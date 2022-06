ยูนิโคล่ เปิดตัว PEACE FOR ALL โปรเจกต์เสื้อยืดการกุศล ระดมทุนให้ 3 องค์กรการกุศลระดับโลก

ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก ประกาศเปิดโปรเจกต์ PEACE FOR ALL ด้วยคำมั่นสัญญาในการสนับสนุนความสงบสุขและสันติภาพของโลกใบนี้อย่างต่อเนื่องผ่านเสื้อยืด UT หรือ UNIQLO T-Shirt เปิดโอกาสให้ทุกคนปลดปล่อยความเป็นตัวตนออกมา โปรเจกต์นี้ได้รับความร่วมมือของผู้นำระดับโลกในแวดวงต่างๆ ทั้งแวดวงศิลปะ ดีไซน์ วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ และกีฬาได้แก่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความยากจน การแบ่งแยก ความรุนแรง ความขัดแย้ง รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติกล่าวว่า “เดือนที่แล้ว UNHCR ประกาศถึงจำนวนผู้ลี้ภัยทั่วโลกที่สูงขึ้นกว่า 100 ล้านคน เสื้อผ้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ลี้ภัย เช่นเดียวกับ น้ำ อาหาร ยารักษาโรค และสถานที่พักพิง เสื้อผ้าไลฟ์แวร์ (LifeWear) ของ ยูนิโคล่เป็นเสื้อผ้าที่สร้างสรรค์มาเพื่อให้สวมใส่ในชีวิตประจำวัน หลายปีที่ผ่านมา พวกเราได้ร่วมงานกับผู้ริเริ่มด้านการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยหลายคน ด้วยแรงสนับสนุนและความร่วมมือของลูกค้า เสื้อยืด UT PEACE FOR ALL เป็นอีกหนึ่งแคมเปญไลฟ์แวร์นำร่อง เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและสงคราม และช่วยส่งต่อข้อความแห่งสันติภาพไปทั่วโลก ทั้งนี้ เสื้อยืดยังมีพลังที่สามารถสื่อสารข้อความแห่งสันติภาพได้ แม้ว่าคุณจะรู้สึกถึงความยากลำบากในการสื่อสารสิ่งที่คิดออกมา แต่คุณก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสันติสุขโดยการใส่เสื้อยืด UT คอลเลคชันนี้ ณ ตอนนี้ โลกของเราต้องการสันติภาพมากกว่าสิ่งอื่นใด และผมหวังว่าเสื้อยืด UT PEACE FOR ALL จะช่วยสื่อสารและเป็นกระบอกเสียงให้ความสันติสุขของโลกดังก้องยิ่งกว่าเดิม”เสื้อยืดถือเป็นไอเทมสุดพิเศษที่ช่วยปลดปล่อยความคิดของผู้สวมใส่และเปิดพื้นที่ให้แสดงความคิดต่อโลก ยูนิโคล่ยังคงมองหาโอกาสว่าเสื้อยืดเหล่านี้จะสามารถส่งต่ออะไรในอนาคตได้บ้าง ที่จะสามารถทำให้ผู้คนใช้ชีวิตร่วมกันอย่างปลอดภัย สร้างความสงบสุข และร่วมเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น ทางยูนิโคล่เองจะดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ และโปรโมทกิจกรรมเหล่านี้ไปทั่วโลกอีกด้วยนอกจากนี้ ยูนิโคล่ได้รับการสนับสนุนในโปรเจกต์ PEACE FOR ALL จากเหล่าศิลปินชื่อดังจากแขนงต่างๆ ทั้งหมด 5 ท่านที่เคยมีผลงานร่วมกับทางแบรนด์ มาร่วมออกแบบเสื้อยืด สโลแกนและงานดีไซน์ส่วนตัวที่จะสะท้อนความหมายของความสงบสุข โดยกำหนดวางจำหน่ายพร้อมกันทั่วโลกในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายนนี้ ตลอดระยะเวลาในการทำโปรเจกต์นี้ ยูนิโคล่ได้รับการสนับสนุนด้านบวกจากผู้คนมากมาย และจะเดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานเสื้อยืดการกุศล PEACE FOR ALL ต่อไปเว็บไซต์สำหรับคอลเลคชัน: https://www.uniqlo.com/peace-for-all/