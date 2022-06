Tinder จับมือ Airbnb เปิดตัวแคมเปญ Pride Wave พร้อมแลนด์มาร์ก LGBTQIA+ แห่งแรกของไทย

ปัจจุบันสังคมโลกเปิดรับความหลากหลายทางเพศมากขึ้น หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ยอมรับความหลากหลายทางเพศด้วยสังคมที่เปิดกว้างให้ผู้คนได้เลือกเป็นในสิ่งที่ตนเองเป็น เดือนมิถุนายนนับเป็นเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศเป็นช่วงเวลาพิเศษของกลุ่มคนที่ขยายวงมากขึ้นในสังคม Tinder แอพพลิเคชั่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการพบปะผู้คนใหม่ๆ ร่วมกับ Airbnb ที่พักรูปแบบใหม่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยประสบการณ์จากโฮสต์เจ้าของที่พัก ร่วมสนับสนุนสังคมที่เปิดกว้างกับความหลากหลายTinder พื้นที่ที่ผู้คนหลากหลายมาสร้างคอนเน็คชั่นอย่างมีความหมายเฉลิมฉลองเทศกาล Pride เพื่อสื่อสารให้ทุกคนได้รับรู้ถึงการยอมรับในความหลากหลายและแพชชั่นของกลุ่มคน LGBTQIA+ รุ่นใหม่ในประเทศไทย รวมถึงสนับสนุนทุกความหลากหลายทางสายอาชีพของ LGBTQIA+ ชาวไทยผ่านการคอลแลปส์สุดพิเศษกับ Airbnb เนื่องจากพบว่า Gen Z ไทยมองหากิจกรรมสำหรับเดตแรกมากขึ้น ดังนั้นจึงถูกจัดขึ้นโดยตัวแทน LGBTQIA+ ไทย 3 ท่านที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจในการพบปะและเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันในรูปแบบใหม่ๆ ที่แต่ละคนจะจัดเพียงครั้งเดียวในเดือนมิถุนายนนี้กิจกรรมแรก The Secret to Winning the Director’s Heart โดย “บัณฑิต สินธนภารดี” หรือ “ตี๋” ผู้กำกับชาวไทย มีชื่อเสียงจากผลงานซีรีส์วายเรื่อง ‘TharnType The Series เกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดีๆ’ และ ‘นับสิบจะจูบ Lovely Writer’ จะมาแชร์เคล็ดลับในการออดิชั่นเพื่อเป็นนักแสดง ทำอย่างไรให้ตัวเองดูโดดเด่นในสายตาของผู้กำกับบัณฑิต กล่าวว่า “ผมเชื่อว่าทุกคนควรจะได้รับโอกาสเหมือนๆ กันในการทำตามความฝันของตัวเอง ในการร่วมงานกับ Tinder และการจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ของ Airbnb ในครั้งนี้ หวังว่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่มีความสามารถอยู่ในตัวและมีใจรักในวงการบันเทิง สามารถแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงได้”กิจกรรมที่สอง Cake Bling with Chef Deaw โดย “คมสันต์ วงศ์ษา” หรือ “เชฟเดียว” เซเลบริตรี้เชฟ ซึ่งเป็นที่รู้จักจากการเป็น ‘เจ้าหญิงแห่งวงการขนมหวาน’ จากรายการ MasterChef Thailand ซีซั่น 2 เชฟเดียวจะเป็นโฮสต์เอ็กซ์พีเรียนซ์การทำเบเกอรี่ และแบ่งปันเคล็ดลับในการทำขนมเค้กอย่างสร้างสรรค์คมสันต์ กล่าวว่า “ทุกอาชีพไม่ควรมีอคติทางเพศ และอย่าปล่อยให้คนอื่นมาบอกว่าคุณควรทำหรือไม่ควรทำอะไร ไม่ว่าคุณจะรักที่จะทำอะไรให้ลงมือทำและซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเอง หวังว่าการที่ได้มาแบ่งปันสิ่งที่เรารักในกิจกรรมที่ Tinder และ Airbnb ร่วมกันจัดขึ้นในครั้งนี้จะช่วยให้คนอื่นกล้าที่จะทำตามแพชชั่นของตัวเอง”กิจกรรมที่สาม Jazz Funk with Sophie โดย “อัปสรสิริ อินทรคูสิน” หรือ “โซฟี่” นักออกแบบท่าเต้นชื่อดังและนักแสดงมากผีมือ จะพาไปทำความรู้จักกับ Jazz Funk และให้ทุกคนแสดงความเป็นตัวเองผ่านเสียงเพลงไปด้วยกันอัปสรสิริ กล่าวว่า “โซฟี่รู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้เป็นผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ของ Airbnb และจะได้แบ่งปันประสบการณ์การเต้นซึ่งเป็นสิ่งที่เรารักร่วมกับคนอื่นๆ เราก็หวังว่าคนที่มาร่วมทำกิจกรรมจะสนุกไปกับเอ็กซ์พีเรียนซ์นี้ และก็หวังว่าการเต้นจะช่วยสร้างความมั่นใจให้ทุกคนและช่วยให้ทุกคนรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น และยังอาจจะช่วยจุดประกายให้คนอื่นๆ มาร่วมกันแชร์สิ่งที่เป็นแพชชั่นของตัวเองด้วย”สำหรับสมาชิก Tinder ชาวไทยจะได้เห็นการ์ดกิจกรรมเอ็กซ์พีเรียนซ์บนแอพ Tinder และสามารถปัดขวาเข้าสู่ www.connectwithpride.co เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสามารถจองเข้าร่วมเปิดประสบการณ์กับกิจกรรมที่น่าสนใจนี้บน Airbnbนอกจากนี้ Tinder ยังได้สร้างสรรค์ซึ่งเป็นอินสตอลเลชั่นเพื่อเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจในความหลากหลายทางเพศและเชื่อมต่อกับชุมชน LGBTQIA+ ในประเทศไทยความสูงมากกว่า 3 เมตรและยาว 7 เมตรได้รับแรงบันดาลใจมาจากธง Progress Pride Flag ปี 2018โดย Tinder ได้ออกแบบและได้รับคำปรึกษาจากมูลนิธิ APCOM (แอ็พคอม) ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปฏิบัติงานด้านสุขภาพและสิทธิมนุษยชนของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (LGBTQIA+) รวมถึงสนับสนุนความเท่าเทียมโดยสีของ ‘Pride Wave’ จะเป็นตัวแทนของพลังและความครอบคลุมถึงคนทุกกลุ่มในสังคมซึ่งจะจัดแสดงบริเวณลานด้านหน้า Centralworld ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายนนี้กล่าวถึงการสร้างสรรค์อินสตอลเลชั่น ‘Pride Wave’ ในครั้งนี้ว่า การสร้างการรับรู้ให้ทุกคนได้ทราบถึงการมีสิทธิเท่าเทียมกันเป็นเรื่องที่สำคัญมากโดยการจับมือเป็นพันธมิตรกับ Tinder ครั้งนี้จึงเป็นเรื่องที่มีความหมายและเรารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ ‘Pride Wave’ จะเป็นตัวแทนชุมชน LGBTQIA+ ในประเทศไทยที่มีความหลากหลายและยังช่วยให้ผู้คนสามารถมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองเดือนแห่งเทศกาล Pride ประจำปี 2565 ได้อีกด้วยทั้งนี้ Tinder เล็งเห็นว่า คนรุ่นใหม่ชาวไทยกำลังมองหาความสัมพันธ์ที่ยืดหยุ่นและหลากหลายมากขึ้นโดย Tinder ได้ออกแบบแอพพลิเคชั่นให้สมาชิกสามารถเลือกอัตลักษณ์ทางเพศที่แตกต่างกันได้ถึง 30 อัตลักษณ์และเพศวิถีได้ถึง 9 แบบ และเมื่อเร็วๆนี้ Tinder ได้เพิ่ม PRIDE เข้าไปใน Passion ซึ่งสมาชิก Tinder สามารถเพิ่ม Passion นี้ลงไปในหน้าโปรไฟล์ เพื่อเป็นการเข้าร่วมการเฉลิมฉลอง PRIDE และแสดงถึงการสนับสนุนชุมชน LGBTQIA+