจากนั้น โลตัส ยังได้รับรางวัล Sustainability Initiative of the Year จากความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมในโครงการรับซื้อผลผลิตตรงจากเกษตรกร (Direct Sourcing) ทั่วประเทศโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของโลตัสและเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการจะเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาส ช่วยเหลือเกษตรกรและ SME ไทย ให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการรับซื้อตรงจากเกษตรกรนี้ ไม่ใช่เพียงการรับซื้อผลผลิตสำหรับโลตัสเท่านั้น แต่ยังช่วยสนับสนุนพัฒนาความรู้ความสามารถของเกษตรกร เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิต เพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรสามารถแข่งขันในตลาดและเติบโตในช่องทางอื่น ๆ เพิ่มเติมได้อีกด้วย โครงการนี้สะท้อนความสำเร็จในพันธสัญญาที่โลตัสเดินหน้าช่วยเหลือเกษตกรท้องถิ่นให้มีรายได้ที่เป็นธรรมและยั่งยืน และสามารถให้คำแนะนำเกษตรกรพร้อมดูแลควบคุมคุณภาพผลผลิตโดยเฉพาะอาหารสดให้เป็นไปตามมาตรฐาน ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพสูงส่งตรงถึงมือลูกค้า ทั้งในสาขาและช่องทางออนไลน์ ซึ่งการได้รับรางวัลในครั้งนี้ สะท้อนผลสำเร็จในการทำงานของเราที่สร้างความภาคภูมิใจทั้งกับผู้บริหารและพนักงานโลตัสเอง รวมไปถึงหน่วยงานภายนอกที่เป็นพาร์ทเนอร์และให้การช่วยเหลือสนับสนุนโครงการเหล่านี้ ที่มาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน”