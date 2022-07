Under Armour จัด Armour Day 2022 กิจกรรมสอนน้องวิ่ง ส่งต่อโอกาสทางกีฬา

Under Armour (อันเดอร์ อาร์เมอร์) ผู้นำแบรนด์เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย มูลนิธิเพื่อสังคมที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กที่ประสบความยากลำบากในการเข้าถึงโอกาสในการเล่นและเรียนรู้ ทั้งสองได้ร่วมจัดกิจกรรมที่สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดยจัด Give back Activity กิจกรรมสอนน้องๆ เยาวชนให้วิ่งอย่างถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างรากฐานในการออกกำลังกายและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมในการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำและสุขภาวะที่ดีของเด็กๆ ผ่านการเล่นกีฬา โดยโค้ชและทีมนักวิ่ง UA Run Crew พร้อมมอบแรงบันดาลใจผ่านการเล่าประสบการณ์ การเล่นกีฬาอาชีพให้กับน้องๆ โดยเหล่านักกีฬาทีมชาติไทยที่เข้าแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2565 พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนให้กับทางมูลนิธิจำนวน 50,000 บาทสำหรับกิจกรรมภายใต้ได้แก่ Give back Activity กิจกรรมการสอนเด็ก ๆ ให้วิ่งอย่างถูกวิธีจากโค้ชและทีมนักวิ่ง UA Run Crew เพราะการวิ่งถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการออกกำลังกายของกีฬาในทุกแขนง ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมในการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำและสุขภาวะที่ดีของเด็กๆ ผ่านการเล่นกีฬา รวมถึงมีการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ ผ่านการแบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์ตรงจากเหล่านักกีฬาอาชีพดีกรีตัวแทนประเทศไทยกีฬาซีเกมส์ 2565 ได้แก่ คุณนัตตี้ - กัณยาวีธ์ มณีสมบัติกุล นักกีฬายิงธนู เจ้าของเหรียญทองซีเกมส์ ปี 2565 คุณอาร์ม - ณัฐกานต์ เมืองบุญ นักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติ เจ้าของเหรียญทองแดงซีเกมส์ ปี 2565 และ คุณแคท - พิมพ์โชษิตา ทรัพย์เย็น นักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติ ตัวแทนประเทศไทย ซีเกมส์ ปี 2565 เพื่อจุดประกายและส่งเสริมให้เด็กๆ ได้ทำสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบ ได้ตามหาความชอบของตัวเอง พัฒนาทักษะนอกห้องเรียนจากการเล่นกีฬา และต่อยอดความฝันในการเป็นนักกีฬาอาชีพของน้องๆ อีกด้วยนอกจากนี้ Under Armour ประเทศไทย ยังมีการมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย จำนวน 50,000 บาท ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณเทพฤทธิ์ ไรวินท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท ยูเอ สปอร์ต (ประเทศไทย) เป็นตัวแทนของ Under Armour ประเทศไทย และ คุณ​จูเลีย​ ชิปเปอร์ หัวหน้า​สำนักงาน​ มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย เป็นตัวแทนในการรับมอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้มีโอกาสในการเข้าถึงกีฬา และนำไปพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ ของเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับทั้งในและนอกสนามต่อไปในอนาคตทั้งนี้ กิจกรรมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแคมเปญระดับโลกของ Under Armour อย่าง Access to Sport ที่มุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสในการเข้าถึงกีฬา รวมถึงขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้เยาวชนและนักกีฬารุ่นเยาว์ทั่วโลกมีส่วนร่วมกับกีฬา ซึ่งในปีนี้ ทาง Under Armour ประเทศไทยได้มีการจัดกิจกรรมหลากหลายที่สอดคล้องไปกับความตั้งใจดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอลสำหรับเยาวชน Curry 3 ON 3 Thailand 2022 กิจกรรมคลาสออกกำลังกายพิเศษเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะ Women Workout Class และล่าสุด กิจกรรมการแข่งขันวิ่งระยะสั้นในระยะ 1 ไมล์ All Out Mile เพราะ Under Armour เชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าเกมการเล่น แต่กีฬายังสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความร่วมมือและทีมเวิร์ค ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้เล่น ลดความเครียด และเสริมสร้างทักษะชีวิตและเติมเต็มศักยภาพให้กับเด็กและเยาวชน