นันยาง โชว์ไอเดีย ฉีกกรอบการตลาดยุคใหม่ คว้ารางวัล CTC CREATIVE BUSINESS AWARDS 2022

พร้อมดรีมทีมการตลาดคลื่นลูกใหม่ของแบรนด์ ‘นันยาง’ โชว์พลังครีเอทีฟเพื่อต่อยอดการรับรู้และการเติบโตให้แก่แบรนด์อย่างไม่หยุดยั้งผ่านผลงานไอเดียการตลาดที่สร้าง organic viral มากมายตลอดปี 2021-2022 จนล่าสุดสามารถคว้ารางวัล CTC CREATIVE BUSINESS AWARDS ประจำปี 2022 ที่ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการ ให้ดำเนินธุรกิจอย่างสร้างสรรค์โดยใช้นวัตกรรมเป็นส่วนประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนนันยางได้แสดงให้เห็นถึง Creativity ด้านความคิดสร้างสรรค์ มีการใช้ไอเดียใหม่ๆ ในการต่อยอดธุรกิจ ทั้งยังวางกลยุทธ์ Communication & Marketing ด้านการสื่อสารและการทำการตลาด ได้อย่างมีประสิทธิผลจนสามารถสร้างให้แบรนด์และแคมเปญต่างๆ เป็นที่รู้จักในวงกว้าง รวมถึงการยึดถือนโยบาย Business Sustainability การเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างให้ธุรกิจเติบโตคู่กับสังคมอย่างยั่งยืน และสุดท้ายกับการสร้างPeople & Social Impact ด้านการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคมและผู้คนในวงกว้าง สมกับการได้รับยกย่องให้เป็น The Most Creative Business of the Year โดยได้รับเกียรติจากนายเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นผู้มอบรางวัลเกียรติยศแก่นันยางในครั้งนี้