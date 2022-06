ยูนิซิตี้ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชนไทย สร้างสรรค์โครงการ “มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม”

ยูนิซิตี้และ Make Life Better Foundation (มูลนิธิเพื่อชีวิตที่ดีกว่า) นำโดย คุณบ็อบบี้ คิม รองประธานบริหาร ประจำภาคภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ยูนิซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมด้วย คุณมิ จู ปาร์ค ผู้นำนักธุรกิจยูนิซิตี้ประเทศเกาหลีใต้ และเหล่าผู้นำนักธุรกิจยูนิซิตี้ในประเทศไทย ร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยให้มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยการส่งเสริมให้เด็กๆ ได้รับประทานอาหารมื้อเช้าที่มีคุณภาพครบถ้วนตามหลักโภชนาการสร้างเสริมพัฒนาการ เพื่อให้พร้อมในการเรียนรู้และก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพด้วยการมอบทุนสนับสนุนรวม 10,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 302,966 บาทผ่านโครงการ “มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม” (Breakfast for Kids Project) ที่ดำเนินงานโดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ ยังได้ร่วมบริจาคเมล็ดพันธุ์และกล้าไม้พร้อมอุปกรณ์การเกษตรเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ปลูกผักในแปลงเกษตรของโรงเรียน เพื่อนำมาประกอบอาหารให้แก่เด็กๆ เพื่อให้ได้รับอาหารที่มีคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า (Make Life Better) อย่างยั่งยืนต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และนางสาวดาวไสว ขุนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ป้า อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ร่วมเป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้