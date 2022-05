ดิอาจิโอ เปิดตัว แคมเปญ “Wrong Side of the Road” พร้อมแพลตฟอร์ม e-learning แบบอินเทอร์แอกทีฟ ครั้งแรก มุ่งปรับทัศนคติ เรื่องเมาแล้วขับจากเหตุการณ์จริง

หรือผู้นำด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำเข้าพรีเมียมระดับโลก เดินหน้ารณรงค์ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงอันตรายของการดื่มแล้วขับอย่างต่อเนื่องซึ่งพัฒนาร่วมกับสถาบันสหประชาชาติเพื่อการอบรมและวิจัย (United Nations Institute for Training and Research หรือ UNITAR) ที่จะช่วยให้ผู้บริโภคเรียนรู้ผลกระทบจากการดื่มแล้วขับ ทั้งตราบาปที่เกิดจากการเมาแล้วขับและผลลัพธ์ที่ตามมา จากมุมมองของผู้กระทำและเหยื่อจากอุบัติเหตุจริง โดยผู้บริโภคสามารถเลือกถามคำถามเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการตัดสินใจที่ผิดและผลที่เกิดขึ้นจากเจ้าของเรื่องจริงได้DMHT เปิดตัวโครงการ Wrong Side of the Road ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการลดอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับในประเทศไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นประชาชนทั่วไปอายุ 20-35 ปี และผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นประจำ เช่น ผู้ขับขี่รถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ นอกจากนี้ DMHT ยังจัดกิจกรรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการนี้ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมออนไลน์ผ่านอินฟลูเอนเซอร์ ความร่วมมือกับภาคธุรกิจต่างๆ และกิจกรรมออฟไลน์ตามสถานที่สำคัญทั่วประเทศ เช่น มหาวิทยาลัย สถานีขนส่ง วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และโรงงาน โดยตั้งเป้าให้คนมาเรียนรู้ผ่าน e-learning จำนวน 250,000 คน ภายในปี 2573 หรือประมาณ 30,000 คนต่อปีพัฒนามาจากผลการสำรวจพฤติกรรมคนไทยของ DMHT ที่ชี้ให้เห็นว่าคนไทยมีแนวโน้มจะเปลี่ยนพฤติกรรมจากเหตุการณ์ที่สร้างผลกระทบต่อสังคมและหลังจากได้เรียนรู้ผลเสียด้วยตัวเอง โดยเรื่องจริงเกี่ยวกับการดื่มแล้วขับในแพลตฟอร์ม Wrong Side of the Road ของประเทศไทยถ่ายทอดโดยแพน – นทีเทพ บุนนาค นักแสดงผู้เคยตกเป็นข่าวจากการดื่มแล้วขับ และอีฟ – ราชาวดี ใจหงิม เหยื่อจากอุบัติเหตุจากการโดยสารรถยนต์ของผู้ที่ดื่มแล้วขับ ผู้ที่สนใจจะสัมผัสเรื่องราวอันทรงพลังจากทั้งสองมุมมอง เพื่อเรียนรู้ถึงผลกระทบจากการดื่มแล้วขับ สามารถเข้าไปรับฟังเรื่องราวของพวกเขาได้ที่ https://drinkdriving.drinkiq.com/หรือ DMHT กล่าวว่า “เรามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดตัวโครงการ Wrong Side of the Road ในประเทศไทย ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนสำคัญของความมุ่งมั่นในการลดการดื่มแอลกอฮอล์อย่างเป็นอันตรายที่เราดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เราออกแบบแพลตฟอร์ม Wrong Side of the Road จากข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภคชาวไทย ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตราบาปที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแล้วขับในรูปแบบอินเทอร์แอกทีฟที่สร้างการมีส่วนร่วมเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติ ซึ่งผลลัพธ์ที่เห็นได้จากประเทศต่างๆ ที่มีการเปิดตัวโครงการ Wrong Side of the Road ก็เป็นไปในทิศทางที่ดี การได้รับความสนับสนุนจากพันธมิตรอย่าง UNITAR และการได้ร่วมงานกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล ในการส่งต่อสารสำคัญไปยังผู้ใช้รถใช้ถนน และร่วมกันพยายามลดปัญหาที่สามารถป้องกันได้นี้ เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากอีกด้วย”กล่าวว่า “เมาแล้วขับยังคงเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย โดยสถิติจากช่วงปีใหม่และสงกรานต์ที่ผ่านมาพบว่า เมาแล้วขับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 โดยมีการขับรถเร็วเป็นสาเหตุอันดับ 1 ซึ่งการเมาแล้วขับสามารถป้องกันได้ หากทุกคนตระหนักถึงความสูญเสียและความเดือดร้อนแก่ตัวเองและผู้ใช้ถนนร่วมกัน แต่การสร้างความตระหนักดังกล่าวต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ในระยะยาว ในฐานะตัวแทนของกองบัญชาการตำรวจนครบาล รู้สึกยินดีที่บริษัทชั้นนำในระดับสากลอย่างบริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) มีความมุ่งมั่นในการร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในประเทศไทย แพลตฟอร์ม Wrong Side of the Road e-learning นี้จะถูกนำไปใช้สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดื่มแล้วขับให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับรู้ เพื่อร่วมกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อไป”นอกจากประเทศไทยแล้ว โครงการ Wrong Side of the Road ยังมีการเปิดตัวในอีกหลายประเทศทั่วโลก เช่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ไอร์แลนด์ อิตาลี อินเดีย สเปน และเม็กซิโก โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานด้านความยั่งยืน “Society 2030: Spirit of Progress” ของดิอาจิโอ ในการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการดื่มแล้วขับให้กับคนจำนวน 5 ล้านคนทั่วโลก