“ม.หอการค้าไทย” จับมือ “สมาคมนักข่าวฯ” เปิดเวที สะท้อนมุมมองนักธุรกิจชั้นนำ เร่งปรับตัว

จับมือเปิดเวทีความคิดสะท้อนมุมมองนักธุรกิจชั้นนำจากหลากหลายธุรกิจทั้งไทยและระดับโลกทุกภาคส่วน ชี้ชัด Digital Disruption คือตัวเร่งความเปลี่ยนแปลง ทุกองค์กรต้องปรับตัวเพื่อสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ พร้อมเดินหน้าประเทศสู่การแข่งขันบนเวทีโลกมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดเวทีความคิดเพื่อสะท้อนมุมมองของนักธุรกิจชั้นนำของประเทศและระดับโลก รวมถึงนักการตลาดและนักวิชาการ ที่มีต่อสถานการณ์ Digital Disruption ในปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่ทางออกและมุมมองใหม่ๆ ทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศที่จะต้องรับมือกับเกมการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างสิ้นเชิง และเตรียมพร้อมพลิกโฉมสู่อนาคตโดย นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย นายกัณฑ์พงษ์ พานทองประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย) นายนรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป จำกัด (มหาชน)โดย Mr. Jon Omund Revhaug (จอน โอมุนด์ เรฟฮัก) Senior Vice President เทเลนอร์กรุ๊ป ภูมิภาคเอเชีย นายนพเดช กรรณสูต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานการลงทุน นวัตกรรม และความยั่งยืนบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) นายวิธวินท์ อิทธิภาณุวัต กรรมการบริหาร Vertex Ventures Southeast Asia and Indiaโดย นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) นายพุฒิกานต์ เอารัตน์ Head of People & Branding, SCB 10X และกรรมการผู้จัดการ Chief Digital Asset Officer บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ศรีกุลวงศ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมี นายสุทธิชัย หยุ่น และนายบัญชา ชุมชัยเวทย์ เป็นผู้ดำเนินรายการเปิดเผยว่าโลกศตวรรษที่ 21 เต็มไปด้วยการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ไร้ซึ่งการหยุดนิ่ง ปรากฏการณ์ Digital Disruption จึงถือเป็นท้าทายต่อการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน ที่ต้องก้าวให้ทัน และปรับตัวรับการเกมการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยปัจจุบันจะเห็นได้ว่าทุกบริษัทไม่ว่าเล็ก กลาง ใหญ่ ต้องปรับตัว ไม่ว่าในไทยหรือทั่วโลก เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและอยู่รอดได้ในการดำเนินธุรกิจ และนอกจากนี้ภาครัฐจะต้องเดินเกมแข่งขันในระดับประเทศเช่นกันเพื่อดึงดูดนักลงทุนและเม็ดเงินเข้าประเทศ จึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวไม่แตกต่างจากภาคธุรกิจเอกชนด้านกล่าวว่า Digital Disruption มีผลต่อเกมการแข่งขันทางธุรกิจทั่วโลก การเข้ามาของเทคโนโลยีในระยะหลังได้สร้างผลกระทบต่ออุตสาหกรรมแทบทั้งหมด มีการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลขนาดใหญ่ เครือข่ายการเชื่อมต่อความเร็วสูง 5G-6G และเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ ทำให้เป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งถือได้ว่า เป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็ก กลาง ใหญ่ ได้พัฒนานวัตกรรม ทำให้ผู้ประกอบการสร้างบริการใหม่ๆ ผ่านโลกดิจิทัลได้ธุรกิจลักษณะนี้มีความได้เปรียบเพราะใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นผู้ลงทุน และไม่ถูกควบคุมโดยกฎระเบียบที่บังคับ ทำให้การให้บริการผ่านทางอากาศ (over the top) เป็นการลงทุนน้อยแต่ให้บริการได้ทั่วโลกในทางกลับกันประเทศที่พัฒนาแล้วสามารถให้บริการข้ามประเทศมายังประเทศไทย และชิงส่วนแบ่งรายได้จากผู้ประกอบการไทยได้เช่นกัน ดังนั้น หากผู้ประกอบการไทยปรับโครงสร้าง ไม่ทันก็จะยากในการแข่งขัน ซึ่งการปรับตัวในยุค Digital Disruption นี้เป็นไปได้ในหลายรูปแบบ ทั้งการพัฒนานวัตกรรม การหาพันธมิตร การรวมธุรกิจ เพราะทุกธุรกิจไม่สามารถยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้ ซึ่งจะทำให้เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจให้พร้อมรับมือกับโลกอนาคต สร้างโอกาสใหม่ให้เกิดขึ้น ซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์เพียงภาคธุรกิจเท่านั้น แต่ยังประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้พร้อมแข่งขันกับทั่วโลกอีกด้วย