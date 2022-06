เซ็นทรัล ผนึก UNEP รณรงค์ “ลงมือทำ” เพื่อโลกใบเดียวของเรา ผ่าน 3 เรื่องหลัก ภายใต้แคมเปญ “Love the Earth”

กล่าวว่า กลุ่มเซ็นทรัลจริงจังในการขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ด้วยการลงมือทำผ่านการดำเนินโครงการและการดำเนินธุรกิจต่างๆ ของบริษัทในเครือ ได้แก่ เซ็นทรัลรีเทล, เซ็นทรัลพัฒนา และเซ็นทารา เช่น การส่งเสริมสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดการสูญเสียทรัพยากรในห่วงโซ่อุปทาน การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการขยะพลาสติกและอาหาร การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนสังคมในการขับเคลื่อนโครงการด้านสิ่งแวดล้อม สร้างการตระหนักรู้ด้านการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน และเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day 2022)กลุ่มเซ็นทรัลจึงขอเชิญชวนลูกค้าและทุกภาคส่วนมาร่วมลงมือทำวันนี้ เพื่อวันพรุ่งนี้และในอนาคตที่ดีขึ้น ร่วมกันรักษ์โลกผ่านรูปแบบการใช้ชีวิตที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมกับแคมเปญภายใต้โครงการเพื่อสังคมหลักได้แก่ การลดปริมาณขยะ (Journey to Zero) การเพิ่มพื้นที่สีเขียว (Central Green) และฟื้นฟูป่า (Forest Restoration) ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติ ผ่าน 3 เรื่องหลักง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตสู่วิถีการบริโภคอย่างยั่งยืน เริ่มต้นที่ตนเองด้วยการคัดแยกขยะ การลดการใช้พลังงาน และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว อาทิ๐ เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เช่น ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋อง เพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล รวมถึงการคัดแยกขยะอาหาร เข้าถังหมักย่อยสลายทำปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดปริมาณขยะและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ๐ เลือกบริโภคอาหาร ผัก ผลไม้ ที่ผลิตอย่างยั่งยืน เช่น ผักผลไม้เกษตรอินทรีย์ ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกในท้องถิ่น ผักผลไม้ตามฤดูกาล สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และเมนูพื้นถิ่น๐ พลังงานไฟฟ้าสะอาดจากโซลาร์เซลล์ และ รถยนต์ EV ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายขึ้นในปัจจุบันหากมีความพร้อม๐ ร่วมกันรักษาความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยการปลูกต้นไม้ตามวาระโอกาสสำคัญ เช่น ปลูกต้นไม้ประจำวันเกิด, การมอบต้นไม้เป็นของขวัญให้กับบุคคลอันเป็นที่รัก รวมทั้งร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ไม้และพื้นที่สีเขียวผ่านกิจกรรมต่างๆ กับกรมอุทยานหรือหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม, ปลูกป่ากับโครงการ ‘ชวนปลูก’ (Plant Together) ในวันสำคัญต่างๆ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่สามารถตรวจสอบพันธุ์ไม้ สถานะการปลูก จุดที่ปลูกและติดตามการเติบโตของต้นไม้ในพื้นที่ต่างๆ ที่จะสามารถเพิ่มความสะดวกให้กับทุกคน และยังช่วยให้โลกของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น๐ สนับสนุนสินค้าที่ใช้วัสดุรีไซเคิล สินค้า Upcycling และการใช้ซ้ำ๐ หาแรงบันดาลใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการเดินชมนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้, การนำขยะกลับมารีไซเคิลใหม่ เช่น นิทรรศการศิลปะสื่อผสมจากวัสดุรีไซเคิล สะท้อนสิ่งแวดล้อม “GIFTS OF THE SEA BY ANNA ZOLOTUKHINA COLLABORATION WITH WHALE TAIL PHUKET” ของขวัญจากทะเล ระหว่างวันที่ 20 พ.ค. ถึง 26 มิ.ย. 65 ณ ชั้น 3 เซ็นทรัล: ดิ ออริจินัล สโตร์ช้อปปิ้งแบบรักษ์โลกง่ายๆ ด้วยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนสินค้าพื้นถิ่น วางแผนการช้อปปิ้งล่วงหน้าและซื้อเท่าที่จำเป็น อาทิ๐ เลือกผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม๐ สนับสนุนสินค้าชุมชน สนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น๐ Say No to Plastic Bags นำถุงผ้ามาใช้ช้อปปิ้ง และใช้ซ้ำให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้๐ รับประทานอาหารแต่พอดี ไม่มีเหลือทิ้ง๐ เปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ หรือ Carpool เดินทางเป็นกลุ่มด้วยรถคันเดียวกันชวนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แบบฉบับ Green Tourism ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม๐ สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน ส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่น ทั้งแหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ๐ สร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เยี่ยมชมเส้นทางธรรมชาติและทำกิจกรรมอนุรักษ์ไปพร้อมกัน เพื่อปกป้องรักษาความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ๐ สนับสนุนสินค้าและบริการในชุมชน เยี่ยมชมงานหรือนิทรรศการท้องถิ่น๐ บอกต่อแหล่งท่องเที่ยวสุดประทับใจ ด้วยการแชร์คอนเทนต์ผ่านสื่อออนไลน์กล่าวว่า วันสิ่งแวดล้อมปีนี้บอกเราอีกครั้งว่า “Only One Earth” หรือ “ทุกคนอยู่ร่วมกันในโลกใบเดียว” ทำให้คิดว่าจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร ด้วยความรู้และเทคโนโลยีที่ก้าวไกลทำให้มีทางเลือกมากขึ้นในการตัดสินใจที่จะบริโภคและผลิตอย่างไรให้โลกใบนี้คงความอุดมสมบูรณ์ไปนานๆ การสื่อสารเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากที่จะช่วยทำให้ทุกคนทุกฝ่ายตระหนักถึงปัญหา และคิดหาทางออกร่วมกันว่าจะดูแลโลกใบเดียวของเราอย่างไรเพื่อปัจจุบันและอนาคตที่ยั่งยืนกล่าวว่าโครงการต่างๆ ของกลุ่มเซ็นทรัลที่ผ่านมาล้วนเป็นโครงการที่ดี และเชื่อว่าโครงการต่างๆ จะต่อยอดไปได้อีกมาก รวมทั้งแคมเปญ “Love the Earth” ในครั้งนี้จะสามารถสร้าง awareness กระตุ้นให้ทุกๆ คนมาร่วมช่วยกันแก้ปัญหาวิกฤตต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ทั้งโลกและชีวิตของเราทุกคน ต้อง Act Now คือทำตั้งแต่ตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ทุกคนมีส่วนร่วมได้ทั้งหมด