อาดิดาส และ พาร์ลีย์ ชวนคนรักการออกกำลังกายทั่วโลกร่วมกันอนุรักษ์มหาสมุทร ผ่านแคมเปญ ‘Run for the Oceans’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

ในปีนี้มีความพิเศษมากกว่ทุกครั้งที่ผ่านมา เพราะถือเป็นครั้งแรกที่มีการเพิ่มประเภทการออกกำลังกายให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การวิ่งในเมือง กีฬาเทนนิสในสนามคอร์ท การออกกำลังกายของผู้ใช้วีลแชร์ รวมถึงกีฬาฟุตบอล ซึ่งทุก 10 นาทีของการวิ่งและการออกกำลังกายที่ถูกบันทึกผ่านแอปพลิเคชัน อาดิดาส รันนิง (adidas Running) ทางอาดิดาสและพาร์ลีย์จะช่วยเก็บขยะพลาสติกที่มีน้ำหนักเท่ากับขวดพลาสติก 1 ขวด ที่อยู่ในทะเล ชายหาด และตามเกาะต่างๆ มารีไซเคิล (สูงสุด 250,000 กิโลกรัม)เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นที่จะรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการลดขยะพลาสติก ซึ่งจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าโลกของเรากำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ โดยมีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2593 จะมีขยะพลาสติกมากกว่าจำนวนปลาในมหาสมุทร** ดังนั้น ทุกคนจึงต้องร่วมมือกันและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้(Katja Schreiber) รองประธานอาวุโสฝ่ายความยั่งยืนของอาดิดาส กล่าวว่า “เมื่อเราต้องแข่งขันกับเวลาเพื่อต่อสู้กับการขจัดปัญหาขยะพลาสติก อาดิดาสจึงเร่งผลักดันและให้ความสำคัญกับปัญหาที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในวงกว้างนี้มากยิ่งขึ้น ซึ่งการสร้างความยั่งยืนนั้นเปรียบเสมือนการเล่นกีฬาประเภททีมที่ต้องการความร่วมมือกัน ดังนั้น การรวมกลุ่มของคนที่ชื่นชอบการออกกำลังกายในครั้งนี้ จึงสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์จริงเพื่อมีส่วนร่วมในการลงมือจัดการขยะพลาสติกที่อยู่บริเวณมหาสมุทรของเรา นอกจากนี้ เพื่อเป็นการตอกย้ำความมุ่งมุ่นของแบรนด์ต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อาดิดาสจึงได้ยึดมั่นในเป้าหมายที่จะเปลี่ยนการใช้วัสดุโพลีเอสเตอร์ผลิตใหม่เป็นวัสดุโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลในการผลิตสินค้าของอาดิดาสอย่างสิ้นเชิงภายในปี 2567 อีกด้วย"นับตั้งแต่ปี 2560 กิจกรรม Run for the Oceans ได้มีเหล่านักวิ่งเข้าร่วมเป็นจำนวนกว่า 8.2 ล้านคนทั่วโลก โดยมีระยะทางสะสมมากกว่า 81.7 ล้านกิโลเมตร ซึ่งจากความร่วมมือที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2558 อาดิดาสได้มีการผลิตรองเท้าที่ทำจากพลาสติกในมหาสมุทรจากพาร์ลีย์ (Parley Ocean Plastic) ขยะพลาสติกจากชายหาดและชุมชนชายฝั่งไปมากกว่า 50 ล้านคู่ และเพียงแค่เฉพาะปี 2564 เพียงปีเดียวก็ผลิตไปมากถึง 18 ล้านคู่เลยทีเดียวสำหรับปีนี้ adidas x Parley ได้เปิดตัวรองเท้าวิ่งถึง 2 รุ่น ได้แก่ Adizero X Parley และ Ultraboost 22 X Parley ที่มีปริมาณคาร์บอนฟุตพรินท์เพียง 3.5 กิโลกรัมต่อคู่ อีกทั้งยังเป็นครั้งแรกที่ อาดิดาส และ พาร์ลีย์ ร่วมกันนำแนวคิดการลดปริมาณคาร์บอนฟุตพรินท์มาใช้ในรองเท้าวิ่ง Adizero X Parley ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของการร่วมมือที่จะส่งต่อนวัตกรรมโดยไม่ลดประสิทธิภาพของรองเท้า(Cyril Gustch) ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งองค์กรพาร์ลีย์ กล่าวว่า “เมื่อ 7 ปีที่แล้ว ทางอาดิดาสได้ร่วมลงนามสัญญาในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งพาร์ลีย์ ซึ่งแสดงให้ถึงความมุ่งมั่นของอาดิดาสที่จะเอาชนะภัยคุกคามด้านสิ่งแวดล้อมอย่างวิกฤตด้านขยะพลาสติก และทำให้ผู้คนนับล้านให้การสนับสนุนเรานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก Parley Ocean Plastic® ซึ่งเป็นวัสดุที่เราคิดค้นขึ้นเพื่อใช้เป็นทุนในการดำเนินงานขององค์กร โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงและสื่อถึงความตั้งใจอันดี ทั้งนี้ เราเชื่อว่าจะทำให้โลกผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ด้วยการลดปริมาณขยะ การคิดค้นวัสดุใหม่ๆ และที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนความคิดของผู้คน โดยกิจกรรม Run for the Oceans ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะเปลี่ยนจากความคิดสู่การลงมือทำ และช่วยกันสร้างการเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง ซึ่งทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเอาชนะภารกิจอันยิ่งใหญ่และกอบกู้โลกของเราไปด้วยกันได้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมกับ Parley for the Oceans”อาดิดาส (ประเทศไทย) ขอชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม Run for the Oceans โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ผ่านทาง https://adirun.app/dhRS และเริ่มบันทึกเวลาการออกกำลังกายผ่านแอปพลิเคชัน adidas Running ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม ถึง 8 มิถุนายน 2565พิเศษ สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม Run for the Oceans สามารถเข้ารับบริการปักหรือพิมพ์สกรีนบนเสื้อผ้าหรือสินค้าอาดิดาส โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ที่ Maker Lab ร้านอาดิดาส แบรนด์เซ็นเตอร์ สยามสแควร์วัน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เพียงนำเสื้อผ้าอาดิดาสของท่าน พร้อมกับแสดงหน้าจอที่กดเข้าร่วมกิจกรรม Run For The Oceans Challenge บนแอปพลิเคชัน adidas Runningติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/adidasTH ทวิตเตอร์และอินสตาแกรม @adidasthailand @adidasrunning @parley.TV และ @adidasRuntasticหรือติดตามแฮชแท็ก#RunForTheOceans #adidasParley #ImpossibleIsNothing #endplasticwaste #adidasThailand #adidasrunning