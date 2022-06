ผู้เชี่ยวชาญหลากอาชีพ ถอดคีย์เวิร์ด “ความปลอดภัย” ในโลกการทำงานยุค Next Normal

คีย์เวิร์ดแรกมาจากซึ่งเปิดประเด็นว่า “ทุกคนล้วนมีคำนิยามในแง่ของความปลอดภัยแตกต่างกัน แต่ความแตกต่างนั้นจะหลอมรวมกันได้ยังงัย อันนี้จะเป็นเป้าหมายสูงสุดของงาน OSH Avenue International Conference ที่เราอยากจะให้ทุกคนรู้ว่า ปัจจุบันบริบทของสังคมเปลี่ยนไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เปลี่ยนแค่บรรยากาศที่มันเกิดขึ้นโดยรอบ แต่มันเปลี่ยนแปลงเพราะมีสถานการณ์โควิดมาเกี่ยวข้องด้วย ฉะนั้นเหตุการณ์ตรงนี้ มันเลยเอื้อให้ความปลอดภัยมีมิติของความกังวลหรือความกลัวที่มากขึ้น และทำให้หลายคนจะต้องปรับตัวว่า แล้วเราจะอยู่ยังไงให้เรายังมีความสุขท่ามกลางความปลอดภัยที่เป็นความเสี่ยงรอบด้าน และมีหลากหลายมิติมากขึ้น”งานสัมมนาวิชาการหรือเป็นงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับนานาชาติ ในรูปแบบ Hybrid ภายใต้แนวคิดจัดโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโดยมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความรู้ ขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ของคนในสังคม ทั้งในด้านวิชาการและบริการที่หลากหลาย รวมถึงเป็นองค์กรที่เปิดรับและประสานความร่วมมือในการส่งเสริมงานด้านความปลอดภัยทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานของงานด้านความปลอดภัย และสอดคล้องกับนโยบาย Safety Thailand ของกระทรวงแรงงาน“ในงาน OAIC เรามีวัตถุประสงค์เดียว คือ ทำงานทุกอย่างเพื่อจะส่งเสริมมิติความปลอดภัยบนฐานของการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยใหม่ ซึ่งเชื่อมั่นว่า หากเราตั้งโจทย์คำถามที่น่าสนใจพอ วิธีการใหม่ๆ จะเกิดขึ้น และงานนี้ได้เป็นตัวพิสูจน์แล้วว่า กระบวนการคิดกระบวนการสร้างสรรค์ จะเป็นจุดแรกสำคัญสู่ยุคสมัยใหม่ที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน”ชวนคุยภายใต้บรรยากาศของงานที่ค่อนข้างแปลกตาไปกว่างานสัมมนาวิชาการโดยทั่วไป เพราะเต็มไปด้วยสีสันของกิจกรรมที่หลากหลาย และการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ ไร้กรอบแนวคิดดั้งเดิม เปี่ยมไปด้วยสาระความรู้ และเปิดกว้างสำหรับคนทุกเจนเนอเรชั่นกล่าวว่า “ประทับใจรูปแบบการจัดงาน ตอนแรกคิดว่า จะเป็นวิชาการจ๋า แต่พอได้เข้ามาในงาน มาดูหัวข้อสัมมนาต่างๆ ก็มีความน่าสนใจ”เช่นเดียวกับกล่าวว่า “วันนี้มาเป็นผู้นำเสนอคนแรก ได้รับฟังข้อมูลจากวิทยากรและบริษัทต่างๆ มองว่า มีความสนใจ มีการแชร์องค์ความรู้ต่างๆ ทั้งที่มีส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เกี่ยวข้องก็ตาม ก็เหมือนกับเป็นการอัพเดทเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยที่มีอยู่ในตลาดโดยรวม ทั้งความรู้ และการใช้ชีวิตในส่วนของตัวเองด้วย” รวมถึงน้องๆ จากศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่บอกว่า “มันคือการสร้างพฤติกรรมให้คนไทยใส่ใจ ให้ความสำคัญ แล้วก็ทำให้การจัดการเรื่องความปลอดภัยของเรา หรือสังคมไทยของเราพัฒนาไป แล้วก็มีความยั่งยืน”โดยภาพรวมกิจกรรมภายในงานตลอด 3 วัน มีผู้เข้าร่วมงานออนไลน์ และออนไซต์ รวมกว่า 2,000 คน โดยได้มีการนำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรมด้านความปลอดภัย (knowledge sharing) จากนักวิชาการ องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา และนิสิตนักศึกษา จำนวน 54 ผลงาน ในประเด็นความปลอดภัย อาทิ การตระหนักถึงอันตรายจากฝุ่นระเบิด ประกายไฟฟ้า การทำงานอย่างปลอดภัยบนที่สูง การพัฒนาเตียงอเนกประสงค์ การแจ้งเตือนและระงับอัคคีภัยผ่าน IoT เครื่องฆ่าเชื้อ UVC รอบทิศทาง และที่น่าสนใจคือ การประยุกต์กระบวนการจิตตปัญญาเพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย การลดความเสี่ยง work เนือยนิ่งด้วยตัวเอง และอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นสาระความรู้ด้านความปลอดภัยทั้งทางกายภาพ และทางจิตใจกล่าวว่า “เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้มีมติให้บรรจุเงื่อนไขด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในปฏิญญา 100 ปี ว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานให้อยู่ในกรอบการทำงานในอนาคตของประเทศสมาชิก ILO ทั่วโลก""เนื่องจากการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของโลกส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสุขภาพของแรงงาน ทั้งในด้านกระบวนการแรงงาน ซึ่งส่วนหนึ่งมีจำนวนคนตกงานที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกจากสถานการณ์โควิด แต่ในขณะที่คนที่ยังมีงานทำอีกส่วนหนึ่งกลับมีชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานขึ้นจาก Work form Home เงื่อนไขการจ้างงานมีความไม่แน่นอน ความมั่นคงทางสังคม การเลือกปฎิบัติและการล่วงละเมิดทั้งที่บ้าน และที่ทำงานซึ่งมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทำให้โลกการทำงานเปลี่ยนไป และท้าทายมากยิ่งขึ้น"ว่า “เรามี Motto ว่า Everybody go home safely everyday ทุกคนออกจากบ้านแล้วต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัย ในการปฏิบัติงานทุกคนห้ามลัดขั้นตอน ต้องมีการซ้อมด้านความปลอดภัยต่อเนื่อง เราให้ความสำคัญอย่างเข้มงวดกับตรงนี้มาก เพราะเรื่องของความปลอดภัยเป็นเรื่องใหญ่ ที่สำคัญมากนะครับ อันนั้นคือความปลอดภัยทางกาย ขณะเดียวกันคือเรื่องของสุขภาพจิต ซึ่งบางครั้งสุขภาพจิตมีปัญหาก็จะส่งผลต่อวิธีการทำงาน วิธีการตัดสินใจ วิธีการปฏิบัติต่อเพื่อนฝูงรอบข้าง แล้วก็จะสร้างสังคมที่เป็นพิษขึ้นมาได้เหมือนกัน""อย่างไรก็ตาม ทั่วโลกมีกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OSH) ที่สำคัญเหมือนกัน โดยมีเสาหลักแรก คือ การสร้างวัฒนธรรมในเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่วนเสาหลักที่สอง คือ ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และทุกภาคส่วน”"เราก็จะพยามไม่ให้พนักงานมีความเครียด เราเน้นเสมอว่า สุขภาพจิตสำคัญไม่น้อยกว่าสุขภาพกาย …. ที่นี่เป็นองค์กรขนาดใหญ่แห่งเดียว ที่ KPI ไม่ใช่เรื่องงาน แต่เป็น KPI ที่ว่า ในหนึ่งเดือนคุณเข้ายิมไปกี่ครั้ง ในหนึ่งปีคุณสามารถลดน้ำหนักได้กี่กิโล หรือภายในสามเดือนคุณเดินไปถึง 1 ล้านก้าวได้ไหม อะไรต่างๆ เหล่านี้ เรามี KPI เรื่องของสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ผมคิดว่าถ้าผมลงทุนให้พนักงานสุขภาพดี ดีกว่าต้องเก็บเงินเพื่อรักษาตัวตอนเค้าป่วย เงินก้อนเดียวกันนี้เอาไปลงทุนเรื่องสุขภาพดีกว่า และจะทำให้พนักงานทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย”ว่า “มีสถิติในพื้นที่นิคมฯ พบว่า คนงานเสียชีวิตจากการทำงานน้อยกว่าเสียชีวิตจากการเดินทางบนถนน ซึ่งเรามองเห็นความปลอดภัยในการทำงานดีขึ้นเรื่อยๆ มีการพัฒนาต่างๆ แต่ออกจากโรงงานไปเข้าไปเสี่ยงภัยตรงนั้น นั่นเป็นเหตุที่ทำให้เรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นเรื่องสำคัญ มาช่วยกันรณรงค์และกำหนดมาตรการการเดินทางบนท้องถนนอย่าง Safety ครับ ไม่ว่าองค์กรทำงาน หรือมหาวิทยาลัย และโรงเรียนต่างๆ มีอัตราการเสียชีวิตลดลง”อดีตผู้จัดการบริษัทไมโครซอฟต์ในยุคบุกเบิกเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งได้บอกว่า“Part of the challenge of innovation is coming up with the problem to solve, not just its solution. ถ้าวันนี้ safety คือสิ่งที่เราประเมินมูลค่าไม่ได้ innovation คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมา เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาในการช่วยให้เกิดความปลอดภัยขึ้นกับชีวิตของประชาชน”กล่าวว่า “ปัจจุบันคนพูดเรื่องโลจิสติกส์มากมาย แต่ก็มีปัญหาอยู่ว่า ขอบเขตของปัญหาของโลจิสติกส์กว้างแค่ไหน และมันเกี่ยวข้องกับนโยบายด้านความปลอดภัยอย่างไร ความเป็นจริงเราจะเห็นโลจิสติกส์เพียงไม่กี่ภาพ การขนส่ง คลังสินค้า เราเห็นแค่นี้ ทั้งๆ ที่ข้างหลังมันมีอะไรตั้งเยอะแยะ ในด้านโลจิสติกส์เอง ผู้บริโภคก็สร้างความเสี่ยงให้เยอะเหมือนกัน ดีมานด์ของผู้บริโภค พนักงานต้องมีบทบาท ต้องมีส่วนร่วม ไม่งั้นถ้าเกิดเขามองว่า เป็นสิ่งที่บริษัทสั่ง สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนัก”กล่าวว่า “ถ้าเรานึกถึงเรื่องของความพิการแล้ว เราบอกว่า มาทำนวัตกรรมให้เขาดีกว่า ทุกคนคิดว่าจะเห็นภาพอะไรออกมาครับ ผมเคยถามละประมาณ 70-80% ทุกคนจะพยายามว่า ให้เขาพิการอย่างสบาย นอนอยู่นิ่งๆ สบายๆ เลยจะบริจาคเตียงไฟฟ้า หรือแม้กระทั่งก็จะเป็นรถเข็น (wheel chair) แต่จะดีกว่ามั้ย ถ้าเขาจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองใน smart home เขาได้ สามารถเคลื่อนที่ตัวเขาได้เอง โดยที่ความเป็นจริงแล้วในชีวิตนี้เขาไม่สามารถทำได้อีกแล้ว”เล่าว่า “บนโลกเรานี้ มีประชากรอยู่ 7,950,766,760 คน และคุณรู้ว่ามีคนอีก 8 พันล้านคน ที่เราจะได้เห็นในปี 2050 และจะยังมีคนอีกเป็น 10 พันล้านคนบนโลกนี้ ซึ่งครึ่งหนึ่งของโลกได้รับแหล่งพลังงานจากข้าว แหล่งคาร์โบไฮเดรต ดังนั้นเราจึงปลูกข้าวและอาหารอื่นๆ ด้วย ถ้าคุณมองในภาพรวม คุณจะเห็นความเสี่ยงของสารกำจัดวัชพืช สารฆ่าเชื้อรา และยาฆ่าแมลง แต่คุณอาจสงสัยว่า แล้วความเสี่ยงต่อสุขภาพมันคืออะไร สภาพผิวหนัง โรคผิวหนัง รวมถึงมะเร็ง ซึ่งคนคิดอย่างแรกเลยสาเหตุอาจเป็นยาฆ่าแมลง แต่นั่นไม่จริงเลย เพราะที่จริงแล้วมันคือสารหนูที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ”กล่าวว่า “มันมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่อยู่ 4 เรื่องด้วยกัน ไม่ว่าเราจะอยู่ในเซ็คชั่นไหนของสังคม ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนตั้งแต่สมัยโฮโมเซเปี้ยน (homosapien) เมื่อประมาณ 300,000 ปีที่แล้ว เรื่องแรก คือ เรื่องของ Global Warming ซึ่งนำมาสู่ Climate Change ท่านคิดว่า การพัฒนาทางเศรษฐกิจคืออะไร ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจวัดจากอะไร ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ยิ่งบริโภคมาก ยิ่งผลิตมาก ยิ่งซื้อขายมาก ยิ่งเรียกว่า ยิ่งบริโภคมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเจริญมากเท่านั้น แล้วผลลัพธ์ของการพัฒนาแนวนี้ ก็คือ ที่เรารับอยู่ในขณะนี้ คือเราจะเดินไปสู่หายนะ ไปสู่การสูญพันธุ์ครั้งที่ 6 ของโลกใบนี้ เราต้องเปลี่ยนวิถีการผลิต และวิถีการใช้ชีวิต วิถีการบริโภค เรายังไม่สายเกินไปที่เราจะเปลี่ยนแปลง”ทั้งนี้ งานหรือได้จบลงอย่างสวยงาม และเปิดมุมมองด้านความปลอดภัยในมิติใหม่จากเหล่าผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ ตลอดจนได้สร้างชุมชนความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มดิจิตอลที่จะสามารถสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ในอนาคต เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกคนอย่าง เท่าเทียมและหลากหลาย ซึ่งจะเป็นคลังข้อมูลประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของการดำเนินชีวิต การทำงาน และการพัฒนาในศาสตร์ต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อในการขยายเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นพื้นที่สาธารณะที่จะมาสนับสนุนสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและผู้คนต่อไป“เชื่อเถอะครับ จะกี่ปี จะวันนี้ หรือวันไหน ชีวิตมีคุณค่าเสมอ และเมื่อคุณทำงาน คุณค่าสำคัญที่คนทำงานทุกคนต้องมี และต้องได้ คือความปลอดภัย” ผศ.ดร.ชลฤทธิ์ กล่าวปิดท้ายด้วยคีย์เวิร์ดสุดท้ายของความปลอดภัยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. เป็นองค์กรภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนพัฒนาและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐาน การศึกษาวิจัย การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม รวมถึงให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน