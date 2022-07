เครื่องสำอาง ARTY PROFESSIONAL by BSC ใส่ใจความเท่าเทียมทางเพศ จัดพาเหรดส่งท้ายเดือน Pride Month

เครื่องสำอาง ARTY PROFESSIONAL by BSC และ ศิลปินวง 4 MIX ร่วมกันผลักดันความเท่าเทียมในทุกมิติ สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศของ LGBTQ+ ทั่วโลก ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของ เครื่องสำอาง ARTY PROFESSIONAL by BSC มีโอกาส ออกแบบการแต่งหน้าใน CONCEPTร่วมกับน้องๆ ศิลปิน 4 MIX ไลฟ์สไตล์และการรวมตัวของศิลปินทั้ง 4 ที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับแบรนด์ คือ ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใดคุณก็สามารถสวย ดูดีได้ในแบบตัวคุณ ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นที่เครื่องสำอาง ARTY PROFESSIONAL by BSC รังสรรค์ขึ้นเรียกได้ว่าสามารถตอบสนองความต้องการในการเพิ่มความมั่นใจให้กับทุกคนล่าสุดเครื่องสำอาง ARTY PROFESSIONAL by BSC จัดกิจกรรมเดินพาเหรดส่งท้ายเดือน Pride Month ได้รับเกียรติจาก ศิลปินวง 4 MIX บอยแบนด์ LGBTQ+ , ศิลปินสาวมาดเท่ ที่มีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว คุณชีส์ต้า – ปุณิกา สินธุวณิก และนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากกองประกวด Miss & Mister, Miss Queen & Mrs. Deaf Thailand and Mister Deaf Gay Thailand , Miss LGBT Thailand และ LGBTQ มาร่วมเดินพาเหรด ส่งท้ายเดือน Pride Month ภายในงานพบกับมินิคอนเสิร์ตจาก ศิลปินวง 4 MIX บอยแบนด์ LGBTQ+ , ศิลปินสาวมาดเท่ คุณชีส์ต้า – ปุณิกา สินธุวณิก ที่มาเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับดังลั่น Hall 100 ไบเทคบางนา