เอสซีจี ชวนรวมพลังกู้วิกฤตโลกรวน – สังคมเหลื่อมล้ำ ในเวที ESG Symposium 2022 19 ก.ค.นี้

ESG Symposium 2022 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Achieving ESG and Growing Sustainability ร่วมมือแก้วิกฤติโลกรวนพร้อมบรรลุเป้าหมาย ESG (Environmental, Social and Governance) ร่วมรับฟังแนวทางอนาคตอาเซียนยั่งยืนในปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Towards a sustainable and resilient ASEAN Community” โดย H.E. Dato Lim Jock Hoi เลขาธิการอาเซียน พร้อมทั้งมุมมอง ESG ในบริบทโลกจาก Peter Bakker ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WBCSD) และ Bonnie Leung Director, BlackRock Sustainable Investing บริษัทจัดการการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดระดับโลกเจาะลึกแนวทางการขับเคลื่อน ESG จากคนทำจริงในภาคธุรกิจ อาทิ Thomas Guillot Chief Executive, GCCA - Global Cement and Concrete Association สมาคมผู้ผลิตซีเมนต์รายใหญ่ระดับโลก, Elisabeth Brinton รองประธานฝ่ายความยั่งยืน (Sustainability) ไมโครซอฟท์ และ เมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ บริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น จำกัด สตาร์ทอัป เอไอเพื่อคนพิการ ปิดท้ายด้วยเสวนาแนวทางความร่วมมือเพื่อสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ – นวัตกรรมเพื่อ Net Zero – ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ที่นำไปปฏิบัติจริงและขยายผลต่อได้ในวงกว้างจาก ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.), ภราดร จุลชาต ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำกัด(มหาชน) และคณาเนศ เวชวิธี ทีมพัฒนาโปรแกรมแปลภาษามือ และเกมส์ออนไลน์เพื่อการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยมี รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง เชิญชวนทุกภาคส่วน เดินหน้าสู่อนาคตยั่งยืนด้วย ESGรวมพลังพร้อมกันบนโลกออนไลน์เสมือนจริง พร้อมรับชมนิทรรศการรวมเรื่องราว ESG ได้ที่SCG Verse: www.scgverse.com ในวันที่ 19 ก.ค. 2565 เวลา 8.00-12.00 น. ลงทะเบียนในช่องทางเดียวกันได้ตั้งแต่วันนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และชมคลิปวิดีโอได้ที่ : https://youtu.be/1GFUGQfTDTo