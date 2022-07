แบงก์กรุงเทพ นำเสนอผลิตภัณฑ์การเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม งาน FTI Expo 2022

เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงเทพได้ร่วมกิจกรรม FTI Expo 2022 จัดโดยสภาอุตสาหกรรมฯ ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงศักยภาพและยกระดับความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายในระดับประเทศ ภายใต้แนวคิด BIO-CIRCULAR-GREEN ECONOMY (BCG Economy) ขานรับนโยบายของรัฐบาลในการเปิดประเทศ และจุดประกายการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมไทย โดยมีกิจกรรมการแสดงสินค้าและนวัตกรรม การประชุมสัมมนา และการเจรจาธุรกิจเพื่อนำประเทศไทยสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ในโอกาสนี้ ธนาคารกรุงเทพได้ร่วมออกบูธกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นในคอนเซ็ปต์ “Creating Value for Sustainable Future” เพื่อนำร่วมผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่มีคุณค่าต่อลูกค้าและธุรกิจ เพื่อสร้างสรรค์การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการดำเนินธุรกิจของธนาคารภายในบูธจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 โซน ประกอบด้วยนำเสนอข้อมูลด้านการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อความยั่งยืน นำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance – ESG) มาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงการนำเสนอหนังสือ “ท้องถิ่น อินเตอร์” ที่นำเสนอตัวอย่างความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนทั่วประเทศ ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดหนังสือแบบออนไลน์ไปอ่านได้ฟรี รายการโทรทัศน์ “เพื่อนคู่คิด” เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ตอัปไทย และ “โครงการพัฒนาและบริหารจัดการตลาดด้วยสื่อดิจิทัล สำหรับ SME” แหล่งความรู้เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านสื่อดิจิทัลต่าง ๆ เช่น Youtube Facebook Website Twitter Instagram และ TikTokโดยนำเสนอสินเชื่อบัวหลวงกรีน สำหรับเอสเอ็มอีที่ต้องการลงทุนในธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่าง ๆ ควบคู่กับ โครงการ Green Credit การสนับสนุนข้อมูลและความรู้เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการพัฒนาหรือใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริการ Bualuang Business Trade Super Save ที่เป็นบริการด้านการเงินระหว่างประเทศ (Trade Finance) สำหรับลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอี และบริการ Cash Management ช่วยจัดการบริหารเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการบริหารสภาพคล่องทางการเงินภายในองค์กรให้ได้รับประโยชน์สูงสุด เป็นต้นนำโดยบริการในกลุ่มดิจิทัล แบงก์กิ้ง ประกอบด้วย โมบายแบงก์กิ้งจากธนาคารกรุงเทพ แอปพลิเคชันที่ช่วยจัดการทุกเรื่องธุรกรรมได้ทุกที่ ทุกเวลา บัญชีเงินฝาก e-Savings ที่เพิ่มความสะดวกทุกเรื่องการออมและลงทุน บัตรเดบิต บีเฟิสต์ ดิจิทัล ด้วยจุดเด่นความปลอดภัย มั่นใจทุกการช้อปออนไลน์ พร้อมโปรโมชันทั้งส่วนลดและเงินคืน รวมมูลค่ากว่า 2,300 บาท BeMerchant NextGen แอปสำหรับร้านค้าเพื่อใช้รับชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วย QR Code บริการพร้อมเพย์อินเตอร์เนชั่นแนล ทางเลือกใหม่ในการโอนเงินจากไทยไปสิงคโปร์ผ่านโมบายแบงก์กิ้งจากธนาคารกรุงเทพ ถึงผู้รับภายในวันเดียว ได้รับเงินเต็มจำนวน ด้วยค่าธรรมเนียมเพียง 150 บาท/รายการ รวมถึงบริการบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ พร้อมสิทธิพิเศษจากร้านค้าต่าง ๆ และสินเชื่อบ้านบัวหลวง ที่มาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษภายในงาน นอกจากนี้ ภายในงานยังให้บริการตู้รับฝาก-ถอนเงินสด และชุดเปิดบัญชีนอกสถานที่ด้วยอุปกรณ์ยืนยันตัวตนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ไว้พร้อมให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร“งาน FTI Expo 2022 ในครั้งนี้นับเป็นจังหวะที่ดีสำหรับผู้ประกอบการที่จะได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนการเจรจาธุรกิจ เพื่อต้อนรับการเปิดประเทศและการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยให้กลับมาเติบโตอีกครั้ง ทั้งยังเป็นโอกาสดีสำหรับธนาคารกรุงเทพ ที่จะได้นำข้อมูลความรู้ ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่จะเป็นประโยชน์ มานำเสนอแก่ผู้ประกอบการและลูกค้าทั่วไป พร้อมด้วยโปรโมชันพิเศษภายในงานเท่านั้น และด้วยจุดยืนของธนาคารที่ต้องการเป็น “เพื่อนคู่คิด” สำหรับลูกค้าในทุกช่วงเวลา แม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เราก็ผ่านมาด้วยกันแล้ว ตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยกัน ซึ่งธนาคารกรุงเทพมีความมุ่งมั่น และความพร้อมด้านผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่มีคุณภาพ สามารถสนับสนุนลูกค้าทุกรายให้เติบโตในอนาคตอย่างเข้มแข็ง และเกิดความยั่งยืน” นายทวีลาภ กล่าวธนาคารขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงสมัครผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินต่าง ๆ ได้ที่บูธกิจกรรมธนาคารกรุงเทพ ภายในงาน FTI Expo 2022 ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่