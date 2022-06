เอสซีจี ผนึกสภาอุตฯ ร่วม "FTI Expo 2022 เชียงใหม่" โชว์นวัตกรรม สินค้า โซลูชัน เพื่อโลกยั่งยืน บนแนวคิด "ESG 4 Plus"

เอสซีจี ยกทัพนวัตกรรมแอ่วเหนือ ภายใต้แนวคิดจัดแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรมสุดล้ำ และโซลูชันรักษ์โลก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี แก้ปัญหาโลกร้อน และการหมุนเวียนทรัพยากร อาทิ SCG Green Choice ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคดูแลโลก ปูนงานโครงสร้างเอสซีจี สูตรไฮบริด ลดการปล่อยคาร์บอน SCG GREEN POLYMER™ โซลูชันนวัตกรรมพลาสติก SCGP Recycle โซลูชันช่วยจัดการแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง OptiBreath® ถุงสำหรับยืดอายุผักและผลไม้ ช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าส่งออก เป็นต้นพร้อมชูแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืน มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2050 และโครงการพัฒนาอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ภายในงานจัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เชียงใหม่เปิดเผยว่า เอสซีจี ได้ดำเนินงานเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาทรัพยากรขาดแคลน และความเหลื่อมล้ำในสังคมจากวิกฤตเศรษฐกิจตามแนวคิด ESG 4 Plus “มุ่ง Net Zero – Go Green – Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือ” โดยยึดหลักเชื่อมั่น และโปร่งใส ซึ่งเป็น PATHWAY ที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมาย ESG ที่ยั่งยืน มุ่งเป้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2050 ควบคู่กับการลงทุนด้านงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี กระบวนการผลิต นวัตกรรม สินค้า บริการ และโซลูชัน โดยได้นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ ตลอดกระบวนการผลิตสินค้า เพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงใช้พลังงานในกระบวนการผลิตให้น้อยลง ในขณะที่ยังคงคุณสมบัติของสินค้าให้มีประสิทธิภาพดีกว่าหรือเท่าเดิม มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำหรือรีไซเคิลได้ เช่น SCG Green Choice ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมดูแลโลก ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮบริด เพื่อเป้าหมายลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ให้ได้ไม่น้อยกว่า 300,000 ตัน CO2 ภายในปี 2565 SCG Floating Solar Solutions ทุ่นลอยน้ำและระบบยึดโยงสำหรับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์รายแรกของประเทศไทย เป็นต้นเอสซีจี ห่วงใยในสถานการณ์เศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนไม่เท่ากัน จึงได้เร่งพัฒนาทักษะอาชีพที่ตลาดต้องการ เพื่อสร้างรายได้มั่นคงให้ชุมชนและผู้ว่างงาน ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ โดยตั้งเป้าพัฒนาอาชีพ 20,000 คน ในปี 2568 ตัวอย่างโครงการ อาทิ แพลตฟอร์มออนไลน์ “คิวช่าง Q-CHANG” เพื่อเป็นจุดนัดพบช่างฝีมือดีทั่วไทยให้บริการเจ้าของบ้าน และร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานฝึกทักษะให้ช่างท้องถิ่น ช่วยสร้างรายได้ให้ช่างรายย่อยกว่า 40 ล้านบาท โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ เพื่อสร้างสุภาพบุรุษนักขับและถนนปลอดภัย โครงการพลังชุมชน สอนแปรรูปเพิ่มมูลค่า สร้างอาชีพยั่งยืนใน 11 จังหวัด เป็นต้น“เอสซีจี ตระหนักดีกว่า เพียงองค์กรเดียว ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ โดยตลอด 11 ปีที่ผ่านมา เอสซีจีจึงเป็นตัวกลางประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศ ระดับอาเซียน และระดับโลก ขับเคลื่อน ESG เพื่อสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย เพื่อโลกของเราที่น่าอยู่ และส่งต่อไปยังรุ่นลูกหลานต่อไป” นายธรรมศักดิ์ กล่าวเปิดเผยว่า SCGC มีเป้าหมายสู่การเป็น “ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน” (Chemicals Business for Sustainability) โดยเชื่อมั่นว่า เศรษฐกิจหมุนเวียนจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีทำให้เกิดนวัตกรรมภายใต้สินค้าแบรนด์ "SCG Green Polymer” โซลูชันนวัตกรรมพลาสติกที่ตอบโจทย์การใช้งาน และส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) Reduce สินค้าในกลุ่ม SMX ที่ช่วยลดการใช้เม็ดพลาสติก แต่ยังคงคุณสมบัติเดิม 2) Recyclable การออกแบบเพื่อให้รีไซเคิลได้ง่าย 3) Recycle พลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงโดยการนำกลับมาใช้ใหม่ และ 4) Renewable การใช้วัตถุดิบที่สร้างใหม่หรือที่ย่อยสลายได้ เพื่อมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคผ่านการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อโลก และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืน ผ่านการขยายผลโครงการ “ถุงนมกู้โลก” ที่นำถุงนมโรงเรียนมาหมุนเวียนเป็น “เก้าอี้ รีไซเคิล” สู่ 6 โรงเรียนในจังหวัดระยอง และกว่า 1,300 โรงเรียนทั่วประเทศเปิดเผยว่า SCGP ได้มุ่งตอบโจทย์เทรนด์สิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ด้วยการสร้างสรรค์โซลูชัน ด้านบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อลูกค้าทุกกลุ่ม เช่น นวัตกรรมยืดอายุ เก็บกลิ่น รักษารสชาติ อย่าง OptiBreath® บรรจุภัณฑ์ถุงสำหรับยืดอายุผักและผลไม้ ช่วยลดของเสีย ทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมส่งออก นวัตกรรมใช้ทรัพยากรน้อย ตอบโจทย์ผู้บริโภค เช่น Green Carton บรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรงเท่าเดิม แต่ใช้ทรัพยากรลดลง 15%-20% บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย เสริมท่องเที่ยวคึกคัก รักษ์สิ่งแวดล้อม อย่าง FEST และ SCGP Recycle โซลูชันช่วยจัดการแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ที่ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าผ่านแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ด้วยการจัดการวัสดุเหลือใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างทางเลือกให้ผู้บริโภคยุคใหม่ได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมงาน FTI EXPO 2022: SHAPING FUTURE INDUSTRIES จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ ภายในบูธของเอสซีจี นำเสนอภายใต้แนวคิด “ESG 4 Plus เพื่อเรา เพื่อโลก” แบ่งเป็น 2 โซน ได้แก่ ESG Zone โดยนำเสนอกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจตามแนวคิด ESG และ Innovation Zone ที่จัดแสดงนวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชันรักษ์โลก