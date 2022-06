ผู้บริหารซีพีออลล์ คว้าอันดับที่ 1 จาก CFO 40 รายในกลุ่มธุรกิจ Consumer Staples

ได้รับการจัดอันดับให้เป็น Best CFO อันดับที่ 1 จาก CFO 40 รายในกลุ่มธุรกิจ Consumer Staples ของกลุ่มประเทศ Rest of Asia (ex-China and Japan) จากผลสำรวจ Asia Executive Team 2022 ของ Institutional Investor Research ที่ได้เปิดเผยรายชื่อ CEO , CFO, เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์, โครงการนักลงทุนสัมพันธ์และงานด้าน ESG ที่สามารถรักษามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ การให้ข้อมูลที่ชัดเจนและสามารถตอบคำถามนักลงทุน เพื่อให้ตัดสินใจได้ถูกต้องในการลงทุนในบริษัทได้ดีที่สุดนอกจากนี้ CP ALL ยังได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่ม Most Honored Company จากการจัดอันดับโดยรวมผลคะแนนที่อยู่ในระดับสูง รวมถึงได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่ 2 ใน CEO, IR Program, IR Professional และ ESG ในกลุ่มธุรกิจ Consumer/Staples ของกลุ่มประเทศ Rest of Asia (ex-China and Japan) อีกด้วยโดยการจัดอันดับในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับจากบุคลากรในตลาดทุน ทั้งผู้บริหารกองทุนและนักวิเคราะห์ในความสามารถในการบริหารจัดการงานด้านการเงิน รวมถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีเลิศกับนักลงทุน